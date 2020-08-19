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來源 金山軟件有限公司 金山軟件公佈2020年上半年及第二季度業績 WPS Office受益於雲辦公需求強勁增長

網絡遊戲不斷創新 業務表現亮眼



香港, 2020年8月18日 - (亞太商訊) - 中國領先的軟件及互聯網服務公司金山軟件有限公司（「金山軟件」或「公司」，香港聯交所股份代號：03888）公佈截至2020年6月30日止未經審計之上半年業績及第二季度業績。



2020年上半年，金山軟件錄得收益人民幣2,591.4百萬元，較去年同期增長41%。其中，來自網絡遊戲、辦公軟件及服務以及其他的收益分別佔總收益的64%和36%。



2020年第二季度，金山軟件錄得收益人民幣1,420.1百萬元，較去年同期增長49%，較上一季增長21%。其中，來自網絡遊戲、辦公軟件及服務以及其他的收益分別佔總收益的61%和39%。毛利為人民幣1,202.2百萬元，較上年同期增長55%，較上一季增長24%；營運溢利為人民幣548.7百萬元，較上年同期增長232%，較上一季增長42%。



金山軟件主席雷軍先生表示：「公司業績在第二季度持續實現了強勁增長，主要得益於兩個方面：一是市場對於金山辦公訂閱與授權服務的持續性需求；二是核心網絡遊戲的出色業績表現。金山辦公繼續專注於產品開發與推廣，探索與己互補的垂直市場，建立公司的核心競爭力。在網絡遊戲領域，我們不斷提高精品遊戲的開發與運營能力，並努力擴展到其它新的遊戲類別。此外，金山雲也在2020年5月8日（紐約時間）成功在納斯達克上市。作為金山雲的最大股東，我們對其未來的發展充滿信心。」



金山軟件首席執行官鄒濤先生表示：「我們在第二季度取得收益人民幣1,420.1百萬元，較上年同期增長49%，較上一季增長21% 。2020年上半年的收益為人民幣2,591.4百萬元，較上年同期增長41% 。本年第二季度我們的網絡遊戲業務和辦公軟件及服務及其他業務，同比分別增長53%及43%。」



業務回顧



辦公軟件及服務以及其它



2020年上半年來自辦公軟件及服務以及其他的收益為人民幣941.5百萬元，較上年同期增長40%。第二季度的收益為人民幣551.0百萬元，較上年同期增長43%，較上一季增長41%。通過內容創新、豐富產品功能，以及更好的用戶體驗，公司的付費用戶數量快速增長，帶動了金山辦公訂閱服務及產品授權業務的收益同比穩定增長。



2020年第二季度，在雲辦公強勁需求的帶動下，金山辦公保持穩健發展。金山辦公的辦公軟件授權業務保持高速增長，並繼續推進頭部客戶辦公軟件雲化進程，進一步鞏固了其在文檔和訊息處理領域的市場領導地位。2020年上半年，金山辦公陸續發佈WPS Office流版簽一體化版、商密版及繪圖版等多個版本，並將應用程序接口(「API」)全部開放給生態夥伴。截止2020年六月，金山辦公已累計和190家生態夥伴完成產品適配，並與協同辦公、輸入法、郵件、語音識別，以及手寫板和平板等多個生態夥伴深度融合。另外WPS+雲辦公已為數十萬家中小微企業提供雲辦公服務。



金山辦公個人訂閱服務業務保持持續高速發展態勢，並通過创新内容，功能丰富及包括直播帶貨在內的多種創新渠道加強客戶觸達，提升用戶體驗。金山辦公旗下產品金山文檔除支持多人在線協作的文檔編輯，同時也提供了包括表單、日曆、待辦、會議等協作辦公場景的產品，使用戶能在金山辦公雲端一體化的辦公平台進行無縫協作。



金山辦公積極拓展生態夥伴關係和品牌影響力。期內，金山辦公成為北京2022年冬奧會官方協同辦公軟件供應商；正式入駐聯合國教科文組織高等教育創新中心下屬國際網絡教育學院，將WPS Office相關在線課程接入這一全球教育資源平台。未來，金山辦公將堅持「技術立業」，聚焦科技創新和產品優化，不斷進行組織結構創新，強化研發中心建設。



網絡遊戲業務



網絡遊戲業務於2020年上半年錄得收益人民幣1,649.9百萬元，較上年同期增長41%。於第二季度錄得收益人民幣869.2百萬元，較上年同期增長53%。增長主要來自於自研端遊的強勁收益增長，以及手遊的增長。第二季度，旗艦端遊《劍網3》收益和日均活躍用戶分別同比增長120%和39%，反映了其在研發和運營精品網絡遊戲一貫的出色表現。六月，自研手遊《劍網3指尖江湖》開啟公測，受到玩家好評。同月，代理的海外人氣手遊《最終幻想：勇氣啟示錄 幻影戰爭》開啟預約。《劍網3》雲遊戲於七月正式開啟測試，成為國內首批雲端遊戲。公司與騰訊繼續深化合作，並於八月推出了《劍俠情緣2：劍歌行》，上線首日即登頂iOS免費榜。



下半年，金山軟件將繼續專注深度運營，並不斷拓充新品類。旗艦端遊《劍網3》將舉辦十一周年慶並推出新資料片，進一步鞏固金山軟件核心IP遊戲的人氣及口碑。年內，《新劍俠情緣手遊》將更名為《新劍俠情緣：緣起忘憂》，並全面革新遊戲介面，為玩家帶來全新體驗。同時，《臥龍吟2》也即將上線。



雷軍先生總結道﹕「在2020年上半年，儘管受到新冠肺炎疫情的影響，我們仍在穩步前行，成績斐然。展望未來，我們依然對自身業務模式的韌性和公司的發展步伐充滿信心。我們將繼續致力於組織結構優化、技術創新和產品改進，為客戶提供最佳的用戶體驗。我們力求實現業務的繼續增長，為股東和合作夥伴帶來豐厚回報。」



關於金山軟件有限公司



金山軟件 (3888.HK) 是一家於香港聯交所上市的中國領先的軟件及互聯網服務公司，旗下擁有西山居及金山辦公兩家子公司。隨著「移動互聯網轉型」的戰略實施，金山軟件在整體業務及管理模式等方面已完成全面轉型，並形成以互動娛樂及辦公軟件為支柱、以雲服務和人工智能為新起點的戰略佈局。公司在全球範圍內有超過5,000名員工，在國內享有重要的市場份額。更多詳情，請瀏覽http://www.kingsoft.com。



金山軟件投資者關係:

呂 歐 電話：(86) 10 6292 7777 電郵：ir@kingsoft.com



如有垂詢，請聯絡偉達公共關係顧問：

杜思達 電話：(852) 2894 6264 電郵：kingsoft@hkstrategies.com







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