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來源 網龍網絡控股有限公司 網龍子公司JumpStart與史密森尼攜手合作，推出全新AR手機遊戲Zoo Guardians

香港, 2020年8月17日 - (亞太商訊) - 網龍網絡控股有限公司 — 全球領先的互聯網社區創建者（「網龍」或「本公司」，香港交易所股票代碼：777）欣然宣布其子公司JumpStart —兒童學習類遊戲的領導者，與史密森尼國家動物園及生物保護學院（「史密森尼」）攜手合作，推出全新AR手機遊戲Zoo Guardians，使玩家透過虛擬世界與野生動物和大自然融為一體。







玩家可以在Zoo Guardians這個鱗羽繁多的動物世界中建設自己的動物園和照顧動物，並通過增强現實（AR）與逼真的野生動物3D形象互動。現時，玩家已經可以在遊戲中飼養多達58種動物品種，更可以通過了解生物的棲息地、食物和社交習性，借此升級玩家自己的動物園。在探索這個神秘的動物世界時，玩家也會面對動物園於現實世界所面臨的挑戰。玩家可以從動物專家和保育科學家身上學到如何照顧動物們，以及令牠們安心地在棲息地中繁衍生息。



史密森尼國家動物園及生物保護學院院長Steven Monfort表示：「連接年輕人與野生動植物和大自然對我們拯救物種的使命至關重要。我們很高興Zoo Guardians為下一代動物保育者提供機會，讓他們有機會走進幕後，探索動物園如何運作，照顧動物並共同努力以保護野生動植物免於滅絕。我們通過在虛擬世界向玩家介紹眾多有趣動物，激勵這一代人拯救現實世界中的動物。」



JumpStart的CEO Jim Czulewicz表示：「Zoo Guardians是一款十分適合孩子們和動物愛好者的遊戲，它以有趣且引人入勝的方式令玩家深入了解58種不同的動物品種。JumpStart一直是互動學習體驗的領導者，致力開發針對K-12兒童的創意和教育遊戲。憑藉我們在教育遊戲中的專業知識和豐富經驗，我們將繼續致力推出更多深受成人和兒童喜愛的遊戲。」



關於網龍網絡控股有限公司

網龍網絡控股有限公司（香港交易所股份代號：777）是全球領先的互聯網社區創建者，在開發和擴展多個互聯網及移動平台方面擁有悠久的優良往績，覆蓋用戶數以億計，包括建立中國首個網絡遊戲門戶 – 17173.com及打造最具影響力的智能手機服務平台 – 91 無線，91 無線於 2013年以19億美元出售給百度，此項重大交易是當時中國最大的互聯網收購合併項目。



網龍成立於1999 年，成功自主研發多個著名的旗艦遊戲，包括《魔域》、《征服》和《英魂之刃》，是中國最具聲譽及知名度的網絡遊戲開發商之一。此外，網龍近年積極擴展在線教育業務，管理層秉承「打造全球最大的在線學習社區」 的願景，旨在將「未來教室」普及至世界各地的學校。更多資訊請訪問 www.netdragon.com。



關於JumpStart

JumpStart是通過寓教於樂的方式創建互動式家庭體驗之領導者。過去20多年來，JumpStart致力製作優質的，具有吸引力、社交性、創造力和富有樂趣的教育類產品。JumpStart以其旗艦品牌JumpStart®，Jumpstart Academy®，Neopets®，School of Dragons® ，Zoo Guardians®以及 Math Blaster®打造移動端、多人在線遊戲及體驗。JumpStart致力于提供正面、安全和豐富的體驗，贏得了數以百萬計的兒童、教師、家長以及多家負有盛名的機構，如Common Sense Media（常識媒體）和National Parenting Center等的信賴。JumpStart為全球領先互聯網社區創建者 – 網龍的子公司。JumpStart總部設於美國洛杉磯。



關於史密森尼國家動物園及生物保護學院（Smithsonian’s National Zoo and Conservation Biology Institute）

史密森尼國家動物園及生物保護學院一直引領全球的力量去保護野生動物，並深入了解生態系統，更致力於培訓下一代動物保育團隊。國家動物園致力通過與動物保育者攜手合作，與更多動物互動，以達到保護動物的目的。史密森尼國家動物園成立於1889年，是2,700只動物（390多個物種）的家園。來自30多個國家的超過200位科學家及其合作夥伴在生物保護研究所中進行研究，並共享知識，以解決物種生存及其棲息地的保存等問題。這些研究為人類照顧及飼養的動物管理提供了大量重要數據，也為野生動物的管理及保護提供了寶貴的見解。



如有投资者垂询，敬请联络：

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周鷹女士

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電話：+852 2850 7266 / +86 591 8390 2825

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