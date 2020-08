Monday, 17 August 2020, 08:45 HKT/SGT Share: 研祥智能2020年中期業績轉盈為虧損人民幣16.3百萬元 經營前景存不確定因素 計劃H股退市

為H股股東提供出售股份的套現機會



香港, 2020年8月17日 - (亞太商訊) - 中國內地特種計算機產品製造商研祥智能科技股份有限公司(「研祥智能」或「公司」;股票代碼:2308.HK),公佈截至2020年6月30日止6個月未經審核中期業績。



期內,公司錄得收益同比下跌21.5%至約人民幣4.03億元,並轉盈為虧,公司擁有人應佔虧損約人民幣1,630萬元,每股基本虧損為人民幣0.013元。虧損的主要原因是受新冠肺炎疫情全球爆發的影響,使國內客戶訂單減少及特種計算機原材料的供應價格上漲所致。此外,隨著中美貿易和外交摩擦升溫,市場對信息產品的更新迭代動力不足,新生代的消費期望降級,降低了特種計算機的市場需求。



於2020年6月22日,公司與要約人(控股股東研祥高科技控股集團有限公司)聯合公佈退出香港聯交所H股上市的計劃,要約人將作出自願有條件現金收購要約(「H股要約」),以每股H股股份現金1.50港元(「要約價」)收購全部已發行H股。對比2020年6月15日當日待該退市申請公告發佈而暫停買賣前的收市價每股0.91港元,要約價的溢價約64.8%;而對比緊接該公告前的最後交易日(即2020年6月12日)前最後連續60個交易日(包括該日)的平均收市價每股H股約0.73港元,要約價的溢價約105.5%。最近兩年來直至今日(2020年8月16日),公司的H股收市價均未曾超越H股要約價1.50港元。



於H股要約成為無條件後,公司將向根據上市規則申請H股從香港聯交所退市。H股股東將獲以公告方式告知H股最後買賣日期及H股從香港聯交所自願退市的生效日期。



倘若公司成功退市,可為公司的H股股東提供出售H股的套現良機,從而取得所得現金款項用於投資其他較高質的投資。公司計劃退市的主要原因是前景與未來財務表現等存在不確定因素。受新冠肺炎疫情影響,中國內地的生產成本上升,材料供應、生產及銷售時間表延誤。國外芯片(IC)的可獲取性和價格上漲的風險亦有所加劇,對公司產品的持續生產和技術創新構成較重大隱患。在此情況下,投資者與公司的投資回報可能有不同預期及要求,與公司的長遠發展計劃可能相異。要約人方面,其認為退市有助整合要約人與公司的業務,免卻因為公司的香港聯交所上市地位而帶來的監管限制及相關責任相連的合規責任,而且退市後可節省相關上市成本及開支。



這次退市計劃要成功是需要多項條件獲達成,包括但不限於H股類別股東大會及股東特別大會上通過決議案批准退市,當中必須獲取親身或透過委任代表投票的獨立H股股東持有的H股股份所附帶表決權當中至少75%表決權的批准,以及投票反對的票數必須不超過由獨立H股股東所持有的H股股份的投票權的10%;此外,於H股要約截止日期前公司接收到的H股要約接納,必須達到全部獨立H股股東所持H股的至少90%作為最低有效接納,才能使整個H股退市計劃生效。



有關研祥智能科技股份有限公司(股票代碼:2308.HK)

研祥智能科技股份有限公司於2003年10月在香港聯交所創業板上市,並自2010年7月起轉至主板上市。公司於2000年成立,為中國內地的特種計算機產品製造商,主要在中國從事研發、製造及分銷特種計算機產品、組裝及買賣電子產品與配件及中國物業發展。公司供應逾400項特種計算機產品,公司所生產及分銷的產品廣泛應用於電訊、工業、發電、視頻控制、運輸及商業領域。



