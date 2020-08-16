Sunday, 16 August 2020, 10:00 HKT/SGT Share: HICOOL 全球創業大賽 “吸引力法則” 發佈會公佈初賽戰報，全球600多個專案進入初賽

中國北京, 2020年8月16日 - (亞太商訊) - 8月14日，首屆HICOOL全球創業者峰會暨創業大賽在京舉辦“HICOOL吸引力法則“發佈會。會上首次發佈了HICOOL全球創業大賽的初賽戰報，並預告了HICOOL全球創業者峰會的相關內容。發佈會上，知名投資業趨勢與投資方向。







自5月15日啟動以來，HICOOL全球創業者大賽已吸引全球上億人關注，大賽組委會共收到來自全球4大賽區中的11個科技名城的2026個報名專案，其中有600多個參賽專案順利進入初賽，200多個參賽專案將入圍復賽和決賽。



HICOOL“吸引力法則” 全球創業大賽發佈會 - 吸引全球創業英才



在“吸引力法則”發佈會上，北京海外高層次人才協會理事長關鴻亮公佈了本次全球創業大賽的報名情況、復賽與決賽的舉辦時間、峰會日程安排、參會演講嘉賓及活動形式。



本次大賽可選擇以個人和團體兩種方式報名參賽，數據機構、創業孵化園區與北京海外高層次人才協會負責人彙聚一堂，共同探討新時期下的全球創顯示共計 3085個選手參賽，其中外籍參賽選手占比約33%，他們分別來自美國、加拿大、德國、英國、以色列、新加坡、俄羅斯、日本等82個國家。



本次全球創業大賽焦聚的6大行業賽道分別吸引了各類專案百花齊放，其中人工智慧/ 大數據/金融科技專案525個、醫藥健康 373個、新一代資訊技術 294 個、新能源/ 新材料/ 智能裝備 340 個、文化創意 177 個、其他領域 317 個。



全球創業者峰會賦能科技創新與創業生態



入圍復賽的200多個專案將於9月9日在北京國測國際會議會展中心以線下路演的形式角逐決賽名額，獲勝晉級專案將進入9月11日HICOOL全球創業大賽2020年度總決賽。



與此同時,HICOOL全球創業者峰會也將於9月12日在北京拉開序幕。本次峰會將由頒獎典禮、大咖主題演講、圓桌會議、“國潮”音樂會等精彩環節組成，展區將設置企業展覽展示、科技交互體驗等區域。



峰會當天，包括紅杉資本全球執行合夥人沈南鵬；創新工廠董事長兼首席執行官李開複；小米集團創始人、董事長兼首席執行官雷軍；科大訊飛董事長劉慶峰；Airbus 全球技術總監Pierre Vialettes等眾多重量級嘉賓將會與現場的創業者們共同圍繞創業創新領域的熱門話題進行乾貨分享與交流。



在發佈會上，北京海外高層次人才協會理事長關鴻亮邀請各行業人才參會，並表示首屆 HICOOL 全球創業者峰會的順利召開將為北京創新創業注入新力量，充分調動科創領域的優質資源，共同為全球創業者助力賦能。HICOOL也將繼續致力於面向全球尋找優質專案，助力其在北京快速發展，打造出多層級、多維度、多元化的國際創業模式，提供全方位“北京服務”。



伴隨HICOOL全球創業大賽賽程的快速推進，越來越多的創業者慕名來到北京，由HICOOL引領的一場創業盛典正進一步推進以北京為中心的人才引進、成果轉化加入與產業融合的科技創新生態全域發展。本次大賽以參賽者為先，在幫助創新人才充分瞭解目前北京市的人才政策的同時，協調推進參賽者、創業者、投資機構、政府、媒體和其他機構的多方協作，為創業者保駕護航。



基於HICOOL已有的創業者和投資人數據資源，峰會將搭建專屬創投圈的溝通橋樑——SEEU創投對接匹配服務平臺，鏈接全球優質創投資源。通過“五分投”創投見面會和 “SEEU” 極速匹配系統，可實現數千次的創業者和投資人之間、潛在合作方之間的線下一對一洽談會面。



北京海外高層次人才協會現任理事長關鴻亮表示，對於全球創業者，北京將通過激勵、服務、支持、保障“四輪”政策，打造全鏈條、最優化的創業生態，提供創業資源與機會。



作為重要組成部分的HICOOL全球創業大賽則將為獲獎專案和企業提供全方位的創業生態配套服務，充分發掘企業創業潛力，結合北京針對創業者的專屬配套政策，提供包括辦公空間租金減免支持、產業與資本對接、專案孵化培訓、出入境、落戶、子女就學、醫療服務、科研物品入境等各方面的協助，覆蓋落地服務、發展支持和生活保障等全方面政策與服務保障支持。



在決賽與峰會期間，HICOOL全球創業大賽組委會將安排參賽者實地考察北京市創新創業環境，與北京市各行政區、創業園區、投資機構和行業頭部企業進行對接，賽後協助入圍專案拓展中國市場，搭建溝通平臺。



本次大賽共設8000萬總獎金，共100個獲獎席位，同時匹配10億元人民幣創投資金，獲獎專案可獲千萬元風險投資直投。



關於 HICOOL 合作機構

HICOOL全球創業者峰會暨創業大賽由北京海外高層次人才協會主辦、北京海高創新科技服務有限公司承辦，紅杉資本與阿裏雲作為戰略合作機構，百度、小米、位元組跳動、高瓴資本、IDG資本、北極光創投、FESCO、富華國際集團、奇績創壇等100多家眾多頭部知名企業、投資機構，高校校友會和媒體作為合作機構，共同賦能參賽專案提供持續發展。



本次HICOOL全球創業者峰會暨創業大賽將於北京順義中國國際展覽中心（新館）舉辦，這裏不僅是創業大賽的復賽和決賽的舞臺，還會有主題演講、創新論壇、展覽展示、創投對接、音樂PARTY和周邊活動等精彩內容呈現。屆時，峰會將吸引全球創業者、企業家和投資機構齊聚北京，聚焦硬核科技領域，打造一場創新專案雲集、前沿思想交融、多維資源集合的創業嘉年華，點燃科技創新、創業與投資圈，為整個北京科技創業生態持續帶來新的能量。



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