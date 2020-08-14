Friday, 14 August 2020, 09:40 HKT/SGT Share:

來源 弘陽服務集團有限公司 弘陽服務繼獲建銀及光銀研究覆蓋後 再獲農銀國際首予「買入」評級，目標價9.25港元

香港, 2020年8月14日 - (亞太商訊) - 深耕長三角地區、增長迅速的綜合社區服務供應商弘陽服務集團有限公司（「弘陽服務」或「集團」，股份代號1971）繼獲建銀國際及光銀國際發表分別發表「優於大市」及「買入」的研究報告後，再獲農銀國際首予「買入」評級，目標價9.25港元，較現價有32%潛在升幅。



農銀國際認為弘陽服務的商業業務成功帶動集團增長，來自商業項目的物業管理服務收入從2017年的人民幣1.11億元上升至2019年的人民幣1.77億元，這意味著2017-2019的年複合增長率為26%。2019年，商業項目佔弘陽服務物業管理收入的49.9%。根據弘陽地產集團(1996.HK)2019年度業績報告，4個弘陽廣場已投入運營，未來亦計劃再開設11個弘陽廣場，這些商業項目將進一步增加弘陽服務的收入。



此外，弘陽地產2019年合同銷售按年增長38%至人民幣651.5億元，而合约销售建築面積按年增長39%至490萬平方米。2019年弘陽地產的合約銷售（按建築面積計）達490萬平方米，2017-19年複合年增長率為70%，支持弘陽服務未來的在管建築面積增長。



鑒於弘陽服務在商業項目上強大的議價能力以及處於長三角有利的地理位置，因此農銀國際認為其可較同業享有更高的估值溢價。



有關弘陽服務集團有限公司

弘陽服務於2003年在南京成立，是一家深耕長三角地區、增長迅速的綜合社區服務供應商，以實現「讓生活更有溫度」為願景，一直奉行「以誠待客，卓越服務」服務客戶。集團在江蘇省物業管理市場建立區域領先地位，並在全國範圍內得到認可。自2017年以來，集團連續四年被中指院評為物業服務百強企業之一，並於2020年物業服務百強企業中排名第25位。







Aug 14, 2020, 09:40 HKT/SGT

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