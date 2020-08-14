興業銀行香港分行與香港品質保證局正式簽署《綠色金融合作備忘錄》

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|Friday, 14 August 2020, 09:22 HKT/SGT
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香港, 2020年8月14日 - (亞太商訊) - 2020年8月11日，興業銀行股份有限公司（Industrial Bank Co., Ltd，簡稱興業銀行，於中國內地註冊成立的股份有限公司）香港分行與香港品質保證局（Hong Kong Quality Assurance Agency，簡稱HKQAA）正式簽署了《綠色金融合作備忘錄》，成為率先與HKQAA簽署該領域廣泛合作備忘錄的金融機構之一。
興業銀行是中國最早探索綠色金融的商業銀行之一,2006年首推能效融資產品，2008年在中國銀行業界率先承諾採納「赤道原則」，並設立總行綠色金融專營機構，構建集團化、多層次、綜合性的綠色金融產品與服務體系。該行綠色金融走過了14年的發展歷程，探索出了一條「寓義於利，由綠到金」的綠色金融發展之路。綠色金融的發展亦為該行實現了經濟效益與社會效益雙豐收。截至2019年12月末，該行累計為19454家企業提供綠色金融融資22232億元人民幣，所支持的項目可實現年節約標準煤3004萬噸，年減排二氧化碳8439.13萬噸、二氧化硫94.72萬噸、化學需氧量（COD）407.01萬噸，年綜合利用固體廢棄物4567.82萬噸，年節水量41006.16萬噸。
作為國際金融中心和離岸人民幣業務中心，香港正致力於打造國際綠色金融中心的目標。HKQAA是香港政府于1989年成立的非牟利機構，作為亞太區內具專業地位的標準評定機構之一，始終致力於為社會提供各類標準認證及評審服務，並于近年成為香港乃至亞太地區有影響力的綠色金融工具認證機構。興業銀行曾於2018年在香港交易所和盧森堡交易所掛牌發行綠色金融債券，並于當年成為全球綠色債券發行量最大的商業性金融機構，HKQAA為該債券美元債項的綠色金融發行前證書的發證機構，雙方具有互信的合作基礎。
據悉，是次備忘錄建立了雙方在綠色債券、綠色貸款和綠色基金方面的協助推薦認證關係，將為興業銀行境內外客戶在境外市場綠色融資活動中提供專業便捷的認證渠道，有利於服務境內外綠色融資客戶和境外社會責任投資者，聯通境內外資本市場，促進實體經濟發展，並增強香港作為「一帶一路」綠色金融中心的地位優勢。
Aug 14, 2020, 09:22 HKT/SGT
話題 Press release summary
部門 金融, Banking & Insurance
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