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來源 Chun Can Capital Group Chun Can資本集團完成剛果民主共和國金礦收購協議

阿聯酋迪拜, 2020年8月14日 - (亞太商訊) - Chun Can資本集團（OTC粉單交易代碼: “CNCN”）宣布，公司現已完成非洲剛果民主共和國（DRC，簡稱“剛果（金）”）一處推斷金礦儲量為3,000,000盎司的金礦收購協議，並已委派新高級管理團隊予以負責，由蘇黎世資本基金控股有限公司（Zurich Capital Funds Holdings Inc.）的Fahed Al Merhebi博士擔任董事會主席。此外，公司還任命Zoli Macanda Simbodyal女士為首席執行官，James Mufaro先生為首席運營官。



剛果（金）金礦

該金礦由本公司通過與倫敦金色廣場基金投資有限公司（Golden Square Equity Partners Limited）的協議收購。該金礦即剛果（金）Misisi金礦項目，位於剛果（金）東部，推斷金礦儲量為3,000,000盎司，品位為2.14克/噸。按今日每盎司1,946美元價格計算，黃金儲量估值將超過58億美元。



Misisi金礦項目預期為大型勘探項目，位於剛果（金）South Kivu省會Bukavu以南250公里的Misisi鎮附近。Misisi項目擁有Akyanga金礦床。該金礦床目前的推斷礦產儲量為4440萬噸，品位為2.16克/噸，按100%計算含300萬盎司，按72.15%計算含216.45萬盎司。本公司已收到由澳大利亞頂尖礦產資源諮詢公司Denny Jones Pty Ltd.出具的礦產資源報告聲明。該報告符合2012年聯合礦石儲量委員會準則（JORC準則）的要求。



私募

本公司已授權並以每股20.00美元的價格向部分合格投資者和機構投資者發行共計5,000,000股普通股（每股面值0.0001美元）的1億美元私募。所募資金將用於投資本公司已協商收購的南非、剛果（金）、加拿大、俄羅斯和澳大利亞的臨生產金礦項目。本公司預計該筆資金將於2020年12月31日午夜（太平洋標準時間）或之前完成募集。本公司保留將發行時間最多延長180天，並確認終止日期不遲於2021年7月31日的權利。



Fahed Al Merhebi博士

蘇黎世資本基金控股有限公司是一家總部位於迪拜的投資集團，Fahed Al Merhebi博士現為公司董事會主席。蘇黎世資本已收購本公司52%的普通股，成為主要控股股東。此外，Al Merhebi博士還擔任著阿拉伯非洲一體化與發展理事會（AKF-FOS AACID UN DESA CSO）副主席一職。他不僅擁有金融和國際法博士學位，還具備銀行和金融領域豐富從業經驗。在阿聯酋，Al Merhebi博士曾多次登上阿拉伯新聞，被媒體冠以“金融王子”等諸多美名，並曾當選為2016年最具影響力人物。



Zoli Macanda Simbodyal

Macanda Simbodyal女士為特許會計師，擁有開普頓大學榮譽學士學位、威爾士大學金融碩士學位、南非特許會計師執照和英格蘭及威爾士特許會計師執照。她在南非和倫敦的多家公司擔任董事職務。作為財務顧問，Zoli Macanda Simbodyal女士擁有以下公司的項目管理經驗：普華永道、特許會計師和審計師協會、NM Rothschild投資銀行倫敦、紐約和南非分支機構。



James Mufaro

James Mufaro先生具有津巴布韋國籍，擁有工商管理碩士學位和工程學士學位，是一位經驗豐富的採礦專家，曾在非洲擔任多個高級管理層職務。 James在加入公司之前曾在南非約翰內斯堡Samancor Chrome公司擔任首席運營總監，在此之前則為採礦主管。



Chun Can資本集團

Chun Can資本集團是一家內華達州公司，在場外上市，交易代碼為“CNCN”。公司成立於1996年8月16日（註冊編號為NV19961175609），近期完成了控制權變更，並啟動了在全球範圍內收購及運營金礦的新業務計劃。本公司現已將執行辦公室遷至阿聯酋迪拜，即公司董事會主席Fahed Al Merhebi博士辦公地點。



Chun Can資本集團

Zoli Macanda Simbodyal

首席執行官

電子郵件：zoli@beleholdings.com



來源：Chun Can資本集團



Aug 14, 2020, 00:00 HKT/SGT

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