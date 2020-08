Thursday, 13 August 2020, 22:21 HKT/SGT Share:

來源 高陽科技(中國)有限公司 高陽科技2020年上半年持續推進「數字化」戰略 化解小微企業經營難題,激發後疫情時代新動能

香港, 2020年8月13日 - (亞太商訊) - 中國領先的金融支付解決方案供應商 - 高陽科技(中國)有限公司(「本公司」;股份代號:818.HK)發佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2020年6月30日止6個月(「報告期內」)未經審核之中期業績。



業績摘要

1、報告期內,受COVID-19疫情影響,小微企業經營活動大幅減少,消費者商品及服務消費下降,導致本集團支付交易額同比下滑22.4%至約人民幣7,200億元;

2、疫情加速了傳統線下商戶線上線下融合進程。報告期內,本集團持續推進「數字化」戰略,以「支付+營銷」作為戰略核心,同時加強與SAAS服務商合作,提升商戶運營效率,平台已陸續上線超過1,700家合作夥伴產品;

3、「後疫情」時代,本集團將繼續以合規、安全為前提,積極推進支付及其他業務板塊規模化、多維度發展。



報告期內,本集團實現綜合收入港幣2,022.2百萬元,較去年同期港幣3,005.8百萬元減少33%;經營溢利為港幣142.7百萬元,較去年同期的港幣360.4百萬元減少60%;期內溢利為港幣215.0百萬元,較去年同期的港幣400.3百萬元減少46%;溢利減少主要由於COVID-19疫情(「疫情」)爆發及疫情防控措施引致支付處理解決方案分類等業務展業受阻。本公司持有人應佔溢利之每股基本盈利則減少50%至港幣0.06港元。



「支付+」助力小微企業數字化升級

受累於全球疫情影響,小微企業經營活動大幅減少,消費者消耗商品及服務規模驟降,導致支付交易處理解決方案分類處理的交易量下滑22.4%至約人民幣7,200億元。報告期內,支付交易處理解決方案分類營業收入同比下降35%至港幣1,667.3百萬元;分類經營溢利錄得港幣213.0百萬元,同比下跌51%。截至2020年6月底,本集團支付交易處理解決方案累計國內活躍商戶為320萬戶。



疫情期間,面對小微商戶線下經營活動大幅減少的難題,線上引流與數字化運營的重要性更加凸顯。本集團旗下主營支付交易處理業務的子公司隨行付支付有限公司(「隨行付」)把握支付入口和數據優勢,幫助客戶實現線上線下業務融合,打造「隨行商圈」拓展商戶銷售管道,提升商戶銷售額。同時,本集團亦加緊與SAAS服務商合作,致力於提升商戶的資訊化程度,提升商戶運營效率,幫助商戶降本增效。目前,隨行付平台已陸續上線1,700家合作夥伴產品。



展望下半年,本集團將繼續以合規、安全為前提,積極推動掃碼業務規模化發展,以「支付+營銷」作為戰略核心,同時擴大跨境支付業務的市場份額。



多元佈局把握「後疫情」時代新機遇

其他業務板塊方面,縱然期內其他分類業務亦受累於疫情及其防控措施影響,本集團仍積極在變局中鞏固自身優勢,護航各分類業務以穩中求進。報告期內,本集團信息安全芯片及解決方案板塊業務增長趨緩,惟各項研發專案進展順利,各產品的成本降低工作也在有條不紊的開展,預期下半年市場將轉趨平穩發展。平台運營解決方案方面,本集團於期內成功與中移動金融科技公司、中移動IVR基地以及動漫基地的新產品開發、系統運維及業務運營支撐續簽新一期合約,同時積極延伸合作至中移動各省及其他專業公司的相關項目。未來將加快國內通信業外之拓展步伐,同時,加速探索發展自有電商類業務,培育新的收入增長點。金融解决方案分類方面,本集團於期內充分發揮深耕銀行核心業務系統的優勢,助力國內某大型商業銀行實現核心業務系統升級轉型,並有機會就相關實施技術、方法複製應用於其他國內城鎮商業銀行,同時針對海外金融IT服務市場特點,單獨成立子公司進行產品研發、渠道拓展等部署。電能計量產品及解決方案方面,於期內在國家電網統一招標中繼續取得中標。



公司表示:「疫情為眾多行業帶來了衝擊,但疫情之下的短暫停擺催生了諸多新產業、新業態和新模式。商品和服務的線上化、線上線下融合的商業模式不斷滲透,消費模式的改變從需求端推動線下商戶進行數字化轉型。本集團將充分發揮自身深耕行業多年之優勢,持續推進『數字化』戰略,化解小微企業經營難題,努力實現為更廣泛人群提供更低成本、更高效率、更多元化支付和金融科技服務之目標,並為股東、客戶以及社會創造更大價值。」



