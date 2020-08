Thursday, 13 August 2020, 14:01 HKT/SGT Share: 滙景控股有限公司公佈正面盈利預告 2020年中期溢利大幅增加最少40%

香港, 2020年8月13日 - (亞太商訊) - 立足大灣區的中國綜合住宅及商用物業開發商滙景控股有限公司(「滙景控股」或「集團」﹔股份代號﹕9968)今天欣然公告,預計截至二零二零年六月三十日止六個月 (「報告期間」),集團溢利較去年同期相比大幅增加最少40%,表現理想。



滙景控股中期溢利大增,主要增長原因為集團於報告期間之因交付予買家的總建築面積導致收益增長及分佔一家合資企業的溢利增長所致。



滙景控股主席及非執行董事倫瑞祥先生表示:「新冠肺炎令營商環境充滿挑戰,集團仍能逆巿錄得亮麗的成績,實在令人鼓舞,這亦反映我們在優勢佈局、土地儲備、服務質素及營銷力度上策略得宜。未來,集團將竭盡所能,以成為專注發展城市更新項目的房地產行業翹楚為目標,並將繼續實踐文旅康養產業小鎮及科創產業小鎮為雙翼驅動發展的戰略,把握市場機遇。集團將加快業務在大灣區的佈局,並持續提升綜合競爭力,爲股東創造長遠的價值。」







