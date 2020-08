Thursday, 13 August 2020, 08:56 HKT/SGT Share: 康哲藥業控股有限公司2020年中期業績公佈 還原兩票製營業額升4.6%至人民幣35.57億 溢利增11.4%至人民幣13.01億

創新管線持續擴充 中國註冊及臨床工作取得積極進展

產品力、推廣力、高效管理體系共同推動

經營業績再創新高



香港, 2020年8月13日 - (亞太商訊) - 一家全球創新驅動,聚焦中國市場的專業醫藥企業,康哲藥業控股有限公司(「康哲藥業」或「公司」,香港聯交所股份代號:867)及其附屬公司(「集團」),公佈截至2020年6月30日止六個月(「報告期」)之未經審核之綜合業績。



二零二零年上半年,集團錄得營業額為人民幣3,108.1百萬元(二零一九年中期:人民幣2,964.4百萬元),同比增長4.8%;若將「兩票制」收入還原則營業額為人民幣3,557.1百萬元(二零一九年中期:人民幣3,401.5百萬元),同比增長4.6%。期間溢利為人民幣1,300.5百萬元(二零一九年中期:人民幣1,167.5百萬元),同比增長11.4%。宣派中期股息每股人民幣0.2105元,較去年同期增長11.8%(二零一九年中期:人民幣0.1883元)。



康哲藥業主席兼行政總裁,林剛先生表示:「可持續的產品力是未來企業發展的關鍵競爭要素。本集團秉持以創新產品為核心的發展戰略,持續擴充創新管線,並加快創新產品在中國註冊上市的步伐,以滿足中國醫藥市場未被滿足的醫療需求。同時,本集團不斷優化專業的推廣體系與合規、精細化的管理體系。在產品力、推廣力以及高效管理體系的共同助力下,實現穩健、良好的業績增長。」



產品管線

集團專注於全球首創或擁有創新製劑、創新給藥方式等以達到同類治療效果最佳、最具效益比的創新藥物。憑藉二十餘年積累的全球產品拓展資源及良好的市場聲譽,集團已與全球多個領先藥企建立了戰略合作關係,並已投資英國、法國、美國、瑞士等多家創新研發公司股權,獲得了包含20個創新等級較高、市場潛力大、有競爭差異性優勢的創新產品的產品管線。治療領域覆蓋神經系統、眼科、皮膚科、內分泌系統、腫瘤、腎內科、免疫系統、消化系統、抗感染等。



於報告期內,集團創新管線得以持續擴充,先後獲得創新產品德度司他(受專利保護的新分子實體,用於治療慢性腎病患者的貧血)和PLENITY®(美國FDA批准的由天然來源材料製成的安全有效的口服體重管理產品)在中國大陸、香港、澳門、台灣及(或)亞洲其他國家的獨家許可權利;同時,創新產品的註冊及臨床進程加速推進,2個重磅創新產品(地西泮鼻噴霧劑、0.09%環孢素滴眼液)分別獲得中國NMPA簽發的比較PK研究和驗證性臨床試驗批准,1個重磅創新產品(替拉珠單抗注射液)的驗證性臨床試驗申請獲中國NMPA受理,1個創新產品(CF102)的以色列II期臨床試驗取得積極頂線結果。



截至2020年6月30日,集團創新管線列表及發展進程如下:



同時,集團對複雜仿製藥和有競爭力的仿製藥進行佈局,並積極推進仿製藥在中國的註冊上市工作,將藉助國家帶量採購機遇,為集團未來發展帶來額外驅動力。截至2020年6月30日,2個仿製藥處於中國上市申請中,1個仿製藥已獲得中國臨床批件。



現售產品發展

集團現售產品主要涉及心腦血管線(主要包括波依定、新活素及黛力新)、消化線(主要包括優思弗、莎爾福、億活及慷彼申)、眼科線(主要包括施圖倫滴眼液)與皮膚線(主要包括喜遼妥)。通過深度挖掘與完善現售產品的循證醫學證據、加強專家網絡建設與學術平台整合,集團不斷擴大產品學術影響力,鞏固現售產品的競爭優勢。於報告期內,集團核心產品線錄得穩健增長,心腦血管線還原「兩票制」實現收入人民幣2,026.6百萬元,同比增長4.4%;消化線實現收入人民幣1,157.9百萬元,同比增長12.7%。眼科線實現收入人民幣113.8百萬元,同比下降1.2%;皮膚線實現收入人民幣85.2百萬元,同比下降0.9%。



推廣體系

於報告期內,集團著力拓展推廣網絡覆蓋版圖,加強市場細分與基層滲透。在穩固現有推廣體系的基礎之上,積極探索推廣模式的改良與創新,為創新產品的學術推廣積累經驗、提前佈局。同時,集團進一步完善崗位任職資格和員工培訓體系、優化薪酬激勵制度、加強合規培訓與檢查,以打造更專業、更合規、更高執行力的推廣團隊。此外,集團積極利用數字化工具,開展高頻次的線上學術會議。並把握行業趨勢,穩步推進零售網絡建設,擴展連鎖與終端門店覆蓋,加強與電商合作。



於報告期內,集團推廣網絡覆蓋全國約57,000家醫院及醫療機構。



生產設施

截至2020年6月30日,集團在湖南、河北、深圳已設立生產基地,總佔地面積超過11萬平方米,擁有散劑、口服溶液劑、小容量注射劑、片劑、硬膠囊劑等多種劑型的《藥品生產許可證》和《藥品GMP證書》。集團擁有二十餘年藥品生產經驗,已設立嚴格的質量管理標準和規範,以保證產品品質,為海外創新產品實現中國製劑本土化生產帶来保障。



林剛先生總結道:「緊緊抓住醫藥產業鏈中兩大核心價值:產品力和推廣力,本集團將繼續利用全球廣泛資源不斷擴充創新管線,並在中國實現藥物進一步開發及商業化,以提升產品力。同時不斷提升專業、合規、高效的推廣體系,為本集團帶來可持續的、穩健的成長。以「提供有競爭力的產品和服務,滿足中國尚未滿足的醫療需求」為使命,康哲藥業將為中國患者提供更有效、更安全、更具效益比的藥物,造福患者。」







Aug 13, 2020, 08:56 HKT/SGT

