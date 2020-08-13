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來源 創科實業 創科實業上半年業績亮麗 營業額及溢利同創新高

香港, 2020年8月12日 - (亞太商訊) - 全球領先的電動工具及地板護理公司創科實業有限公司（「創科實業」或「集團」）（香港聯交所股份代號：669；美國 ADR：TTNDY）公佈於截至二零二零年六月三十日止六個月取得出色的上半年業績。集團銷售額按呈報貨幣計算增長12.8%至4,200,000,000美元，以當地貨幣計算增長14.0%。集團毛利率上升40個基點，達到38.0%。除利息及稅項前盈利增加15.6%，達到363,000,000美元。純利及每股盈利分別增長16.3%及16.2%，純利達到332,000,000美元，而每股盈利則增加至約18.14美仙。上半年業績亮麗主要受集團推出創新產品、加快產品開發步伐、拓展全球銷售網絡、提高生產效率及強化供應鏈所帶動。此外，創科實業的營運資金佔銷售額的比例亦由18.4%改善至15.8%。



- 二零二零年上半年業績驕人，銷售額增長12.8%至 4,200,000,000 美元，按當地貨幣計算上升 14.0%

- 電動工具業務銷售增長強勁，按當地貨幣計算上升14.0%

- 地板護理業務銷售增長強勁，按當地貨幣計算增加13.6%

- 毛利率連續第十二個上半年度錄得增長，上升40個基點至38.0%

- 純利增加16.3%至332,000,000美元

- 營運資金佔銷售額的百分比由18.4%改善至15.8%



核心的電動工具業務分部以當地貨幣計算增長達到14.0%，銷售額超過3,700,000,000美元。MILWAUKEE專業業務增長13.3%，而RYOBI戶外園藝工具業務亦錄得驕人的雙位數增長。於二零二零年上半年，全球地板護理業務按當地貨幣計算增長13.6%，銷售額超過458,000,000美元。新產品的推出有助我們成功抵銷全球的不利因素，同時使集團保持增長動力。



創科實業主席Horst Pudwill先生表示：「創科實業以獨特的定位持續領先同業。我們專心致志，致力保持下半年業績穩健，積極研發引領市場的創新產品。」



創科實業行政總裁Joseph Galli先生表示：「開發嶄新產品是創科實業的核心優勢，我們的研發流程正在全速前進。集團具備良好條件，在下半年和未來數年帶來出色的財務表現。」



關於創科實業

創立於一九八五年，並於一九九零年在香港聯交所掛牌上市。創科實業乃是電動工具、戶外園藝工具、地板護理產品及配件等充電式技術的全球領導者，專為工業、專業人士及消費者用家提供家居裝修、建築、維修、工業及基建業產品。集團專注於四大策略基礎：強勁品牌、創新產品、優秀人才及卓越營運，以優化充電式技術為長遠擴展的願景。努力不懈追求產品創新的精神為集團全球增長策略，鞏固集團的行業領導地位。創科實業旗下強大品牌組合包括 MILWAUKEE、AEG 及 RYOBI 電動工具、配件及手動工具、RYOBI 及HOMELITE 戶外園藝工具、EMPIRE 繪圖及計量產品，以及 HOOVER、ORECK、VAX 及 DIRT DEVIL 地板護理產品及器具。



創科實業乃恒生指數、富時發達市場指數及摩根士丹利資本國際(MSCI)所有國家全球指數之成份股之一。詳情請瀏覽 www.ttigroup.com。



以上所有商標均為創科實業集團之商標(惟AEG及RYOBI除外)。AEG為AB Electrolux(publ.)之註冊商標，集團獲授權使用。RYOBI為Ryobi Limited 之註冊商標，集團獲授權使用。



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