中廣核礦業發佈2020年中期業績正面盈利預告

香港, 2020年8月12日 - (亞太商訊) - 香港主板上市,產量最大的鈾業集團 —— 中廣核礦業有限公司(「中廣核礦業」或「公司」,連同其附屬公司,統稱「集團」,股份代號:1164),欣然宣佈,集團截至2020年6月30日止六個月的財務表現預計將錄得顯著增長。



基於公司管理層對於集團截至2020年6月30日止六個月未經審核綜合管理賬目之初步審閱,公司董事會預期集團截至2020年6月30日止六個月之純利較2019年同期將錄得介乎30%至50%的增長。根據董事會目前所得資料,集團純利增長主要由於天然鈾貿易毛利及應佔合營企業業績較2019年同期有大幅增長。



中廣核礦業抓住天然鈾市場的低谷機會,2015年收購哈薩克的謝米茲拜伊鈾合夥企業49%權益及相應比例產品包銷權。2016年收購加拿大Fission Uranium公司19.99%股權及20%的產品包銷權及額外的15%產品包銷選擇權。2019年收購英國的國際天然鈾銷售公司100%股權。2020年,公司全力推动與哈萨克斯坦国家原子能工业公司就4萬噸的鈾礦專案達成合作,如该项目顺利交割,公司的年度天然鈾包銷量將從588噸一舉提升至1838噸鈾。未來公司將抓住全球核電復蘇和天然鈾需求持續增長的機遇,獲取強成本競爭力的鈾資源項目,成為國際一流的天然鈾供應商。



中廣核礦業總裁兼執行董事安軍靖先生表示:「2020年公司注重經營與發展並重。一是我們要確保哈薩克謝公司穩健生產;第二,我們將繼續深耕天然鈾貿易業務,提高長期貿易合同比例,爭取更多直接針對核電業主的銷售機會,助力公司業績持續高品質增長;第三,我們將繼續推動Fission公司開展可行性研究,潛心做好PLS專案的開發準備工作;第四,全力推動哈薩克新鈾礦項目落地,並充分利用市場低谷期尋找優質項目投資機會,建立可持續發展的低成本鈾資源梯隊。公司對2020年實現良好業績有充足信心,並將持續為各位股東創造價值。」



關於中廣核礦業有限公司

中廣核礦業有限公司是全球第三大核電集團—中國廣核集團上市子公司之一,亦是中國廣核集團旗下海外鈾資源開發的投、融資平台,是香港主板上市産量最大的鈾業集團,股份代號1164,主要業務爲核能企業使用的天然鈾資源的開發與貿易。



