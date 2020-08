Wednesday, 12 August 2020, 16:00 HKT/SGT Share:

來源 Azelis 阿澤雷斯發布第一份可持續發展報告,以表明為全球可持續發展做出的努力

新加坡, 2020年8月12日 - (亞太商訊) - 領先的特種化學品和食品添加劑經銷商阿澤雷斯自豪地宣布正式發布企業第一份可持續發展報告,以表明為全球可持續發展做出的努力和實踐。在這份可持續發展報告中,阿澤雷斯涵蓋了其2019年全集團的可持續發展績效,並展示了對可持續發展的承諾,即:如何通過與阿澤雷斯的創新和可持續產品創造共享價值,並對全球社會產生積極影響而得以付諸實踐。







亮點和說明

- 在今年年初阿澤雷斯宣布其連續第二次榮獲EcoVadis金牌認證並加入“攜手實現可持續發展倡議”後,阿澤雷斯現在發布企業第一份可持續發展報告;

- 阿澤雷斯堅信,創新和可持續商業模式是與客戶和供應商建立長期合作夥伴關係、為社會帶來可觀效益的必要條件;

- 阿澤雷斯高度重視可持續發展,這也正是阿澤雷斯立足於化學品和食品添加劑經銷行業的可持續性全球基準戰略。



作為專注於創新配方開發的全球服務提供商,可持續發展一直是阿澤雷斯身份象徵的一部分。在最初對Responsible Care(R) 和Responsible Distribution(R) 做出承諾後不久,阿澤雷斯根據聯合國發布的氣候變化《巴黎協定》和《2030年可持續發展議程》,為其2015年企業社會責任(CSR)計劃奠定了基礎。阿澤雷斯的CSR計劃以聯合國全球契約計劃,ISO 26000和全球報告倡議組織(GRI)為基礎,並基於25個關鍵績效指標(KPI)建立在以下四個主要方面:勞工與人權,可持續採購,公平商業慣例,以及資源與環境。



阿澤雷斯首席執行官Hans Joachim Müller博士表示:

“ 2020年見證了阿澤雷斯多個重要的可持續發展里程碑。在今年第二次獲得EcoVadis金牌評級並成為“攜手實現可持續發展倡議”的成員後,阿澤雷斯現在非常高興地發布企業的第一份可持續發展報告,以表明為全球可持續發展做出的努力和實踐。阿澤雷斯希望這份報告能夠影響和激發合作夥伴對可持續發展方面的重視,同時也能激勵和鼓舞他們向阿澤雷斯的可持續業務過渡。阿澤雷斯堅信,只有共同努力,尋求更可持續的解決方案,才能加強與同等責任和同等奉獻的業務夥伴的關係,並將為子孫後代節省資源。”



集團安全、健康、環境與質量(SHEQ)及可持續發展總監Maria J. Almenar Martin補充說:

“阿澤雷斯堅信,創新和可持續商業模式是與客戶和供應商建立長期合作夥伴關係、為社會帶來可觀效益的必要條件。通過實驗室的工作,阿澤雷斯不斷投資開發新一代的可持續配方,同時還推出新的舉措來製定戰略,以減輕因氣候變化和社會動盪而帶來的商業風險。阿澤雷斯希望這份可持續發展報告能使合作夥伴清楚地了解企業的雄心和目標,而阿澤雷斯的同事們也再次印證了可持續發展紮根於日常的實踐中。”



可持續發展是阿澤雷斯戰略的關鍵支柱,其次是數字化,阿澤雷斯渴望成為其所服務行業的領先創新服務提供商。阿澤雷斯正積極努力向可持續發展的未來邁進,作為一個積極進取的企業,在所有業務中培養平等機會並包容多元化;不僅在其實驗室中創建創新的可持續配方,而且確保資源的可持續利用,同時不斷減少其業務對環境的影響,並以負責任的方式開展業務。



聯繫信息

阿澤雷斯

Sarah Van Alsenoy

Corporate Communications Business Partner

電話: +32 499 22 36 62

電子郵箱: sarah.vanalsenoy@azelis.com



關於阿澤雷斯

阿澤雷斯是一家領先的特種化學品和食品添加劑經銷商,業務遍布全球50多個國家,擁有近2200名員工。我們由行業、市場和技術專家組成雄厚的團隊,致力於生命科學和工業化學品領域。我們為大約45,000多家客戶提供了橫向互補產品價值鏈,創造了21.5億歐元的營業額(2019年)。



通過我們60個應用實驗室的齊心協力,我們屢獲殊榮的技術人員幫助客戶開發配方。我們將全球影響力與當地關注點相結合,為當地客戶提供可靠、綜合的服務,並為客戶提供有吸引力的商機。我們相信,我們的員工和合作夥伴一定會建立和培養牢固、誠摯的關係。



創意創造影響,配方成就創新。



www.azelis.com



