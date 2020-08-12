Wednesday, 12 August 2020, 10:00 HKT/SGT Share:

來源 弘陽服務集團有限公司 弘陽服務集團有限公司獲建銀國際及光銀國際分別發表「優於大市」及「買入」研究報告 目標價分別為8.80及9.35港元

香港, 2020年8月12日 - (亞太商訊) - 深耕長三角地區、增長迅速的綜合社區服務供應商弘陽服務集團有限公司（「弘陽服務」或「集團」，股份代號1971）早前發佈盈喜公告，建銀國際及光銀國際於其剛上市後不久即分別發表「優於大市」及「買入」的研究報告，目標價為8.80及9.35港元。



建銀國際首予弘陽服務「優於大市」評級，目標價8.80港元。建銀國際預計集團是增長最快的物業管理公司之一，其純利將在2020-2022財年實現57%的複合年增長率，主要由於（1）在弘陽服務和第三方擴張的支援下，在管面積的強勁增長勢頭;（2） 非業主增值服務和社區增值服務快速增長;（3）物業管理服務（25%）、非業主增值服務（22%）和社區增值服務（46%）的穩定毛利率;以及（4）透過規模經濟增長而改善成本支出比例。弘陽服務通過第三方開發商和併購活動迅速擴張，截至2019年12月，兩者佔其在管面積的30%。此外，集團與弘陽地產攜手，秉承“住宅+商業雙輪驅動”和“做透大江蘇，深耕長三角，佈局都市圈”的雙重戰略，住宅和商業業務分別佔弘陽服務管理服務收入的50%。如今，集團已成為區域性的行業領導者。



光銀國際亦給予弘陽服務「買入」評級，目標價9.35港元。光銀國際認為弘陽服務是中國江蘇省廣受認可的物業管理公司，在住宅及商業物業的管理方面擁有強大而均衡的物業管理能力。集團過去15年深耕長三角地區以提供綜合社區服務, 並在不同層面上依託弘陽地產的迅速增長。光銀國際預測弘陽服務的管物業總建築面積可從約2017年的910萬平方米上升至2021年的4,060萬平方米；非業主增值服務有助擴大公司的收入基礎；而綜合性增值服務有助提升公司整體的盈利能力。集團計劃2020年的資本開支約為人民幣2,860萬元，當中主要用作收購其他物業管理公司。潛在的收購計劃有助額外提高集團的在管面積，為業績帶來動力。



有關弘陽服務集團有限公司

弘陽服務於2003年在南京成立，是一家深耕長三角地區、增長迅速的綜合社區服務供應商，以實現「讓生活更有溫度」為願景，一直奉行「以誠待客，卓越服務」服務客戶。集團在江蘇省物業管理市場建立區域領先地位，並在全國範圍內得到認可。自2017年以來，集團連續四年被中指院評為物業服務百強企業之一，並於2020年物業服務百強企業中排名第25位。







Aug 12, 2020, 10:00 HKT/SGT

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