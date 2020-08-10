Monday, 10 August 2020, 07:51 HKT/SGT Share: 國美零售（493）上半年社群+國美APP的GMV同比增長逾70% 賦能下半年加速發展

香港, 2020年8月10日 - (亞太商訊) - 國美零售（香港聯合交易所代號：493.HK）於日前發佈的公告中透露，雖然受到新型冠狀病毒肺炎疫情爆發之影響，預期截至2020年6月30日止6個月的銷售收入將會受到影響，但集團經受住了此次壓力測試，隨著疫情的逐步緩解，受疫情影響較大的大家電業務銷售已經恢復，第二季度銷售收入環比提升103%，6月單月銷售收入同比基本持平，綜合毛利率於第二季度已呈逐月回升趨勢，其中6月已回升至近15%的水平。



報告期內，國美零售的交易總額（GMV）預期與去年同期相比基本持平，其中社群+國美APP的GMV預期增長超過70%，單日GMV突破10億元人民幣。社群數量增長40%以上，超過20萬；觸達用戶增長超過65%，達6,600萬以上。在資金方面，國美零售於今年上半年悉數償還了本金總額為5億美元的海外債券後，繼續保持充裕資金。於2020年6月30日，國美零售的現金及現金等價物預期超過人民幣100億元。國美零售表示疫情對整體業務影響是暫時的、可控的，未來將通過多年以來在大連鎖、新技術、線上線下融合、供應鏈、物流配送及專業服務等方面沉澱下來的資源優勢，繼續挖掘零售市場的潛力，並緊握消費升級、5G、物聯網等帶來的發展機遇，引領及深化探索零售行業的新發展模式。



緊握市場趨勢 進一步深化全零售平台業務

2020年上半年，國美零售憑藉本地化的零售網絡佈局，並充分利用「宅經濟」所帶來的消費提速需求，在全國各大門店通過網格化模式，積極拓展社群營銷，以實體店爲中心拓展至周邊3至5公里用戶，借助國美APP「門店」頻道功能全面升級，下單轉化率同比提升150%以上。同時，國美零售充分發揮自身在供應鏈、社群、物流、服務交付等全鏈條的資源和能力，探索開創出「權威性+知識性+場景性」兼具的品質帶貨直播新模式，完成各類主題、不同規模的直播，總數超千場，累計觀看人數過億。截至6月底，4場超級直播累計實現銷售額近人民幣25億元。下半年，國美零售更與權威媒體央視新聞聯手合作，穩步推進在全國31個省份巡迴舉行直播帶貨活動，將國美零售的「新店態」及本地化零售展示給全國的消費者，並為其帶來全新的生活升級體驗。



此外，公司亦大力拓展C2M反向定制的能力，提升數位化選品能力，在各大品牌均打造出爆款產品。今年上半年定制差異化商品的比例已由37%再次提升到45%，再加上公司在集成化、套購類、方案型產品及服務上具有的先天優勢，預計將持續保持毛利上的行業優勢。



戰略協同 合作共贏

國美零售於上半年亦分別與拼多多及京東達成深度戰略合作協議，目前多項業務已開展深度合作，京東平台更為國美提供非家電商品，擴充國美零售商品SKU，加速推進全品類進程。在2020年上半年，國美零售於拼多多、京東等電商平台的銷售收入與去年同比增長超過100倍，下半年將向雙百億目標衝刺。國美零售相信與拼多多及京東的戰略合作將進一步深化，為其戰略轉型進一步提速。



完成轉型基礎建設投入 邁入新的大發展週期

自2017年起，國美零售確立了堅定不移地走互聯網化企業發展道路的戰略，藉助線上線下全管道融合佈局，搭建一個集零售、服務、智能連接於一體的綜合平台，已穩步轉型成為「家‧生活」整體方案提供商、服務解決商及供應鏈輸出商，滿足新時代消費者多樣化的需求及對美好生活的追求。目前，國美零售之轉型戰略已完成基礎建設投入期，做到線上線下互爲融合和門店網格佈局優化，「到店」、「到家」、「到網」等業務模式的運營也日臻成熟。今年開始，國美零售即將邁入一個大發展週期，集團會把握好當下零售業務的發展趨勢，圍繞「家」在物質及精神上的各層面需求，重新定義家所在社群，融合多業態及主題場景，針對不同年齡的人群和不同階段的家庭，打造功能延展的生活型社群，滿足人們在餐飲購物、文化娛樂、會客社交、親子互動、休閒健身等方面的需求，形成線上線下雙平台服務運營模式，致力於成為領先的數位化本地零售服務商，從而推動更多中國家庭從質量生活向美好生活邁進。



關於國美零售控股有限公司

國美零售控股有限公司於2004年7月在香港聯交所上市(股份代號：493)。國美集團1987年於中國成立，從事電器及消費電子產品的零售業務，是中國知名的電器及消費電子產品零售連鎖企業。國美零售積極打造具有國美特色的零售之路，從傳統的「家電零售商」向以「家．生活」整體方案提供商、服務解決商和供應鏈輸出商轉型，爲消費者提供涵蓋家電、家裝、家居和家服務的優質商品及服務。



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Aug 10, 2020, 07:51 HKT/SGT

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