天保集團2020年中期業績持續顯著增長 自上市後連續第二度發佈正面盈利預告

香港, 2020年8月7日 - (亞太商訊) - 中國河北省涿州市知名房地產開發商及建築公司 ── 中國天保集團發展有限公司(「天保集團」或「公司」,連同其附屬公司,統稱「集團」,股份代號:1427.HK),于今日欣然宣佈,集團截至2020年6月30日止六個月(「該期間)的財務表現預計將錄得顯著增長。此為集團自上市後連續第二度發佈正面盈利預告。



基於目前可得的集團截至2020年6月30日止六個月未經審核綜合管理賬目及公司管理層的初步估算,預期集團該期間錄得的淨利潤將較截至2019年同期增長100%以上。集團淨利潤的預期增長主要是由於房地產總交付面積的增加及建築工程產值的增大。



集團擁有良好區位優勢,受益於協同發展京津冀地區及發展雄安新區的國家戰略,該地區的城鎮化進程及人口流動加速,推動了該地區的基礎設施發展、產業升級、環境保護、公共服務及市場一體化,以及北京部分「非首都功能」向鄰近地區的疏解,集團緊抓政策紅利,穩步發展。 2020年上半年國際形勢錯綜複雜,公共衛生事件更是拖累全球經濟發展步伐,面對新形勢、新挑戰,集團無畏困難,乘風破浪,及時制定應對方案及高效調整業務發展策略,穩步推進主業,釋放各項業態無限潛力。集團上下一心,後勤部門各司其職,保障各項工作順利高效進行,創下可喜的優異成績。



天保集團董事局主席、執行董事兼行政總裁李保田先生表示:「百舸爭流千帆競,攻堅克難奮者先。未來,集團會繼續積極關注國際形勢及行業發展動態,充分發揮房地產開發業務及建築承包業務達成的協同效應,繼續開展多元化項目組合。集團工程建設領域將緊跟國家發展形勢,謀劃粵港澳大灣區,深耕京津冀華北區域(重點佈局北京、涿州、張北、懷來、蔚縣成熟區域)。推進川渝湘西南區域、陝甘疆西北區域,加入雄安新區建設大潮。做大做強在建業務、充實設計院人才力量、完善提升基建業務資質、拓展建築業務全國市場,從而實現建築承包業務綜合實力提升。同時,集團將深入踐行建築先行、地產跟上的拓展策略,立足涿州市及北京的衛星城,加強與地方政府機構及房地產商合作建築承包項目,不斷擴大房地產開發業務,期待2020年下半年再創佳績。」



關於中國天保集團發展有限公司



中國天保集團(1427.HK)總部位於涿州,區位優勢顯著,與北京大興國際機場直線距離不足25公里。中國天保集團現擁有天保建設集團與天保房地產集團兩大控股子公司,堅持建築先行、地產跟上的理念。建築承包業務主要以總承建商身份,為樓宇建築專案、基礎設施建築專案及工業及商業建築專案提供建築承包服務;房地產開發業務主要從事開發及銷售住宅物業和租賃及經營投資物業。公司建築業務優勢明顯,獲得魯班獎等多個獎項,是涿州首家施工總承包特級企業; 地產業務深耕涿州和張家口,獲得廣廈獎等多個獎項,是涿州首家壹級開發資質房地產企業。集團於2019年11月11日在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。



