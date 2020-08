Thursday, 6 August 2020, 18:22 HKT/SGT Share: 福利讓人羡慕 金嗓子集團給員工配置通勤車

香港, 2020年8月6日 - (亞太商訊) - 醫藥行業在每個國家都是至關重要、不可或缺的產業,雖然沒有IT和金融那麼火爆,但卻是一個永恆的主題,因為醫藥和我們生活中的每個人都息息相關,對人類健康有著重大的意義,與其他行業不同的是,醫藥行業具有剛性需求的屬性。疫情影響下,醫藥板塊相對其他板塊具備更强的穩定性,在港股市場較爲波動的環境中能够逆勢上揚,行業基本面持續向好。



金嗓子集團聯合上汽通用五菱定制700逾輛新能源車配置給職工



金嗓子控股集團有限公司(6896.HK)是全國製藥行業優秀科技型企業,廣西支柱企業之一,公司現有金嗓子喉片、無糖金嗓子喉寶等70多種藥品和大健康食品,其主打產品「金嗓子喉片」被評為國家級新產品,市場佔有率遙遙領先,出口全球52個國家和地區。



作為中國領先的潤喉片製造商,金嗓子(6896.HK)被評為中國非處方藥物協會「中成藥 · 咽喉類」第一名。目前,公司主要從事生產及銷售潤喉片以及其他藥品及食品。產品主要包括金嗓子喉片(OTC)、金嗓子喉寶系列及其他產品。



配置通勤車給員工解決上班難題

公司不僅產品暢銷,科技領先,員工福利同樣讓人羡慕,近日,金嗓子集團積極回應柳州市委副書記、市長吳煒「柳州人用柳州貨」的倡議,聯合上汽通用五菱集團,推出定製版新能源電動汽車,為企業員工免費送小汽車。



據瞭解,金嗓子集團此次共向上汽通用五菱集團訂購七百餘量新能源電動汽車,配置發放給到新廠區上班的企業員工,以解決員工路程遠、上班難的問題。



此外,金嗓子集團還將向各省區的辦事處贈送定制車,將福利貫徹全國,為了表達心意,集團董事長江佩珍特意飛到深圳,親自將定制車送到當地辦事處,這在廣西乃至全國實屬首例。



廣西柳州市委副書記、市長吳煒在交車儀式上也對兩家企業表示了鼓勵,認爲金嗓子集團和上汽通用五菱集團在品牌建設、創新發展方面爲柳州做出了突出貢獻,值得其他企業學習。



不僅如此,在疫情蔓延全球的情况下,金嗓子同樣以身作則,積極組織抗疫物資,捐款捐物160餘萬元,獲得市場的高度讚揚。



正在建造的金嗓子新基地占地120多畝,使用面積約12萬平方米,包括生產廠房、倉庫、行政辦公大樓等。生產廠房生產線的全自動化,將有效提升生產流程效率,精簡生產及包裝設施,全面提升效率和產能,提高企業綜合競爭力。目前,新廠區已基本建設完成,預計今年實現投產和搬遷。



企業強強聯手助力經濟回春

2020年是金嗓子集團上市五周年,也是金嗓子集團實現跨越發展的一年,在經濟下行能力持續增大,醫藥行業增長放緩的壓力下,金嗓子集團不懼挑戰,攻堅克難,產銷兩旺,順利完成各項經濟指標,於2019年,公司錄得營業收入人民幣約7.97億元,同比增加約14.8%;毛利為人民幣約5.98億元,同比增加約15.9%;2019年股東應佔溢利為人民幣約1.68億元,同比增加約64%。



此次合作送新能源電動汽車,不僅是回應國家宣導節能環保的政策、宣傳品牌、宣傳優秀「柳州貨」,更是體現了金嗓子集團「以人爲本」的企業文化和創新精神。



同時,此次合作送新能源電動車,是促進雙方效益增長的好契機,兩家企業强强聯手,將有效拉動本地內需,助力經濟增長回春。







