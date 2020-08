Thursday, 6 August 2020, 17:59 HKT/SGT Share: 以嶺藥業向上合組織捐贈296萬元連花清瘟支持疫情防控

香港, 2020年8月6日 - (亞太商訊) - 以嶺藥業日前向上合組織秘書處捐贈了價值296萬元的連花清瘟膠囊,用於支持上合組織國家新冠肺炎疫情防控,總計20萬盒連花清瘟膠囊將被分發給各上合組織成員國。



8月5日,上合組織秘書長弗拉基米爾·諾羅夫(右)向以嶺藥業常務副總經理張蘊齡頒發感謝信,以表彰該企業在支援上合國家疫情防控工作中所作的卓越貢獻。



上海合作組織秘書處和北京市社會發展與環境健康研究會於8月5日在北京舉辦“上合公益萬裏行”表彰會。上海合作組織秘書長弗拉基米爾·諾羅夫向以嶺藥業頒發了突出貢獻獎,以表彰該企業在支援上合國家疫情防控工作中所作的卓越貢獻。



諾羅夫在捐贈儀式上高度讚揚了中國向包括上合組織成員國在內的世界各國提供的友好幫助。他說,非常感謝以嶺藥業為上合組織秘書處暨成員國所作的重要貢獻。中國在抗擊新冠肺炎疫情中積累了成功經驗,為上合組織國家提供了很好的借鑒。在中國的新冠肺炎疫情防控中,中醫藥彰顯了特色優勢,貢獻了重要力量,而連花清瘟是其中的代表之一。相信以嶺藥業此次捐贈的20萬盒連花清瘟膠囊,將在各國的疫情防控中發揮重要作用。



諾羅夫說,以嶺藥業作為中醫藥國際化的代表企業,在積極參與中國國內疫情防控的同時,也致力於為國際社會抗擊疫情貢獻力量,累計捐贈了價值超過2000萬元的防疫物資支持國內外疫情防控工作,展現了中國企業的時代擔當。



據瞭解,新冠肺炎疫情暴發以來,以嶺藥業生產的專利中藥連花清瘟膠囊(顆粒)先後被國家及20餘個省市新冠肺炎診療方案進行推薦,成為被推薦頻次最多的中成藥。在國際上,連花清瘟成為海外媒體眼中防疫的熱點中成藥,連花清瘟已在加拿大、印尼、巴西、羅馬尼亞等10餘個國家和地區獲得了上市許可,並在全球30多個國家啟動了註冊工作。



此前,由鐘南山院士、李蘭娟院士、張伯禮院士聯合武漢大學人民醫院、武漢金銀潭醫院、廣州醫科大學第一附屬醫院等23家新冠肺炎收治醫院共同參與的“中藥連花清瘟治療新型冠狀病毒肺炎前瞻性、隨機、對照、多中心臨床研究”成果發表於歐洲權威雜誌《植物醫學》。研究結果顯示,連花清瘟可顯著提高新冠肺炎患者發熱、乏力、咳嗽等臨床症狀的改善率,明顯改善肺部影像學病變,縮短症狀持續時間,提高臨床治癒率。4月12日,國家藥品監督管理局批准連花清瘟膠囊/顆粒在原批准適應症的基礎上,增加治療“新型冠狀病毒肺炎輕型、普通型”的新適應症。



