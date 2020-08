Thursday, 6 August 2020, 08:31 HKT/SGT Share:

來源 凱知樂國際控股有限公司 凱知樂旗下樂高 認證網上專門店首日銷售報捷 單日營業額衝破400萬元 線上線下無縫結合 實體店同錄理想表現

香港, 2020年8月6日 - (亞太商訊) - 中國最大玩具零售及代理商凱知樂國際控股有限公司(「 凱知樂 」 或 「 集團」; 股份代號: 2122) 欣然公佈,剛開業的香港樂高 認證網上專門店 (http://LEGO.kidslandgroup.com) 首日銷售報捷,單日錄得逾400萬元營業額。



凱知樂剛開業的香港樂高®️認證網上專門店單日錄得逾400萬元營業額,特別版新品銷情尤其理想



香港樂高 認證網上專門店在八月三日上午十一時正式上線,集團致力為客人提供最全面的樂高 系列 和網上獨家優惠。在廣大顧客的大力支持下,該店首日銷售報捷,當中以特別版新品的表現最為強勁, 包括21323 Grand Piano,71374 Nintendo Entertainment System以及全新LEGO Super Mario系列和LEGO ART系列。其中21323在上線後秒速被搶購一空!



為慶祝開幕,集團更推出首兩星期所有訂單免運費優惠,首300名購物之顧客更可獲贈Mickey & Minnie 鎖匙扣一對,希望將喜悅帶給每一位在網店購物的顧客,和令大家從此多一個理由安在家中享受拼砌 的樂趣!



樂高 網上專門店是凱知樂打通線上線下全渠道零售的里程碑,為顧客和會員提供更全面的購物體驗, 集團亦將實體店的會員與網上專門店全面打通,希望會員無論在集團5間樂高 認證專門店或網上專門 店都享有同樣禮遇,達致全渠道營銷的效果。與去年同期比較,集團旗下5間樂高 認證專門店於八月 同樣表現理想,可見集團打造線上線下無縫零售體驗的策略取得初步成功。



關於凱知樂國際控股有限公司(股份代號:2122)

凱知樂國際控股有限公司(「凱知樂」或「集團」)於中國從事玩具及嬰兒產品為主的零售、批發、電商及品牌營運,為中 國最大玩具零售及代理商,擁有近 20 年的行業經驗及一系列世界知名頂尖品牌。集團擁有國內最全面的線上、線下融合 的銷售網絡。集團線下自營零售體系包括 Kidsland 玩具專賣店 、 Babyland 嬰幼兒玩具及嬰兒產品專賣店、樂高認證專門店 及 FAO Schwarz 旗艦店。



