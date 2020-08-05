H股“全流通”獲香港聯交所上市批准 招金礦業(1818.HK)再添強助力

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|Wednesday, 5 August 2020, 17:39 HKT/SGT
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香港, 2020年8月5日 - (亞太商訊) - 2020年中美貿易戰愈演愈烈、國際關係複綜錯雜、公共衛生事件拖累經濟，各種危機頻發導致避險情緒上升，而黃金作為“避險硬資產”具有保值作用，在這個特定時期備獲投資者追捧，正乘黃金大風的招金礦業(1818.HK)於8月3日正式獲得香港聯所有關實施H股“全流通”上市批准，涉及共約15.6億股內資股，成為公司穩步發展又一強大助力。
目前，公司已完成相關內資股在中國結算公司的退出登記手續，並已將相關股份存管於中國結算香港公司，轉換後的股票預計將於2020年8月7日發送予香港結算，並將於2020年8月10日上午九時正起開始在香港聯交所上市。
此次公司境內七家內資股股東全部參與此次H股“全流通”，除控股股東山東招金集團及招遠國資只將其持有的部分內資股（近5.602億股）參與此次全流通外，上海複星產投、上海豫園商城、老廟黃金及招金礦業第一期員工股權認購計畫等股東持有的約10.002億股內資股，將全部換為H股股份進行上市流通。
H股“全流通”順利實施，使得公司在股權結構、股份流動性等方面備受裨益。不但有助於優化公司股權結構，還可以高效帶動招金礦業市場關注度，顯著提升H股流通市值，提高公司在國際市場指數中的權重，帶來增量配置資金。同時，目前招金在市場估值較低，一定程度上受股份流動性匱乏影響，H股“全流通”可以有效解決股份流動性匱乏導致的價值低估，十分符合公司長遠利益發展及整體股東利益。
招金礦業一直以來備受資本市場關注，自6月份獲得中國證監會批准實施H股“全流通”以來，更是受到眾多機構投資者尤其是國際投資者的關注及青睞，其中JP Morgan 分別於7月27日、28日增持970萬股及722萬股招金礦業股票，持股達7500余萬股，既彰顯了廣大優質投資者對招金礦業的信心，更體現了招金礦業在資本市場的高價值。
國際形勢錯綜複雜，短期難以扭轉，黃金行業前景依舊看俏。招金礦業作為一家專注于黃金礦業開發的資源類企業，擁有優質豐富的黃金資源。公司將積極關注全球形勢及金價走勢，做出策略性應對，並進一步提升在資本市場的核心競爭能力，保持較高的盈利水準及實現優質的可持續發展。
Aug 5, 2020, 17:39 HKT/SGT
話題 Press release summary
部門 金属，矿产, 金融, 业务
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