Tuesday, 4 August 2020, 20:05 HKT/SGT Share: 加熱不燃燒技術路線: IQOS＆IUOC

香港, 2020年8月4日 - (亞太商訊) - 加熱不燃燒技術是一個很有意思的技術。吸煙作為一個成癮習慣既然沒法改變，那麼大幅降低減少了有害物質的加熱不燃燒類產品或者會是一個聰明的選擇。



首先我們講IQOS，它有非常討人喜歡的外觀設計，但是它只能使用專門的煙支，我們一般叫煙彈。IQOS的煙彈內部煙絲部分為薄片煙絲，並且添加有甘油和尼古丁化合物。所以它的技術是介於電子煙和加熱不燃燒中間的一個產品。人們通過它攝入的尼古丁大部分為尼古丁化合物，尼古丁化合物在吸收進血液後需要幾分鐘後才能分解為游離態尼古丁，然後進入大腦，產生讓人愉悅的多巴胺，完成吸煙的終極目的。帶來的一個問題是解癮效率較低，老煙民會發現需要吸食更多根IQOS煙彈才能滿足煙癮。當然，對於輕煙民來講這個不是一個問題。並且因為口味問題，它需要幾周時間堅持吸食來適應它的口味。因為其大幅度減少有害物質而獲得對身體傷害減少的益處，這也許正是它在日本獲得巨大成功的原因。



IUOC，和它的名字一樣，它使用傳統香煙以加熱不燃燒的方式供人吸食。產生的尼古丁和點燃吸食香煙產生一樣游離態尼古丁，吸食後只需要７秒，大腦就會產生多巴胺了。



並且同樣的煙支用IUOC吸食會比用點燃吸食多50％的尼古丁，對於輕煙民這似乎不太友好，容易吸收更多的尼古丁，當然也可以通過減少每日香煙數量來解決。這一點對於老煙民講或者更容易接受，而且可以減少香煙上的花費。雖然IUOC產生煙氣因為減少了大量有害的刺激性物質，會和點燃香煙產生的煙氣味道雖然有所不同,但是基本還有80%以上的還原度，使用者最多堅持使用幾天就可以適應它。



IQOS和IUOC的共同點是，一旦堅持吸食超過數周，並接受後，會對點燃吸食香煙產生強烈的排斥，因為身體很難接受之前因為需要攝入尼古丁而適應的很多刺激性有害物質，有意思的是IQOS和IUOC的煙民可以很輕鬆接受對方的設備來吸食香煙。



IQOS和IUOC對比點燃吸食香煙都減少煙氣中90%以上的有害物質， IQOS需要專用煙彈，但是都要通過煙店購買，這樣減少了未成年吸食煙草的可能性。當然，因為使用傳統香煙，IUOC使用成本會更低。



還有目前新冠病毒帶來的疫情還是很嚴重，法國，義大利，以色列，中國的科學家都發現，煙民感染新冠病毒的可能性會比非煙民要低，那麼和點燃吸食產生相同的游離態尼古丁的IUOC或者也會是你的一個選擇了。



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(1)http://www.zhitech.net/v-1-571050.aspx

(2)https://www.bloomberg.com/press-releases/2020-07-15/iqos-adopts-different-routes-in-heat-not-burn-technologies







Aug 4, 2020, 20:05 HKT/SGT

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