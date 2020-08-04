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Monday, 3 August 2020, 21:11 HKT/SGT
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來源 利華控股集團
利華控股集團收購Vista Apparels 冀為客戶豐富產品組合

香港, 2020年8月3日 - (亞太商訊)  - 利華控股集團 (「利華控股」或「集團」) (股份代號：1346)之附屬公司訂立買賣協議，以收購Vista Apparels Limited（「Vista」）若干資產。Vista是一間總部設於香港的針織製造商，為Paul Smith及James Perse等高檔品牌和Ministry of Supply等數碼原生品牌供應毛衣。

利華控股將取得Vista的客源、供應商關係、技術知識及訂單。透過是次收購，利華控股除了可繼續為現有客戶提供目前已有的多樣化服裝種類外，更可進一步提供毛衣選擇。另一方面，Vista客戶亦可選購利華控股的產品，預期將可帶來交叉銷售商機。

利華控股執行主席司徒志仁表示：「集團計劃透過收購公司與客戶擴闊商機及進一步鞏固集團市場地位，而收購Vista正是實現此目標的第一步。」他續說：「我們預期集團與Vista之間的協同效應將於二零二一年逐步體現，並會在適當時候公佈更多收購消息。」

是次收購以購買Vista若干資產（如原材料庫存等）的協議形式進行，最終收購價將按表現而定。



Aug 3, 2020, 21:11 HKT/SGT
話題 Press release summary

部門 金融, 业务
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