利華控股集團收購Vista Apparels 冀為客戶豐富產品組合

香港, 2020年8月3日 - (亞太商訊) - 利華控股集團 (「利華控股」或「集團」) (股份代號:1346)之附屬公司訂立買賣協議,以收購Vista Apparels Limited(「Vista」)若干資產。Vista是一間總部設於香港的針織製造商,為Paul Smith及James Perse等高檔品牌和Ministry of Supply等數碼原生品牌供應毛衣。



利華控股將取得Vista的客源、供應商關係、技術知識及訂單。透過是次收購,利華控股除了可繼續為現有客戶提供目前已有的多樣化服裝種類外,更可進一步提供毛衣選擇。另一方面,Vista客戶亦可選購利華控股的產品,預期將可帶來交叉銷售商機。



利華控股執行主席司徒志仁表示:「集團計劃透過收購公司與客戶擴闊商機及進一步鞏固集團市場地位,而收購Vista正是實現此目標的第一步。」他續說:「我們預期集團與Vista之間的協同效應將於二零二一年逐步體現,並會在適當時候公佈更多收購消息。」



是次收購以購買Vista若干資產(如原材料庫存等)的協議形式進行,最終收購價將按表現而定。







