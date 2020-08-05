Wednesday, 5 August 2020, 10:00 HKT/SGT Share:

來源 田中控股株式會社 田中貴金屬：經選定為2020年版「經濟產業省認證全球利基型（Global Niche Top）企業」 田中貴金屬工業的燃料電池用觸媒市佔率相當高深受好評

東京, 2020年8月5日 - (亞太商訊) - 田中控股株式會社（總公司：東京都千代田區、執行總裁：田中 浩一朗）宣布田中貴金屬集團旗下負責製造事業的田中貴金屬工業株式會社（總公司：東京都千代田區、執行總裁：田中 浩一朗）獲經濟產業省選定為「經濟產業省認證全球利基型（Global Niche Top）企業」，並受到表揚。



經濟產業省認證GNT企業認證書



燃料電池用觸媒



「經濟產業省認證全球利基型（Global Niche Top）（GNT）企業」為經濟產業省在全球市場的利基領域中脫穎而出的企業或在國際情勢的變遷下，選出在供應鏈方面擁有重要性提升的部材素材等事業的優良企業。113家企業經選定為2020年版「經濟產業省認證全球利基型（Global Niche Top）企業」，於2020年6月30日對外宣布。田中貴金屬工業在材料、化學部門，以燃料電池用觸媒產品獲得認證，此次獲頒認證書。



田中貴金屬工業在研發與製造燃料電池用觸媒採取的舉措

燃料電池電極觸媒在燃料電池內，是一種具有將氫氣轉化為水與電力的促進化學反應作用的材料。在搭載燃料電池的汽車（FCV）方面，相較於汽油等燃燒性能源，除了被認為能源效率較高之外，由於使用時不會排放二氧化碳等溫室效應氣體，在環保方面特別受到矚目。這些燃料電池的電極觸媒使用白金，本公司作為貴金屬的綜合廠商，我們認為能夠為燃料電池業界帶來極大的貢獻，從很早之前就開始著手研發。



田中貴金屬工業擅長於滿足顧客需求的客製化生產，同時也推動產學合作，固體高分子形燃料電池（PEFC型）的電極觸媒15年來一直維持著相當高的市佔率。2019年實施增設FC（燃料電池）觸媒開發中心，強化生產性能。藉此，建構迅速對應燃料電池市場擴大帶來的電極觸媒需求增加與穩定供應的體制。



隨著燃料電池的普及，低成本化、高品質化的需求日益高漲，本公司將持續進行生產製程開發、分析技術開發等技術研發。今後除了提升燃料電池的性能之外，也將透過降低貴金屬使用量的觸媒研發，提供對有助於環保的氫氣社會做出貢獻的產品。



參考資料：經濟產業省「全球利基型（Global Niche Top）企業100選」2020年度版新聞稿

https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200630002/20200630002.html



田中控股株式會社（統籌田中貴金屬集團之控股公司）

總公司：東京都千代田區丸之内2-7-3 東京大樓22F

代表：執行總裁 田中 浩一朗

創業：1885年

設立：1918 年※

資本額：5億日圓

集團連結員工數：5,138名（2019年度）

集團連結營業額：1兆1,496億400萬日圓（2019年度）

集團之主要事業內容：作為田中貴金屬集團中心的持股公司，從事戰略性且效率性的集團營運及集團各企業的經營指導

網址：https://www.tanaka.co.jp

※2010年4月1日起改為「將田中控股株式會社視為控股公司」之體制。



田中貴金屬工業株式會社

總公司：東京都千代田區丸之内2-7-3 東京大樓22F

代表：執行總裁 田中 浩一朗

創業：1885年

設立：1918年

資本額：5億日圓

員工人數：2,393名（包含海外子公司）（2020年3月31日）

營業額：9,926億7,987萬9,000日圓（2019年度）

營業内容：製造、銷售、進口及出口貴金屬 （白金、金、銀及其他）和多各種產業用貴金屬產品

網址：https://tanaka-preciousmetals.com



關於田中貴金屬集團

田中貴金屬集團自1885年（明治18年）創業以來，營業範圍向來以貴金屬為中心，並以此展開廣泛活動。在日本國內，以最高水準的貴金屬交易量為傲的田中貴金屬集團，長年以來除了進行產業用貴金屬產品的製造和販售外，也供應貴金屬寶石飾品和資產型的貴金屬商品。本集團以貴金屬專業團隊之姿，旗下的國內外各集團公司協調合作，使製造、販售與技術一體化，並供應相關產品與服務。此外，為了推動全球化，本集團於2016年將Metalor Technologies International SA納入集團子企業的一員。



今後本集團也將持續以「貴金屬專家」為定位，透過業務發展來為寬裕豐富的生活貢獻一己之力。



田中貴金屬集團核心5家公司如下所示 :

-- 田中控股株式會社，純粹控股公司

-- 田中貴金屬工業株式會社

-- 田中電子工業株式會社

-- 日本電鍍工程株式會社

-- 田中貴金屬珠寶株式會社



新聞稿: http://www.acnnewswire.com/clientreports/598/200805_CT.pdf



報導相關諮詢處

田中控股株式會社

https://tanaka-preciousmetals.com/en/inquiries-for-media/



Aug 5, 2020, 10:00 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金属，矿产, 电子, 纳米技术

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

