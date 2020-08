Sunday, 2 August 2020, 17:56 HKT/SGT Share: 聯想控股(3396-HK)發佈盈警 料二零二零年中期錄得純利約3至10億

香港, 2020年8月2日 - (亞太商訊) - 據財華社報道,上市公司近排紛紛發佈盈警,疫情之下大公司都唔能倖免,似新東方在線(1797-HK)料錄得虧損逾7億、復星國際(656-HK)料中期純利跌7成以上等等,可預見下個月中期業績期會有幾慘淡,除咗同拯救疫情嘅相關行業,其他公司有得賺已經算唔錯。



7月31日,聯想控股(3396-HK)發佈盈警,公告話料中期約錄得淨利3-10億人民幣(舊年同期淨利為人民幣26.65億)。今年上半年新冠疫情席捲全球,中美貿易關係持續緊張,令到全球經濟增長放緩,國內經濟短期急速下行,消費、投資及外貿等行業需求不旺,以致公司的部分業務經營業績承壓,同比有所下滑。



聯想控股公告中稱致使公司淨利下降的其中一個原因就係,旗下的神州租車有限公司(699-HK)已於日前發佈盈警,預計上半年轉盈為虧。疫情期間,租車行業可以話係受到疫情正面衝擊的行業之一。然而據最新消息,北汽集團與神州優車及Amber Gem簽訂買賣協議,收購咗神州租車約28.91%股份,躋身大股東之列,相信有北汽加入,加埋內地疫情已趨基本穩定,神州租車的業務將會逐步恢復。



另聯想控股公告中都有提到,資本市場受新冠疫情及全球宏觀經濟下行的影響波動加劇,公司財投的某些項目公允價值下降或計提減值撥備,惟此部分實際產生的影響尚待進一步確認。由此都不難看出,聯控基於對現行經濟環境判斷,都及時作出反應進行積極調整。



聯想控股亦都表示,對於公允值下降或減值,及聯營公司虧損貢獻屬非現金性質,唔會影響公司現金流量及業務營運。



聯想控股作為大公司仲有扎實嘅基底,「戰略投資+財務投資」的戰略佈局成型多年,具備相當風險抵禦能力,旗下各板塊被投企業的資本市場運作也在有序推進中,可以講為未來發展提供了持續的價值成長空間。根據市場消息,公司戰投板塊的東航物流及聯泓新材料在今年9月同11月通過內地證監會批准上市;財投板塊中,截至目前已有6家被投公司成功上市,包括聯想之星投資的燃石醫學、開拓藥業,以及君聯資本所投的優刻得、賽伍技術、燕麥科技和科大國盾量子。此外,下半年財投板塊的所投企業亦有超過12家已遞交IPO申請,有望通過資本運作實現價值提升。另外值得留意的是,經過多年佈局,聯控財投業務在醫療健康、TMT及物流供應鏈等賽道已積累了一定優質項目資源,其發展前景也同樣值得期待。



對於現時社會處境,現金為王!留翻啲現金係手肯定唔會錯,聯想控股在疫情期間都保持了整體財務狀態穩健,資金充足,充分展示其具備安全渡過疫情的堅實基礎。而家內地疫情逐漸平穩,復工復產的腳步加速,政府同步出臺經濟刺激政策,拉動內需增長,相信聯想控股多元化的業務結構,以及其實時調整業務及運營商業策略,將在經濟復蘇期間較快復原,值得留心關注。







