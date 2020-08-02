Sunday, 2 August 2020, 17:56 HKT/SGT Share: 聯想控股（3396-HK）發佈盈警 料二零二零年中期錄得純利約3至10億

香港, 2020年8月2日 - (亞太商訊) - 據財華社報道，上市公司近排紛紛發佈盈警，疫情之下大公司都唔能倖免，似新東方在線（1797-HK）料錄得虧損逾7億、復星國際（656-HK）料中期純利跌7成以上等等，可預見下個月中期業績期會有幾慘淡，除咗同拯救疫情嘅相關行業，其他公司有得賺已經算唔錯。



7月31日，聯想控股（3396-HK）發佈盈警，公告話料中期約錄得淨利3-10億人民幣（舊年同期淨利為人民幣26.65億）。今年上半年新冠疫情席捲全球，中美貿易關係持續緊張，令到全球經濟增長放緩，國內經濟短期急速下行，消費、投資及外貿等行業需求不旺，以致公司的部分業務經營業績承壓，同比有所下滑。



聯想控股公告中稱致使公司淨利下降的其中一個原因就係，旗下的神州租車有限公司（699-HK）已於日前發佈盈警，預計上半年轉盈為虧。疫情期間，租車行業可以話係受到疫情正面衝擊的行業之一。然而據最新消息，北汽集團與神州優車及Amber Gem簽訂買賣協議，收購咗神州租車約28.91%股份，躋身大股東之列，相信有北汽加入，加埋內地疫情已趨基本穩定，神州租車的業務將會逐步恢復。



另聯想控股公告中都有提到，資本市場受新冠疫情及全球宏觀經濟下行的影響波動加劇，公司財投的某些項目公允價值下降或計提減值撥備，惟此部分實際產生的影響尚待進一步確認。由此都不難看出，聯控基於對現行經濟環境判斷，都及時作出反應進行積極調整。



聯想控股亦都表示，對於公允值下降或減值，及聯營公司虧損貢獻屬非現金性質，唔會影響公司現金流量及業務營運。



聯想控股作為大公司仲有扎實嘅基底，「戰略投資+財務投資」的戰略佈局成型多年，具備相當風險抵禦能力，旗下各板塊被投企業的資本市場運作也在有序推進中，可以講為未來發展提供了持續的價值成長空間。根據市場消息，公司戰投板塊的東航物流及聯泓新材料在今年9月同11月通過內地證監會批准上市；財投板塊中，截至目前已有6家被投公司成功上市，包括聯想之星投資的燃石醫學、開拓藥業，以及君聯資本所投的優刻得、賽伍技術、燕麥科技和科大國盾量子。此外，下半年財投板塊的所投企業亦有超過12家已遞交IPO申請，有望通過資本運作實現價值提升。另外值得留意的是，經過多年佈局，聯控財投業務在醫療健康、TMT及物流供應鏈等賽道已積累了一定優質項目資源，其發展前景也同樣值得期待。



對於現時社會處境，現金為王！留翻啲現金係手肯定唔會錯，聯想控股在疫情期間都保持了整體財務狀態穩健，資金充足，充分展示其具備安全渡過疫情的堅實基礎。而家內地疫情逐漸平穩，復工復產的腳步加速，政府同步出臺經濟刺激政策，拉動內需增長，相信聯想控股多元化的業務結構，以及其實時調整業務及運營商業策略，將在經濟復蘇期間較快復原，值得留心關注。







Aug 2, 2020, 17:56 HKT/SGT

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