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來源 凱知樂國際控股有限公司 凱知樂開設亞太區款式及種類最多的樂高®認證網上專門店將於八月三日上線！ 加強數碼化發展 打造全渠道購物體驗

香港, 2020年7月31日 - (亞太商訊) - 中國最大玩具零售及代理商凱知樂國際控股有限公司（「凱知樂」或「集團」；股份代號：2122）欣然公佈，集團將開設亞太區款式及種類最多的香港樂高®認證網上專門店(http://LEGO.kidslandgroup.com) ，將於八月三日上線。除了現有5間實體樂高®認證專門店的體驗外，網上專門店更可讓香港樂高迷安在家中，盡享便捷的購物送貨到家服務，再次顯示集團致力數碼化發展，打造全渠道零售體驗的不懈努力。











凱知樂即將在八月三日開設亞太區款式及種類最多的香港樂高®認證網上專門店



凱知樂一直與時並進，在疫情及充滿挑戰的營商環境下，集團仍積極變革，先在2月份推出WhatsApp下單送貨到家服務，深受廣大香港市民歡迎。是次樂高®認證網上專門店更是再下一城，為顧客提供一個款式最多及系列最齊全的網上購物平台。香港樂高®網店不但提供所有樂高®認證專門店內的產品，亦會發售獨家系列產品，以滿足顧客不同的需求，以達致渠道多樣化，並進一步擴大客戶群。



香港樂高®認證網上專門店將會在開店期間推出一系列優惠，當中包括凡顧客於首兩星期（即八月三日至十六日）購物即可享受免費送貨服務，而首300名顧客更可獲贈限量禮品一份。此外，網上專門店支援多款安全可靠的付款方式，包括各主流信用卡及電子錢包，讓顧客能夠輕鬆完成付款，從而提升他們的購物體驗。



凱知樂主席兼行政總裁李澄曜先生表示：「面對複雜多變及充滿挑戰的經營環境，集團不斷作出革新，以應對市場及大眾消費模式的轉變。我們將會繼續加強線上平台的發展，以達致公司及客戶體驗全方位數碼化，務求與顧客保持良好溝通，深入了解顧客的購物模式，以滿足不同的需求。除此以外，集團亦會繼續鞏固線下的銷售渠道，打造線上線下相結合的營銷模式，達致雙管齊下，為客戶提供無縫的全渠道購物體驗。」



關於凱知樂國際控股有限公司（股份代號：2122）

凱知樂國際控股有限公司（「凱知樂」或「集團」）於中國從事玩具及嬰兒產品為主的零售、批發、電商及品牌營運，為中國最大玩具零售及代理商，擁有近20年的行業經驗及一系列世界知名頂尖品牌。集團擁有國內最全面的線上、線下融合的銷售網絡。集團線下自營零售體系包括Kidsland玩具專賣店、Babyland嬰幼兒玩具及嬰兒產品專賣店、樂高認證專門店及FAO Schwarz旗艦店。







July 31, 2020, 17:24 HKT/SGT

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