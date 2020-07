Wednesday, 29 July 2020, 17:39 HKT/SGT Share: 智勤控股有限公司公佈於香港聯合交易所主板上市計劃詳情 公開發售及配售250,000,000股股份

發售價介乎每股0.52港元至0.64港元



香港, 2020年7月29日 - (亞太商訊) - 香港模板服務市場排名第二位的模板承造商 智勤控股有限公司(「智勤控股」或「集團」)今天公佈於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市計劃詳情。







發售詳情

智勤控股計劃發行合共250,000,000股股份,其中90%或225,000,000股股份為配售股份(可予重新分配及視乎發售量調整權而定),其餘10%或25,000,000股股份(可予重新分配)將以公開發售形式認購,指示性發售價範圍介乎每股0.52港元至0.64港元。



公開發售將於2020年7月30日(星期四)上午9時開始,並於2020年8月4日(星期二)中午12時結束。最終發售價及配發結果預計將於2020年8月13日(星期四)公佈。智勤控股之股份預計將於2020年8月14日(星期五)開始在聯交所主板買賣,股份代號為9913,每手買賣單位為4,000股。



豐盛融資有限公司為是次上市的獨家保薦人,首盛資本集團及富榮證券集團為聯席全球協調人。



投資摘要



擁有超過20年往績記錄的領先模板承造商,與客戶維持穩定的業務關係

集團為香港模板服務市場排名第二位的服務供應商1,於2020財政年度按收益計佔據香港市場份額約11.0%。集團的主要業務為提供模板服務,包括(i)於現場採用木材及夾板構建的傳統模板;及(ii)主要採用鋁及鋼建成的預製模板。憑藉集團於模板行業超過20年的往績記錄,成功建立昭著信譽,並與主要客戶培養並維持穩定且長期的業務關係。集團的主要客戶為總承包商,大部分為香港的上市公司或其附屬公司。其中,集團與最大客戶已建立18年的業務關係。由於集團擁有準時完成模板項目的市場聲譽,加上能夠按照客戶要求進行技術上複雜及╱或大規模項目,集團經常獲客戶告知市場上即將展開的項目,或獲邀提供報價。透過貫徹地提供優質的模板服務及與客戶維持緊密穩定的關係,成功贏取客戶信心,從而為集團帶來穩定的收入。



透過品質監控令模板服務維持良好質量,並與主要材料供應商、分包商及模板工人建立穩定的關係

集團的供應商主要包括材料供應商以及分包商。其中,材料供應商供應項目所用的模板及其他建築材料,而分包商則為木工及金屬模板裝嵌工以實施模板及其他建築工程。集團與脈絡內的供應商已建立及維持穩定的工作關係,部分主要供應商更已建立超過10年的業務關係。集團內部認可名單中有超過40名能符合要求的材料供應商及分包商,不但能於定價及篩選時更具靈活性,亦可減低材料短缺或延誤交付材料或服務的風險,避免工程受到嚴重干擾。此外,集團亦擁有足夠直接勞工,招聘約700名模板工人以滿足客戶持續不斷的工程需求。集團透過建立由直接勞工與選定分包商組成的項目團隊,維持模板服務的質量監控,並確保有足夠人力及時完成所承辦的模板項目。此模式既能協助集團節省資源不用留聘大量長期員工,同時保持其與分包商討論分包費用方面的議價能力。



擁有具備豐富行業經驗且充滿熱誠的管理團隊

智勤控股的管理團隊於香港建築領域與模板業擁有豐富的行業及營運經驗。創辦人、主席兼執行董事盧漢光先生在模板行業積逾30年豐富經驗,並與香港眾多主要總承包商建立緊密的業務關係。此外,集團之每名項目經理均於建築行業具備接近20年經驗。透過管理團隊多年獲得和積累廣泛的技術及行業知識,協助集團贏盡口碑,並成功擴展服務類別及提高市場佔有率。



未來業務策略

加強財務狀況以承接更多大型模板項目

模板承包商的主要營運資金項目包括購買材料、應付分包商費用及直接招聘勞工等準備工作。其中向供應商及分包商預付款項或支付按金通常均需要大額的營運資金投資,故此模板項目施工後的初期或會錄得淨現金流出。由於資源有限,項目施工後初期的現金流量需求限制了集團可以同時承接的項目數量及規模。因此,集團將加強現金狀況及可用財務資源,以滿足未來項目的預付成本需求,務求於香港承接更多大型且合約金額龐大的模板工程項目。



加強人力以應付業務發展

由於模板服務屬勞動密集型,集團的成功部分取決於技工團隊。有見及此,集團計劃透過擴大內部員工團隊以承接更多大型模板項目,包括在項目工地監督分包商的項目經理及施工經理。此外,集團將加強員工培訓,特別是BIM(建築資訊模型)。BIM將建築數據以三維數碼方式呈現,有助達致更完善的建築順序規劃或進行場外工業化建築外流程,亦可減少浪費材料。提供相關培訓能使員工更熟悉BIM技術所產生的資訊,並能藉此加強溝通,有助提升工作效率及競爭優勢。



集團亦已設立中國附屬公司,以探索及發掘中國模板服務市場的商機。



所得款項用途

假設發售價為每股0.58港元(即指示性發售價範圍的中間數),集團從股份發售所得款項淨額(經扣除就股份發售應付的包銷佣金、專業費用及估計開支後)估計約為107百萬港元,將作以下用途:



用途 / 百份比 (%)

用作撥付項目的預付資金需要 (用作撥付新獲授項目及已投標項目的預付成本):85.0%

擴充人力:5.0%

一般營運資金:10.0%

合共:100%



有關智勤控股有限公司

智勤控股是香港模板服務市場排名第二位的供應商(按2020財政年度的收益計算)。集團主要業務為提供模板服務,包括傳統模板及預製模板;亦會在提供模板服務的過程中,以附加基準為客戶提供其他建築工程。集團的主要客戶包括於香港上市或其附屬公司的總承包商,項目涉獵公營及私營界別中不同類別的工程項目。



有關智勤控股的詳細資料,請瀏覽集團網站:www.chikanck.com。



傳媒垂詢:

縱橫財經公關顧問有限公司

李惠兒 電話:(852) 2864 4834 電郵:vicky.lee@sprg.com.hk

黃穎怡 電話:(852) 2114 4953 電郵:angela.wong@sprg.com.hk

劉蕙嘉 電話:(852) 2864 4890 電郵:cara.lau@sprg.com.hk

網頁:www.sprg.com.hk





