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來源 弘陽服務集團有限公司 弘陽服務集團有限公司發佈正面盈利預告 2020年中期應佔經調整溢利大幅增長最少50%

香港, 2020年7月27日 - (亞太商訊) - 深耕長三角地區、增長迅速的綜合社區服務供應商弘陽服務集團有限公司（「弘陽服務」或「集團」，股份代號1971）今日公佈，預期集團將於截至2020年6月30日止六個月錄得本公司應佔經調整溢利(屬一項非香港財務報告準則計量標準及按剔除一次性上市開支的影響計算)較去年同期增長不少於50%，成績令人鼓舞。



弘陽服務中期溢利大幅增長主要由於(i)集團的在管項目數量增加;及(ii)非業主增值服務及社區增值服務的收入增加。



在新冠病毒疫情影響下，營商環境充滿挑戰，弘陽服務仍能錄得令人鼓舞的成績反映集團的業務穩健，前景優秀。此外，集團7月成功上市標誌著邁向新的里程碑，上市不久便發出盈利預告可謂雙喜臨門。未來，集團將繼續實踐「做透大江蘇、深耕長三角、佈局都市圈」的戰略，進一步強化在江蘇省的競爭優勢，以現有進入的城市為支點，輻射周邊城市，選擇性開拓其他重點都市圈，並計劃在長三角、西南、華南及華中地區物色合適的收購機會。



有關弘陽服務集團有限公司

弘陽服務於2003年在南京成立，是一家深耕長三角地區、增長迅速的綜合社區服務供應商，以實現「讓生活更有溫度」為願景，一直奉行「以誠待客，卓越服務」服務客戶。集團在江蘇省物業管理市場建立區域領先地位，並在全國範圍內得到認可。自2017年以來，集團連續四年被中指院評為物業服務百強企業之一，並於2020年物業服務百強企業中排名第25位。





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