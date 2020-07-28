Monday, 27 July 2020, 20:13 HKT/SGT Share: 攜四大明星基石投資者入場 剛需股立德教育（01449）現正招股

香港, 2020年7月27日 - (亞太商訊) - 據星島日報報道：教育興則人才興，教育強則國家強。自80年代起, 民辦高等教育在中國開始恢復，近年來取得顯著發展，已逐步成長為中國高等教育體系中的一支重要力量。根據中國教育部數據，中國正規教育行業過去五年增長強勁，總收入以8.9%的復合年增長率，由2014年的人民幣32,806億元增加至2018年的人民幣46,143億元，並預計2018年至2023年間，按複合年增長率9.2%增長。當前，中國將從人口大國邁向人才強國，高等教育成為剛需。



縱觀港股市場，7月至今，港股上市的新股超過20隻，多隻新股均在上市首日出現暴漲，而最終累積漲幅持續保持在50%以上的並不多，華夏視聽教育（01981）就是其中的一隻，且漲勢仍在繼續。剛需之下，攜四大明星基石投資者入場的內地大型民辦學歷制高等教育服務供應商立德教育（01449）有望延續港股打新熱潮。立德教育於7月27日至30日展開公開招股，最高發售價2.60港元，華泰國際為其獨家保薦人。



綜合實力強勁增長 備受明星基石投資者青睞



立德教育已引入慕華教育投資有限公司（清華控股有限公司全資附屬公司）旗下的Sino Edu、新華人壽海外投資平台新華資產管理、廣東聯塑博潤股權投資管理有限公司董事兼合夥人黃展雄先生以及永隆銀行前管理層成員、永時證券有限公司股東伍尚敦先生四大基石投資者，合共獲認購1,234萬美元。



立德教育是中國黑龍江省大型民辦學歷制高等教育服務供應商，在黑龍江省哈爾濱市經營黑龍江工商學院。該校成立於2002年，提供24個專業學科的課程，涵蓋多個領域，包括工程、商業、鐵路、經濟、文學及藝術等。按照2018/2019學年全日制在校生人數計算，立德教育在黑龍江省所有民辦學歷制高等教育服務供應商中市場份額約為7.5%，學校獲批招生名額位列黑龍江省民辦高校第三，在校生人數2019/2020學年為8,818人。在過去的2017年、2018年和2019年三個財政年度，立德教育的營業收入分別為1.08億、1.17億和1.38億元人民幣，相應的淨利潤分別為4715.6萬、5627.9萬和7021.1萬元人民幣。



經過將近20年的踏實經營，立德教育獲得中國民辦教育行業的廣泛認可及榮獲多個大獎，其中包括中國獨立學院協作會頒發的「全國先進獨立學院」獎、中國教育協會及中國教育發展促進會頒發的「中國教育改革卓越成就獎單位」獎等。



提前佈局線上教育 攜手清華促差異化競爭



學校管理層預判線上教育將作為未來高等教育重要的組成模塊，提前發力佈局線上教育，作為傳統課堂教學的有力補充。立德教育攜手清華大學旗下在線教育戰略平台慕華教育，在學術資源共用、教師發展、應用研究等方面開展戰略合作，通過清華大學開發的智能教學解決方案雨課堂，令教師實時在線教授課程並與學生互動，共用一流大學優質資源。



以就業為導向的教學理念更是為黑龍江工商學院帶來不斷升高的就業率，據資料顯示，該校畢業生的初次就業率2018/2019學年達到約90.9%。麥可思曾針對該校的2018年畢業生向位於中國逾40個城市的155家僱主展開僱主滿意度調查，該等僱主中約97%、95%、94%、93%及92%的僱主對學校近期畢業生的表現感到滿意。較高的初次就業率及僱主的正面反饋提升了立德教育作為一流優質專業教育機構的聲譽。



未來立德教育擬擴大業務營運以實現規模經濟效益，並在中國尋求戰略性合適學校，增強市場滲透率。同時立德教育將進一步加強校企合作、線上教學探索及改進實踐培訓課程，推進專業導向及應用科學教育，持續擴展應用科學及技能導向專業，把握「一帶一路」倡議帶來的發展機遇。











July 27, 2020, 20:13 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务, 教育

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

