來源 艾德韋宣集團控股有限公司 上海雙創投資中心與艾德韋宣成立10億元人民幣的產業基金 完善數字化營銷策略,加強品牌及IP運營生態佈局

香港, 2020年7月27日 - (亞太商訊) - 大中華整合營銷解決方案提供商 – 艾德韋宣集團控股有限公司(「艾德韋宣」或本「公司」,連同附屬公司總稱本「集團」,股份編號:9919)公佈與上海雙創投資中心 (「上海雙創」)簽署合作備忘錄,共同成立總金額為10億元人民幣的產業基金,完善投資发展泛文化產業,如時裝、體育及娛樂產業、數字及創意營銷範疇,加强品牌及IP運營生態佈局。



根據合作備忘錄,產業基金將投資與艾德韋宣主營業務有協同效應的項目,充分利用產業基金的資金優勢以及專業投資機構的資源,聚焦在文化體育產業、市場創意產業、行銷領域或其他艾德韋宣相關領域中具有核心競爭力、具備高成長性或較強增長潛質的優秀企業,為艾德韋宣未來業務發展創造新的增長引擎。



艾德韋宣於上市時已計劃在自身增長的同時,收購有利於其發展的企業。透過成立產業基金,上海雙創同意將盡其合理所能,發揮其在中國境內市場的優勢,為艾德韋宣建議及引進優質的資源(包括政府資源,文化推廣、文化科技、文化房地產類等資源)和投資專案,以拓展艾德韋宣的業務。



上海雙創負責人表示: 「由於看好艾德韋宣的發展潛力,上海雙創早前已入股艾德韋宣14.42%,成為其主要股東。我們很高興能進一步合作,利用我們在股權投資領域豐富的投資經驗以及資源,協助艾德韋宣快速成長,促進業務發展,達到合作共贏的目的,以達致我們致力佈局一批優質文化領域的領軍企業的願景。」



艾德韋宣聯席主席兼行政總裁劉錦耀先生表示:「促進數字化轉型的有利條件正在不斷積累,線上活動結合實體推廣的宣傳受到一向重視傳統宣傳的國際頂級品牌所認可和關注。未來,我們將借力上海雙創的網絡資源,更好地發揮資金的使用效益及資源對接, 投資與現有業務具協同效應的企業,進一步完善數字化營銷策略,以及加強品牌和IP運營生態佈局,積極策動艾德韋宣業務拓展。」



艾德韋宣集團控股有限公司是領先並快速增長的整合營銷提供商及品牌/IP運營商,專注在大中華區提供體驗營銷、數字營銷與品牌推廣,及公共關係服務。於2020年1月16日在香港聯交所主板上市。根據灼識諮詢報告,2018年,集團在大中華區高端及奢侈品牌市場的體驗營銷領域排名第一。集團亦專注於開拓體育與娛樂IP拓展領域,自2016年起經營體育市場的IP拓展業務,分別與西甲聯賽及阿莫里體育組織訂立IP合作協議,獲授予使用西甲俱樂部品牌及環法自行車賽品牌在中國舉辦授權活動的獨家權利,及涉及營銷、贊助、商品推廣及其他用途的其他權利。於2017年,集團亦與Stufish Productions成立斯達菲亞洲,以進軍娛樂IP拓展業務。



上海雙創投資中心是上海市人民政府發起設立的一家專注戰略新興領域的基金及專案投資的創新投融資平台,它肩負了引領上海創新轉型的歷史使命,以「市場化、專業化、國際化」為政策導向和運作原則設立百億級母基金,撬動更多的社會資本進入創業投資領域,引導資本合理流動,加大對早中期企業、產業鏈和產業集群的支持力度。截至目前,上海雙創管理的各類基金規模超過500 億元人民幣,各基金累計投資參與投資了近千家創新型企業和家早期孵化項目,培育了如微盟集團、字節跳動、北京君正、上海市數字証書認證中心、安信、上海綠能、新文化等一大批具有自主知識產權的領軍企業。上海雙創有四大投資策略,其中一項為以文娛宣發為切入點的泛文化產業。









