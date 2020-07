Monday, 27 July 2020, 10:49 HKT/SGT Share: 九富香港與ISS旗下ICS達成戰略合作

香港, 2020年7月27日 - (亞太商訊) - 九富(香港)財訊公關集團有限公司宣佈,與全球領先的企業治理、責任投資解決方案、市場情報和基金服務提供商Institutional Shareholder Services (ISS)之全資子公司ISS Corporate Solutions (ICS)達成為期三年的戰略合作。ICS是一家領先的薪酬、治理以及可持續發展工具和諮詢服務提供商,幫助企業提高股東價值和降低風險。



九富香港擁有以策略顧問為專長,以媒體關係管理和投資者關係管理為核心的服務體系,內容涵蓋專注於資本市場的各類專項融資活動(包括境內外擬上市公司IPO、上市後的定增/ 配股、併購重組等資本運作)、上市公司年度價值管理及資本市場品牌聲譽管理(危機公關)。



九富香港之母公司九富投資顧問有限公司成立於2001年,是中國最早耕耘於資本市場財經傳訊和投資者關係管理的專業顧問機構,積累了龐大的客戶資源。九富在北京、上海、深圳和香港均設有分支機構,擁有由200余位具備金融、公關、營銷、品牌等複合型人才構成的專業團隊,先後服務於中國千餘家上市公司,提供跨境資本市場財經傳訊和價值管理的綜合解决方案。





