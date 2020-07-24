Friday, 24 July 2020, 14:51 HKT/SGT Share: 中滙集團特邀陳志輝教授為大灣區商學院董事會副主席 整合業界及華商資源 設計國際化本科及碩士課程 培育大灣區企業高層人才

香港, 2020年7月24日 - (亞太商訊) - 粵港澳大灣區（「大灣區」）最大的民辦商科高等教育集團中滙集團控股有限公司（「中滙集團」或「本集團」，股票編號：0382.HK）欣然宣佈於2020年7月邀請現任香港中文大學市場學系專業應用教授，前中文大學行政人員工商管理碩士課程主任（2002年7月至2020年6月）及逸夫書院院長（2010至2020年）陳志輝教授(銀紫荊星章及太平紳士)為本集團深圳大灣區商學院董事會副主席、廣東財經大學華商學院榮譽教授及澳大利亞中滙學院(Edvantage Institute Australia) (“EIA”) 榮譽教授。陳教授將指導本集團大灣區商學院的整體籌辦、興建、成立工作，以及幫助發展日後大灣區商學院的日常運作及行政決策。此外，陳教授也將會協助中滙集團整合市場資源，結合政策導向，打通整體性思維，給予本集團教育產業發展的方向性和戰略性指導。



右：中滙集團執行董事兼董事會主席廖榕就先生；左：陳志輝教授



陳志輝教授-銀紫荊星章及太平紳士



大灣區商學院 深圳辦學點



大灣區商學院 深圳辦學點



香港碩士課程資深教授 曾任職多項公務職位 培育眾多社會精英及知名企業高層

陳教授中學就讀於聖若瑟書院，1977年畢業於香港中文大學工商管理學系，其後分別獲加州大學柏克萊分校和中大頒授工商管理碩士學位和哲學博士學位。精研策略市場學和跨文化市場學，對中國市場特別有研究，先後於國際性學術期刊發表多篇論文；在投身教學前，曾任職萬國商業機器及美國銀行。陳教授於中大任教期間曾獲2001年及2009年校長模範教學獎，深受同學愛戴。此外，陳教授亦會為中、港及外國企業舉辦管理課程、公開論壇及專題研討會；自2003年起，為香港電台主持節目《與CEO對話》和《管理新思維》。



陳教授一直積極參與公共及社會服務，1999至2005年連續六年出任香港消費者委員會主席，2004至2010年間任香港存款保障委員會主席，2005至2012年間任選舉管理委員會委員，2010至2016年間任香港教育學院校董會成員，2011至2017年間任香港中醫藥管理委員會主席，並於2007至2019年間擔任香港恒生大學校務委員會委員；現時是粵劇發展諮詢委員會主席、社會企業諮詢委員會委員、能源諮詢委員會委員、整筆撥款津助制度委員會委員、優質旅遊服務協會執行委員會顧問及粵劇發展基金顧問委員會委員。陳教授亦為東華學院校務委員會成員及於主板上市稻香控股有限公司的獨立非執行董事。為表揚陳教授對公共事務和社會服務的卓越貢獻，香港特區政府於2005年委任他為太平紳士，又於2007年頒授銀紫荊星章予陳教授。



整合行業和企業資源 打造國際化及全球化的頂尖高等教育集團

中滙集團旗下院校自辦學以來一直致力於為大灣區培養具有國際視野的複合型應用型人才。出色的國內外辦學水平加上獨具優勢的商科辦學定位，華商的教學品牌得到了學生及教師的高度認可，畢業生的輸出質量也在不斷的提升。值得注意的是，於2020年第一季度，本集團於澳大利亞新增中滙學院(EIA)，該學校是本集團旗下第一所同時擁有本科和碩士招生資質的高等教育機構，代表著本集團的學歷教育辦學水平達到了一個新的高度。同時，本集團也正在大力發展職業教育業務，即將成立的大灣區商學院也將入駐深圳辦學點，旨在通過提供各項高端職業、就業及創新創業的培訓，以提高學生的各項職場技能及在社會的競爭能力。隨著中滙學院和大灣區商學院的相繼成立，本集團旗下院校的相互協作必將會為學生帶來更好的學習體驗。



中滙集團熱切期望陳志輝教授的經驗，能為本集團全面提昇旗下院校整體教學水平，也能帶來多元化的科研創新資源及吸引豐富的學生群體，同時持續深化產教融合校企合作，繼而進一步提振華商教育品牌知名度。更為重要的是憑藉著陳教授豐富的教學經驗，與商界緊密的人脈關係及龐大的國際教學網絡，可加強中滙集團整體戰略性發展，推動產學研聯動，全面助力中滙集團成為國際知名的高水平教育集團的願景。



關於中滙集團控股有限公司

中滙集團控股有限公司（「中滙集團」或「本集團」，股票編號：0382.HK）為粵港澳大灣區最大的民辦商科高等教育集團，及教育行業中拓展國際市場的早期先行者。截至2020年5月31日止，本集團的在校學生人數為35,444名。於中國，本集團目前於廣東省運營兩家中國民辦高等教育機構，即本科院校廣東財經大學華商學院及大專院校廣州華商職業學院，以商務課程（如會計、金融、經濟學及商務英語）為課程設置戰略重點；於海外，本集團於澳大利亞運營一家經ASQA許可的民辦職業教育機構，即澳洲國際商學院，提供職業教育課程和其他非學歷短期課程。本集團亦於2019年12月收購了一間經新加坡教育部EduTrust權威認證的民辦職業教育機構NYU Language School，具有提供國際認可課程資質，以及在新加坡招收本地學生和海外留學生的資質。於2020年第一季度，本集團於澳大利亞新增一間經澳大利亞高等教育質量與標準署TEQSA認證和許可且擁有自主招生資質並提供及頒發本科和碩士學位的高等教育機構---中滙學院，該學校計劃於2021年第一季度開始招生。







July 24, 2020, 14:51 HKT/SGT

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