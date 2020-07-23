Thursday, 23 July 2020, 18:11 HKT/SGT Share: 要約人建議透過協議計劃方式私有化中國寶豐國際及撤銷其上市地位

香港, 2020年7月23日 - (亞太商訊) - 目前，中國寶豐國際有限公司（「中國寶豐國際」或「公司」，香港聯交所股份代號︰03966）与東毅國際集團有限公司（「要約人」）聯合發佈日期為2020年7月23日（星期四）的協議計劃綜合文件（「計劃文件」），計劃文件載有（其中包括）（一）釋義；（二）股東應採取的行動；（三）預期時間表；（四）公司董事會函件；（五）公司獨立董事委員會函件；（六）公司獨立財務顧問函件；（七）說明函件；及附錄的協議計劃，法院會議及股東特別大會通告，連同法院會議適用之粉紅色代表委任表格及股東特別大會適用之白色代表委任表格,已於2020年7月23日（星期四）寄發予股東。



中國寶豐國際將於二零二零年八月十七日（星期一）上午九時正（香港時間）假座香港金鐘金鐘道88號太古廣場二座34 樓3401室舉行法院會議，就該計劃的決議案進行投票贊成或反對。公司將於同日上午十一时正（香港時間）舉行股東特別大會，就特別決議案及╱或普通決議案進行投票表決。



協議計劃的主要條款



協議計劃將以每股2.60港元的價格註銷並由要約人以現金支付（「註銷價」）。註銷價將不會上調，且要約人並無保留有關權利。註銷價較停牌前最後交易日（包括該日）止30個、60個、180個連續交易日在香港聯交所所報的平均收市價溢價分別約52.0%、42.9%及30.7%。註銷價較二零一九年十二月三十一日的經審核綜合資產淨值約2.75港元（按照人民幣1元兌1.1154港元的匯率計算）折讓約5.5%。



該計劃的主要條件包含（a）在法院會議上，取得親身或委派代表投票的計劃股東75%的大多數計劃股東批准該計劃；（b）獨立股東所持計劃股份所附票數最少75%的獨立股東批准該計劃，反對票數不多於獨立股東所持所有計劃股份所附票數的10%。（c）在股東特別大會上，取得親身或委任代表投票的股東以不少於75%的大多數票通過特別決議案╱普通決議案；（d）大法院通過該計劃。



假設所有條件達成或獲豁免，預期協議計劃將於二零二零年九月四日（星期五）或之前（開曼群島時間）生效。公司將刊發進一步公告：（i）法院會議及股東特別大會的結果；（ii）大法院就通過該計劃及確認股本削減的呈請進行聆訊的結果；（iii）計劃記錄日期；（iv）生效日期；及（v）撤銷股份於聯交所的上市地位。有關協議計劃須待達成的所有具體條件，請參照協議計劃綜合文件全文（https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0723/2020072300012_c.pdf）。



撤銷上市地位的理由及裨益



中國寶豐國際主要從事光伏發電業務及照明產品業務。光伏發電行業受中國政府嚴格監管，而公司的財務表現取決於財政部補貼，為公司的純利及現金流產生能力帶來不確定性。加之照明產品市場競爭仍然激烈，全球貿易環境對公司不利。此外，自二零一六年十二月，公司股價表現股價受挫，成交流動性偏低，上市平台可能無法再作為本公司業務及未來增長的有效集資平台。



獨立財務顧問認為，對獨立股東而言，中國寶豐國際的註銷價屬公平合理。有關獨立財務顧問的分析詳情載於計劃文件第六部分「獨立財務顧問函件」。



公司將於二零二零年八月十二日（星期三）至二零二零年八月十七日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期內將不會辦理股份轉讓。為符合資格出席法院會議及股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票，必須在二零二零年八月十一日（星期二）下午四時正前交回香港股份過戶登記分處，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301–04室。



倘閣下對行政或程序事宜有任何疑問，例如有關撤銷公司上市地位的日期、文件及程序等，可致電公司的股份過戶登記處：+852 2849 3399，亦可瀏覽公司網站（www.baofengintl.com）或通過以下方式，將問題直接傳達予公司：



傳真：+852 2115 2137 （於星期一至星期五（香港公眾假期除外）上午九時正至下午五時正

電郵： ir@baofengintl.com



為避免疑問，有關熱線或公司的指定電話不可亦不會就該計劃的優劣提供任何意見，亦不會提供任何財務或法律意見。閣下如對計劃文件有任何疑問，應諮詢其持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師或其他專業顧問。





July 23, 2020, 18:11 HKT/SGT

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