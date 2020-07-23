Thursday, 23 July 2020, 00:00 HKT/SGT Share:

來源 Avance Clinical Avance Clinical簽約展開Atossa Therapeutics AT-301鼻噴霧劑臨床研究，這是Atossa的第二個新冠肺炎治療開發項目

澳大利亞阿德萊德, 2020年7月23日 - (亞太商訊) - 澳大利亞領先的生物技術CRO和Frost & Sullivan 2020年亞太區CRO市場領導獎獲得者Avance Clinical正式簽約，對Atossa Therapeutics的專利候選藥物AT-301進行臨床研究，該藥物將通過鼻噴霧劑給藥。 Avance已經成功地完成了Atossa專利Endoxifen的多項臨床研究。







Atossa Therapeutics, Inc.（納斯達克：ATOS）是一家臨床階段生物製藥公司，致力於發現和開發在重大醫療需求未得到滿足的領域的創新藥物，目前的重點是乳腺癌和新冠肺炎。



Avance Clinical首席執行官Yvonne Lungerhausen表示：



“Avance Clinical非常高興再次與Atossa Therapeutics合作展開其第二個新冠肺炎治療開發項目。Atossa是一個有價值的長期客戶，清楚了解澳大利亞臨床研究的優勢，以及在該地區開展研究的諸多好處。”



根據Atossa Therapeutics：



AT-301是Atossa的專利配方，可為診斷出新冠肺炎，但尚未出現嚴重到需要住院治療的症狀的患者立即進行鼻腔給藥。這款藥物的目的是，在家庭使用，主動減少新冠肺炎的症狀，並減緩感染率，使人體的免疫系統能夠更有效地抗擊SARS-CoV-2（冠狀病毒）。 Atossa還打算進行測試，以確定AT-301是否可以作為預防或減輕SARS-CoV-2的預防措施。



本研究是一項雙盲、隨機、安慰劑對照的AT-301鼻噴霧劑安全性研究，將32名健康的成人受試者分為兩個研究組。 A組包括兩個單劑量組，接受主動治療AT-301B或安慰劑對照組AT-301A。 B組是多劑量組，接受AT-301A或AT-301B治療14天。本研究的主要目的是，評估健康志願者經鼻滴注單劑量和多劑量AT-301的安全性和耐受性。次要目標是，評估經鼻滴注AT-301後局部刺激和支氣管痙攣的發生率和嚴重程度。



“我們的AT-301鼻腔噴霧劑項目為未住院的新冠肺炎患者開發，補充為使用呼吸機的新冠肺炎患者開發的AT-H201項目，”Atossa醫學博士、總裁兼首席執行官Steven Quay評論道。許多新冠肺炎患者都是通過鼻道感染，這使得鼻噴霧劑治療具有潛在的吸引力。 AT-301的成分總體被認為複制了一種“類似疫苗的機制”，以幫助維持鼻腔內具有抗病毒特性的保護性黏膜屏障，這一屏障可以乾擾鼻腔和鼻腔上部病毒的尖峰蛋白，由此可能降低新冠肺炎患者的感染性並減輕症狀。我們可能最終開發出AT-301作為一種預防措施，以降低感染新冠肺炎的風險。例如，它可以作為高危人群的類似疫苗的日常治療，如交通安全管理局的工作人員、急診專業人員和醫院人員，” Quay博士總結道。



公司已向相關機構審查委員會 (IRB) 和澳大利亞當地監管機構提交開始研究的申請，在開始研究前必須獲得批准。考慮到這些批准的獲批時間，Atossa預計這項研究將於本季度開始。在AT-301商業化之前，必須成功完成充分且控制良好的研究，以證明其安全性和有效性，並獲得監管部門的批准。 Atossa已為AT-301提交了臨時專利申請，用於治療經診斷患有或通過鼻噴霧劑預防新冠肺炎的患者。



關於ATOSSA THERAPEUTICS

Atossa Therapeutics，Inc. 是一家臨床階段生物製藥公司，致力於發現和開發在重大醫療需求未得到滿足的領域的創新藥物，目前的重點是乳腺癌和新冠肺炎。欲了解更多信息，請訪問www.atossatherapeutics.com。



請在此閱讀完整公告：https://tinyurl.com/y46rcp33



關於 Avance Clinical

Avance Clinical擁有20多年的從業經驗，目前是澳大利亞領先的合同研究機構之一。 Avance Clinical通過協調人員、技能和專業知識，促進高質量的藥物開發，以追求更健康的世界。



AvanceClinical憑藉其經驗豐富的團隊，致力於提供高質量的臨床研究服務。 Avance Clinical的知識和經驗庫也得益於精心挑選的專家在不斷地擴張，這些專家也表現出對所選領域的高度熱情。



Avance Clinical在成熟的臨床試驗生態系統中提供高質量的服務，包括世界級的研究人員和能夠訪問特定患者組群的中心。欲了解更多信息，請訪問http://www.avancecro.com。



其他好處還包括：

1. 政府發放研發經費，意味著可享受超過43.5%的臨床試驗經費返利。

2. 遠程醫療在COVID-19大流行期間的樞紐作用——快速和連續性。

3. 網上問診(SIV)和研究的啟動在 5 — 6週得以實現。

4. 臨床試驗不需要IND申報。

5. 一期臨床試驗不要求使用完整的GMP材料。

6. 建立了具有世界一流的研究人員和場所的臨床試驗環境。

7. 建立健康的受試者數據庫和專業的患者群體庫。

8. 整個澳大利亞一期設施分為5個獨立部分，其中包括以醫院為基礎的重症監護室。

9. 擁有世界一流的基礎設施和專業的臨床試驗室的大型醫院，其在FDA合規研究方面有著長期的跟踪記錄

10. 季節性研究:北半球的讚助商可以利用澳大利亞的反流感和季節性過敏進行全年的研究



媒體聯絡:

media@avancecro.com

Chris Thompson



July 23, 2020, 00:00 HKT/SGT

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