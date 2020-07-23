Thursday, 23 July 2020, 09:03 HKT/SGT Share: 國美零售攜手央視新聞加速推進本地化零售佈局 挖掘區域性消費潛力 助推經濟發展

香港, 2020年7月23日 - (亞太商訊) - 國美零售控股有限公司(493.HK)，今天欣然公佈，公司與權威媒體央視新聞聯手在全國31個省份巡迴舉行直播帶貨活動。此次合作將使國美零售的「新店態」走進千家萬戶，為廣大消費者帶來升級生活體驗。首場直播將於7月25日在上海啟動。



強強聯手 重構流量入口格局 實現流量轉化



國美零售與央視新聞於2020年五一期間首度合作直播帶貨，直播首日3小時銷售額近人民幣5.3億元。此次權威媒體與零售巨頭實現合作升級，牽起主題為「買遍中國·助力美好生活」的直播帶貨活動。雙方將圍繞著本地的零售需求，以及憑藉國美零售本地化的零售網絡佈局，打造「權威性+知識性+場景性」的直播新模式，將全國甄選優品定制化地拓展至全國各地，精准地促進消費擴容，助推相關產業發展。以本地化直播零售模式為代表的新型消費，不僅進一步牽起全民消費的浪潮，更有助實現經濟轉型升級，在疫情後的經濟復甦中發揮著重要作用。



依託國美零售的專業及門店優勢和覆蓋全國的完善物流配送服務體系，國美零售為消費者帶來了多元化的交互和購物體驗，實現線上線下的真正融合，更確立了內容直播領軍企業的地位。從社群到直播、與京東、拼多多聯手及與央視新聞合作，國美零售與各合作方的強強聯手，有效地互通用戶，實現彼此流量的轉化。隨著國美零售「家．生活」戰略的深入推進，國美零售與央視新聞的戰略合作也將深入推進。此次雙方攜手將帶貨直播拓展至全國各地，並保證商品的高性價比和全生命週期服務，旨在將成功樣本複製到各個區域，同時利用直播這一新型消費模式，啟動地方消費活力。



破局數字化本地零售 助力消費升級



數位化時代的到來，給中國零售企業帶來增長模式的改變，運用數位化能力，驅動零售企業突破增長瓶頸，實現創新增長。近日，國美APP新增了「門店」頻道，即每個門店服務周邊3-5公里的社群用戶，將線下門店搬到了線上，以「真人即時線上解答+商品快速送達+到店、到家服務」的全鏈條經營模式，與用戶形成深度連結，成為最近、最可信賴的「家庭顧問」。自國美APP於7月初上線以來，透過「門店」頻道產生的銷售收入已佔整體銷售收入的50%以上，通過此功能諮詢的用戶量暴增，充分顯示出「門店」頻道的市場潛力和消費者的認可度和使用率。此外，國美零售將繼續攜手品牌廠商為各地提供更多具有當地特色的商品及便捷的物流服務，不斷在實踐中佈局數字化零售體系，為全國31個省份的經濟復甦及消費升級助力，推動更高質量的美好生活。



國美零售總裁王俊洲先生表示，「我們十分高興與央視新聞達成戰略合作，『本地化直播零售模式』不僅能夠激活消費，更可讓各地消費者看到中國製造的力量；對國美零售而言，也是完善集團數字化本地零售體系的關鍵一步。憑藉我們在供應鏈、社群、物流等方面的資源和能力，此次全國巡迴直播將可充分發揮各方優勢，挖掘消費潛力，帶動經濟發展。此外，我們希望通過發揮自身的供應鏈優勢和選品能力，為用戶提供更多高質量、高性價比的商品。一方面協同中國製造業共同發展，另一方面拉動消費，讓新型消費跑得更快更遠。」







July 23, 2020, 09:03 HKT/SGT

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