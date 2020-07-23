Thursday, 23 July 2020, 09:00 HKT/SGT Share: 銀城國際獲安信國際首次研報覆蓋，評級「買入」並給予目標價2.8港元

香港, 2020年7月23日 - (亞太商訊) - 銀城國際控股有限公司（1902.HK）獲得了安信國際的首次覆蓋，並給予「買入」評級及目標價2.8港元。



安信國際於今天發表了題目為「長三角一體化發展下的機遇」的房地產行業研究報告，當中以「小而美的南京頭部房企」為題，覆蓋了銀城國際。安信國際指出，整個地產行業承接四、五月份的復蘇勢頭，六月再下一城。百強房企六月銷售約14,500億元(人民幣，下同)，同比上升13.8%。分區域看，以長三角復蘇情況較佳。該行認為憑著長江三角洲區域一體化的發展，看好環滬、南江蘇及浙江北之城市發展。而區域性中小房企擁有對當地的熟悉度較高，當地市場地位不低，享有比較優勢，有機會在競爭劇烈的市場中突圍而出。建議適量關注長三角精品房企。



安信國際指，銀城國際是一家專注於在長三角為主的開發商，業務始於南京。銷售規模雖然不大，但區域地位較鞏固。憑著深耕南京之定位，銀城國際2019年南京全口徑銷售排名11。公司近年以「堅持立足南京，深耕長三角，輻射都市圈」為發展策略，拓展蘇南、浙江、淮海、安徽五大區域市場，未來將進一步發展杭州市場。截止2019年底，公司土儲總建面約520萬平方米。土儲集中在長三角地區，其中南京及杭州(按貨值估算)分別約佔48%及21%，整體資產風險較低。該行基於公司中長期的發展，首予「買入」評級，目標價為每股2.8港元，相當於淨資產值估算的40%折讓。



投資亮點如下︰



- 土儲集中在省會城市。銀城國際2019年新增土儲10幅地塊，總建面約200萬平米，約85%位處於南京及杭州，投資額約87億元，佔2019年銷售額約44%，投資比率略高於同業平均水平。截止2019年底，公司土儲總建面約520萬平方米，主要集中長三角地區，其中(按貨值計算)南京及杭州分別約佔48%及21%。扣除已售未結部分，該行估算可售土儲貨值約740億元，足夠支撐公司未來2-3年銷售。受年初衛生事件影響，公司2020年定下20%之銷售增長目標，相當於銷售額約240億元，但增長仍屬行業中高水平。



- 拓展杭州，雙城發展。公司集中資源，繼續深耕南京、杭州兩大省會城市，憑著良好的產品定位以開發多元化的住宅物業，以達至向全齡客戶提供「全齡宜居、健康舒適、智慧便捷」的高品質開發物業，打造「銀城」成為當地有名品牌，進一步鞏固長三角兩大主城的市場地位。此外，公司亦積極開拓南江蘇其他熱點城市如蘇州、無錫；及以合肥為核心，開拓安徽市場。目標2022年沖500億元銷售額，其中70%來自南京、杭州。



最後，安信國際預計公司的盈利將在2021年出現轉捩點，基於公司中長期的發展，首予上述投資評級和目標價。





July 23, 2020, 09:00 HKT/SGT

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