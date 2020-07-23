Thursday, 23 July 2020, 10:01 HKT/SGT Share:

來源 The Executive Centre 德事商務中心擴展環球足跡至中國三個地區 在市場充滿不確定性的情況下，全球對靈活辦公室的需求不斷增長

中國境內的跨國公司和本地企業逐漸脫離傳統的租賃辦公室模式以管理成本

德事商務中心新落成的據點將達43,938平方呎及提供725個辦公位



香港, 2020年7月23日 - (亞太商訊) - 一直為領先業界的優質靈活辦公空間營運商，德事商務中心（下稱「TEC」）今天宣佈已在中國開設兩所新的商務中心，分別坐落於上海的瑞安廣場和杭州的The One Place （資輝壹方匯），同時並擴充了位於深圳灣鑽石塔的商務中心。



上海瑞安廣場



杭州The One Place（資輝壹方匯）



深圳鑽石塔



成立至今，德事商務中心在全球擁有超過135間商務中心，分佈於亞太地區和中東14個國家的32個城市內。隨著上海和杭州的商務中心於7月開業，德事商務中心在中國擁有43,938平方呎的辦公室面積，並提供共725個辦公位，有助增加在區內的影響力。



德事商務中心創辦人、主席及行政總裁Paul Salnikow 先生表示：「我們在探討和考慮全球性擴展計劃時，仍然沿用一貫「以會員為先」的策略，按客戶的需求進軍不同城市和市場。我們一直樂見中國境內的跨國公司和本土企業對辦公位的需求旺盛，積極尋找優質的甲級辦公空間，同時希望得到更大的靈活性以控制成本。自2020年初以來，我們在中國的商務中心的出租率一直維持於近80%的高水平。我們亦樂於看見國內一線和二線城市的商務中心收到越來越多來自生物科技和新經濟企業的查詢。」



中國業務亮點



- 中國於過去5年穩定維持達11%的收入增長

- 共設有47個商務中心（面積達983,998平方呎）

- 剛開幕的商務中心新增725個辦公位，總數為8,813個

- 2020年初至今的平均出租率為78.8%

- 會員平均租用期為30個月

- 客戶種類非常多元化，來自生物科技企業的查詢明顯增加：



行業 / 百分比 (%)

專業顧問公司：22%

金融及銀行服務 ：17%

資訊科技 ：16%

生物科技及醫療：5%

其他：40%



商務中心的設計反映當地的文化與傳承



上海瑞安廣場



上海是德事商務中心業務增長最快的市場之一，在市內設有17個商務中心。新設的商務中心位於新天地淮海路瑞安廣場，是市內最著名的商業建築之一，佔地9,084平方呎，並提供超過130個辦公位。商務中心的開放式設計以舒適為主，休息室使用英國著名傢俱品牌Timothy Oulton。我們的研究發現，設置於中心中央位置的共享空間有助志同道合的專業人士建立聯繫，並透過分享想法和靈感來鼓勵協作及提升創造力。



杭州The One Place （資輝壹方匯）



The One Place （資輝壹方匯）是杭州拱墅區城市商業區的最新標誌性大樓。新設的商務中心佔地四層，擁有416個辦公位，面積超過24,154平方呎。每個樓層受當地歷史及自然風光啟發，使用不同獨特的主題，例如西湖和龍井茶，並融合了著名設計師Herman Miller的傢俱及其他當代設計作品。



深圳鑽石塔



位於深圳灣鑽石塔的商務中心坐落南山區的心臟地帶，是科技巨頭騰訊和百度的所在地。除了原於13樓的186個辦公位外，還增設了在14樓的174個辦公位，總面積接近21,500平方呎。大樓提供多項核心支援設施配套，而且是首座使用 4C 鑽石級玻璃牆的商業大廈，能充分引入自然光照亮空間，提供舒適柔和的工作環境。另一獨特之處是德事商務中心在中國第一個商務中心以內部樓梯連接兩個樓層，增加便利性。



德事商務中心簡介



德事商務中心在1994年於香港創立，至今在14個國家的32個城市設有超過135家商務中心，成為亞洲第三大的服務式辦公室集團，年度營業額超過2.75億美元。



德事商務中心專為目標宏大的專業人士和業界領袖服務，他們尋找的不僅是辦公空間，更是能夠幫助他們大展鴻圖的地方。德事商務中心為企業塑造成功而龐大的全球社區網絡，橫跨大中華地區、東南亞、北亞、印度、斯里蘭卡、中東和澳洲，並銳意走得更遠、發展得更快。我們每所中心都位於優越的地段，辦公空間設施一應俱全，迎合會員所需。德事商務中心與會員攜手見證每一個里程碑和重要的時刻，協助有志之士邁向成功。



由私人擁有的德事商務中心總部設於香港，提供優質的私人專屬和共享辦公空間、商務行政服務和會議設施，滿足各個業務所需。



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July 23, 2020, 10:01 HKT/SGT

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