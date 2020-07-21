Tuesday, 21 July 2020, 17:38 HKT/SGT Share: 嘉和生物藥業宣佈新藥Geptanolimab上市申請已獲受理 並任命陳文德先生為首席運營官

香港, 2020年7月21日 - (亞太商訊) - 嘉和生物藥業，一家專注於開發和商業化腫瘤和自身免疫治療並處於準商業化的生物製藥公司，欣然宣佈其新型PD-1單抗候選藥物Geptanolimab的新藥上市申請(NDA)已獲得國家藥品監督管理局受理，此藥物用於治療PTCL(外周T細胞淋巴瘤)。



同日，嘉和生物藥業亦欣然宣佈任命陳文德先生為首席運營官。陳先生將負責商業化規劃，並為處於臨床試驗後期的候選藥物做好面市銷售的準備。



陳先生在生物製藥行業擁有逾20年經驗，於羅氏、輝瑞、阿斯利康等國際知名藥企專注於中國區銷售市場及企業營運。加入嘉和生物前，陳先生為知名生物科技企業的首席商務官。此前，陳先生擔任羅氏製藥中國副總裁，負責Herceptin、MabThera、Avastin、Tarceva和Zelboraf等多種藥物的企業事務和市場准入及渠道管理。陳先生亦從2010年起擔任阿斯利康高級副總裁及從2000年起擔任輝瑞高級銷售總監。



「我們對陳先生加盟嘉和生物藥業出任首席運營官感到振奮。我們将在近期為一些處於臨床試驗後期的候選藥物提交新藥上市申請。」嘉和生物藥業首席執行官郭博士表示：「憑藉在藥品商業化領域超過20年的經驗以及對行業前景的高瞻遠矚，陳先生將為我們建立內部商業化團隊，以差異化戰略引領我們的藥品上市，並推動我們成為生物製藥公司。」



關於嘉和生物藥業(開曼)控股有限公司(「嘉和生物藥業」)

嘉和生物藥業有限公司成立於2007年12月，是一家實力雄厚、由研發驅動的創新型生物製藥公司。公司致力於向未能被滿足治療需求的患者提供可及藥物。目前，嘉和生物擁有10餘個在研產品，其中10個產品已經進入臨床開發階段。公司管線產品主要佈局在腫瘤和其他重大疾病領域，並已在抗體藥物研究、開發和製造方面建立了一系列成熟的技術平台，以服務於中國和全球患者。公司的管理團隊在輝瑞、默克、安進和艾伯維等全球生物製藥公司擁有超過20年的行業經驗。公司在其領導下建立了高度一體化的研發團隊。嘉和生物在中國設立了三大辦事處及產業基地─上海張江、雲南玉溪和北京辦公室，並在美國南舊金山市創立了實驗室，公司目前擁有400多名員工，其中80%為科研人員。







July 21, 2020, 17:38 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 业务, 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

