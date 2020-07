Monday, 20 July 2020, 16:51 HKT/SGT Share: 「華富卓越投資者關係大獎2019」獲獎名單公布 嘉許企業卓越成就

香港, 2020年7月20日 - (亞太商訊) - 中國通海投資者關係公布「華富卓越投資者關係大獎2019」的獲獎企業名單。



「華富卓越投資者關係大獎」致力發掘於投資者關係具備出色表現的香港上市公司,得獎企業透過不同途徑打開與投資者的溝通之門,傑出的專業手腕為投資者關係工作樹立了最佳典範,值得表揚。一如既往,大會秉持嚴格的評選標準,根據企業透明度、投資者關係表現及與股東互動三大準則,選出年度優勝者。



第五屆「華富卓越投資者關係大獎」得到上市公司熱烈參與,共有12家公司獲獎。得獎的公司來自恒生指數成份股、主板及首年上市企業,由中型本地公司以至大型跨國企業,均在獲獎之列。此外,為嘉許於「環境、社會及管治」範疇表現優秀的企業,同時鼓勵企業以綠色方案締造環境效益,大會連續第二年設立「可持續發展」獎項類別。



中國通海投資者關係榮幸邀請到香港獨立非執行董事協會創會會長范仁達先生、香港互動市務商會創會及榮譽會長方保僑先生、香港市務學會總幹事張麗聲女士,以及香港上市公司商會總幹事黃明偉先生擔任年度嘉賓,共證盛事。



「華富卓越投資者關係大獎」除了嘉許獲獎企業的卓越成就,亦有助企業於股東、機構投資者、股票分析師及財經媒體間建立良好的聲譽及企業形象。中國通海投資者關係(TonghaiIR)擁有龐大的投資社群及財經媒體網絡,無疑能令「華富卓越投資者關係大獎」更具認受性及公信力。



第五屆「華富卓越投資者關係大獎」獲獎公司包括(按企業英文名稱排序):



股票編號 公司

3383 雅居樂集團控股有限公司

1761 寶寶樹集團

0267 中信股份

1846 德視佳國際眼科有限公司

1286 鷹普精密工業有限公司

0173 嘉華國際集團有限公司

0992 聯想集團有限公司

0017 新世界發展有限公司

0242 信德集團有限公司

2382 舜宇光學科技(集團)有限公司

6811 太興集團控股有限公司

6158 正榮地產集團有限公司



網站:http://eventedm.tonghaiir.com/QIRA2019-20/

電話:2217 2753 / 2217 2504

電郵:thir@tonghaifinancial.com



主辦機構:中國通海投資者關係

支持機構:中國通海金融

支持媒體:The Standard,財股網,滙通財經,市商網





