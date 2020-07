Monday, 20 July 2020, 13:08 HKT/SGT Share: 堃博與奧林巴斯(歐洲)達成戰略合作協定

香港, 2020年7月20日 - (亞太商訊) - 日前,肺部疾病精准介入治療技術引領者堃博(Broncus)公司宣佈,正式與奧林巴斯(歐洲)(Olympus Europa;「奧林巴斯」)達成戰略合作,奧林巴斯獲准在歐洲多個國家獨家分銷堃博旗下產品Archimedes®Planner(路徑規劃系統)和Archimedes Lite VBN(支氣管鏡導航系統)相關產品,在外周氣道活檢量日益增長的情況下,為該地區外周型肺癌診斷提供完整的解決方案,雙方還將保持進一步在產品授權、開發及市場開拓等領域深入合作的機會,共同推動全球呼吸介入市場快速發展。



雙方的戰略合作標誌著兩家公司朝著提升外周型肺結節診斷,實現肺癌早診從而提高患者生存率的目標邁出了重要一步,也將極大助力歐洲國家早期肺癌篩查計畫的開展。作為全球高端內窺鏡領域的龍頭企業,通過與堃博的戰略合作,奧林巴斯鞏固了其內鏡下肺癌診斷領域的領導地位。對堃博來說,則是其實現品牌和技術在全球滲透的重要一環,為即將到來的呼吸介入治療全球商業化時代打下扎實的基礎。



外周氣道活檢量需求日益增長

世界衛生組織(WHO)在2018年發佈的全球癌症報告中指出,肺癌是全球發病率最高的癌症,占當年新發癌症總病例數量的11.6% ,並呈爆發式增長。患者5年生存率僅為15.6%,根本原因在於傳統的技術只能探測到少量的早期肺癌,較佳治療時機往往因此貽誤,在早期得到確診和治療的肺癌患者五年生存率較高可達73% 。最近發表的Nelson試驗(2018年12月)顯示,73%以上的病灶位於肺部最外周區域(約占肺部的三分之一體積),醫生將會越來越需要準確到達、識別和確認肺外周的病變。在美國和歐洲的肺癌篩查資料顯示,篩查中所發現的平均結節大小為1.3cm 。對於肺外周小結節(小於2cm),單獨使用支氣管鏡進行活檢的診斷率僅為33% 。



更好的支氣管鏡檢查,更精准的診斷

堃博獨有的肺部導航技術,可以實現全肺任意區域可達,抵達率達83% ,能顯著提高肺小結節診斷率,尤其是對於直徑<2cm的肺小結節,是肺癌診斷技術領域的先行者。奧林巴斯超細支氣管鏡檢查組合讓醫生能夠很容易的到達病灶,其與堃博導航平臺完全互補,將極大提升醫生使用支氣管鏡到達病灶的準確率及成功率,為外周型肺癌診斷提供完整的解決方案。



奧林巴斯(歐洲)醫用內窺鏡業務負責人Harald Dremel博士表示:「路徑規劃和即時導航,結合奧林巴斯獨有的外周型肺癌診斷組合,能夠幫助醫生顯著擴大早期肺癌檢測數量和精准診斷率,為肺癌患者帶來治癒的希望。」



海德堡大學附屬胸科醫院執行院長及業務院長Felix JF Herth教授說:「使用堃博的導航系統幫助我們比以前更好地使用支氣管鏡檢查和更快地完成活檢。準確、快速進行外周結節診斷的學習曲線很長,導航結合奧林巴斯的系列設備,為我們提供了一個完整的解決方案,提供了更多的信心,並減少了活檢所需的時間。」



堃博旗下擁有美國Broncus Medical, Inc.,Uptake Medical Technology, Inc.和杭州堃博生物科技有限公司三家研發生產型企業。2012年至今,在以德諾資本主導的中國資本控股和帶領下,堃博與巨頭並進,實現了跨越式的發展,在中國和美國建成高品質的研發中心,全面鋪開肺癌和肺氣腫介入診療產品開發和銷售,已成為全球肺部疾病微創介入治療的引領者。



堃博董事長趙亦偉先生表示:「堃博與奧林巴斯的戰略合作,加強了孤立型肺結節的早期檢測和診斷,理想情況下可顯著降低晚期肺癌的死亡率,再次證實堃博導航技術的領先性,將進一步夯實我們在全球介入呼吸領域的先鋒地位。早在2018年,我們就與Intuitive Surgical達成戰略合作,是實現了向國際巨頭進行關鍵技術輸出的極少數的中國企業,相信此次的戰略合作將在更短的時間內推動堃博領先的導航技術在全球的使用,造福數百萬全球肺癌患者。我們的願景是讓人類不再懼怕肺癌,這個合作讓我們向這個目標又跨出了堅實的一大步。」



關於堃博

堃博是一家專注於肺部疾病診療技術研發和生產的高新技術企業,Intuitive Surgical戰略合作夥伴。2012年至今,在以德諾資本主導的中國資本控股和帶領下,堃博與巨頭並進,實現了跨越式的發展,成為全球肺部疾病微創介入治療的引領者。堃博全部技術為公司內部研發團隊自主開發,其核心技術在包括美國、歐洲和中國在內的全球主要市場擁有超過100項專利授權。其中堃博在肺部導航技術及肺部介入診療技術擁有核心智慧財產權,在全球範圍內已經獲得超過70 項專利。



