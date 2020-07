Monday, 20 July 2020, 11:26 HKT/SGT Share: 民生國際積極調整業務結構 加碼物管服務展現新布局

香港, 2020年7月20日 - (亞太商訊) - 近年來,物管行業持續受到資金追捧,多家地產公司紛紛把握有利時機分拆物管業務上市。目前,物管服務同生物科技一道已成為港股市場上最火熱的板塊。民生國際(00938.HK)作為一家地產企業,緊緊跟隨市場熱潮,正逐步加碼物管服務,積極調整業務布局,實現收入來源多元化。



收購暉永物業 物管服務提升增長動力



民生國際7月2日發佈公告披露,其間接全資附屬公司暉永物業7月1日與多弗地產訂立戰略合作框架協議。期限由2020年7月1日至2023年6月30日,為期三年。



根據戰略合作框架協議,暉永物業與多弗地產將會就房地產管理項目開展全面合作,暉永物業將獲納入多弗地產的戰略合作夥伴名單中。多弗地產會優先考慮暉永物業為旗下物業項目的綜合物業管理服務供應商。在同等市場條件下,暉永物業將享有承接該些項目相關物業管理服務的優先權,或因應項目需求每年提供物業管理諮詢服務。



公開資料顯示,暉永物業於今年3月5日被民生國際成功收購,其總部位於杭州,在全國多個省市設有分公司,業務分佈於浙江、四川、安徽、福建等地,所管理的物業類型包括住宅社區、商業和寫字樓物業等多種形式。



暉永物業服務的項目眾多,如成都多弗國際中心,位於四川成都市成華區杉板橋路,總建築面積14萬平方米,項目規劃有辦公、商業、酒店、住宅等多業態為一體的超級城市綜合體,攜手希爾頓酒店集團打造吃、喝、玩、樂、購物一站式消費的城市繁華地標;又如在建中的麗水怡泉灣,位於浙江省麗水市碧湖鎮石牛溫泉,總建築面積128953平方米,以國家4A級旅遊景區打造,與東西岩、古堰畫鄉同為麗水市三大景區,計劃配備五星級標準溫泉酒店,周邊交通便利,是市政府重點打造的休閑、養生、度假、旅遊為核心的養生養老基地。



根據中指院早前發佈的「2020中國物業服務百強企業研究成果」,暉永物業榮膺「中國物業服務百強企業」,其在管項目成都多弗國際中心榮獲中國五星級物業服務特色項目。



民生國際成功收購暉永物業,將其原有物管服務注入到自身的業務體系當中,實現自身業務布局的多元化。與此同時,與多弗地產訂立長達3年的戰略合作框架協議,將全面助力自身物管業務的發展,有效地提升增長動力。



多弗地產逾千萬平方米規劃項目 提供無限發展空間



民生國際間接全資附屬公司暉永物業與多弗地產訂立的戰略合作框架協議最終能否為民生國際帶來可觀收益,根本上要取決於多弗地產未來項目的發展情況。因此,投資者有必要深入了解多弗地產,並對其前景作出合理預判,進而評估民生國際物管服務業務的未來表現。



多弗地產是多弗國際控股集團有限公司(「多弗集團」)旗下地產板塊子公司。多弗集團創建於2003年,總部位於北京(北部)、杭州(南部),在重慶、西安、長沙、成都、廣州等一、二線城市下設多家分公司。多弗集團是一家專註於中國實業的多元化集團,業務輻射實業、地產、貿易、投資、文旅五大板塊。2019年,多弗集團銷售總額突破1500億元人民幣,位居中國民企500強前列。到目前為止,多弗集團已先後投資包括A股上市公司和香港上市公司在內的200餘家大中型企業。產業遍布國內一、二線核心城市、香港以及新加坡、日本、印度尼西亞等海外地區。



多弗集團成立至今不到20年的時間,快速發展壯大,優秀的人才隊伍是關鍵因素。多弗集團現有員工近2萬人。其中策劃、設計、工程、營銷等專業人員800餘人,來自地產、金融等領域,以及司法機構、政府及企事業單位等。高級管理人員、技術專家及海外歸國人才的陸續加入,帶來了豐富的行業經驗、優秀的管理模式和領先的國際化思維,推動多弗集團不斷向前邁進。



翻查資料,受益於自身的快速發展,多弗集團近年來獲得越來越多的肯定與榮譽,如獲評選為「2019中國企業十大影響力品牌」、「2019中國企業十大民族品牌」、「2018中國經濟年度貢獻企業」、「信用中國·行業十大誠信品牌」等。



作為多弗集團的地產板塊子公司,多弗地產成立於2017年,總資產超過600億元人民幣,在全國十餘個省、市開發了溫州多弗綠城·翠湖裡、溫州多弗綠城·江心明月、麗水多弗·怡泉灣、資陽多弗綠城·誠園、成都多弗國際中心·多弗匯、多弗國際生活廣場等多個地標性項目,建築面積超2000萬平方米。



多弗集團作為中國民企500強,強大的集團實力將為多弗地產的項目發展保駕護航,而地產板塊的壯大也將實現反哺。多弗地產目前超2000萬平方米的規劃總建築面積,相信將逐步落地,並為暉永物業帶來無限的發展空間,助力暉永物業進一步鞏固和提升中國物業服務百強企業的地位,進而帶動民生國際物管服務進一步做大做強。



深耕主營業務 把握重慶房地產市場發展機遇



民生國際秉持以房地產業務為基礎,在2016年完成收購位於重慶市渝中區青年路77號物業(「重慶物業」)。 重慶物業臨近解放碑步行街,該步行街為零售店雲集的當地知名人行道。鑒於地理位置優勢,重慶物業將得益於鄰近地區的高人流量,預計將成為渝中區的新地標之一。



民生國際早前對重慶物業實施重新發展計劃。重慶物業的重新發展按照時間表推進,目前已逐步邁向完成階段,當中包括住宅公寓(供出售)、服務式公寓(供租賃)及購物商場(供租賃)。



服務式公寓——重慶萬豪行政公寓已正式投入運營。重慶萬豪行政公寓位於解放碑中央商務區,毗鄰各大購物中心、餐飲、國際企業及寫字樓,共149間公寓,均配備設施完善的廚房、廚具、獨立洗衣機/烘乾機、寬敞的浴室及工作空間。此外,還特別設有送貨、洗衣、客房打掃、送餐及24小時員工服務。足不出戶便可享受全日餐廳、健身中心、室內泳池和兒童遊樂室為家庭及商務旅客提供的專屬權益。



住宅公寓——ONE行政公寓已經全面供應銷售。秉承萬豪行政公寓國際五星標準打造,擁124套一居室、兩居室及部分高端定製豪宅。



重慶物業位於中心商業地區,因重慶的商業及住宅物業市場具備潛質,物業價格較其他同水平城市仍有提升空間,且實施「一帶一路」政策亦為重慶房地產市場帶來發展機會,因此預期重慶物業推出的住宅公寓將受惠於重慶物業價格的預期升勢,為其帶來可觀收益;與此同時,服務式公寓及購物商場的租賃收入也將帶來穩定持續的現金流。



民生國際在增添新業務的同時,持續深耕主營業務,有利於維持收入穩定,實現主營業務的穩定增長,並為拓展新業務提供充足的資金支持,進而進一步夯實自身的發展根基。



成功完成配售及認購 拓寬股東基礎



民生國際拓展物管業務,亦需要資金的配合與支持。為保證和提升營運效率,民生國際近期籌集資金,獲得了市場的積極反應。



民生國際7月7日發佈公告披露,配售及認購分別於6月24日及7月7日完成,合共約1.41億股配售股份由配售代理按配售價每股配售股份0.35港元成功配售。認購股份占經配發及發行認購股份擴大已發行股本的約6.89%。



民生國際成功完成配售及認購,體現了資本市場對其未來發展的信心。公眾投資者持有股份數目將增加,繼而提高股份交易流動性,為進一步籌集資金提供機會,拓寬了股東基礎及資本基礎,亦優化了財務結構。



民生國際秉持以房地產業務為基礎,進一步整合產業鏈上下游輕資產業務,加碼物管服務,積極尋求收入來源多元化。在目前物管服務板塊的火熱氣氛下,相信民生國際也將繼續受到資本市場的青睞。而伴隨着核心業務的持續發展,以及業務布局的優化調整所帶來的無限增長潛力,民生國際有望成為資本市場上的「千里馬」。







July 20, 2020, 11:26 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

Sept 20, 2011, 23:02 HKT/SGT 民生國際委任張化橋先生為執行董事及行政總裁 更多新闻 >> Copyright © 2020 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS 美國: +1 800 291 0906 | 北京: +86 400 879 3881 | 香港: +852 8192 4922 | 新加坡: +65 6653 1210 | 東京: +81 3 6859 8575

   