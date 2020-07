Monday, 20 July 2020, 10:56 HKT/SGT Share: 喝酒吃藥行情不再?消費黑馬天能動力(0819.HK)被大機構盯上?

香港, 2020年7月20日 - (亞太商訊) - 7月16日堪稱黑色星期四,A股和港股從氣勢如虹的“牛市”中突然退潮,市場情緒低迷導致全天普跌,火爆題材概念全線萎靡,白酒板塊整體跌幅超9%,券商板塊盤尾殺跌,半導體板塊持續走弱。



從盤面上看,兩市板塊全線飄綠,白酒、半導體、醫藥生物板塊跌幅居前,喝酒吃藥行情不再。雖然單日的大陰線導致近200只個股跌停,但由此判斷牛市結束還為時尚早。在往年的大牛市中,單日大陰線的情況也時有發生,但值得注意的是,這種調整往往是主力大規模調倉換股的契機,新板塊新題材的啟動將引領牛市抵達更高的山峰。



從數據上看,港股層面天能動力(0819.HK)無疑是年內最亮眼的消費股黑馬,作為國內電瓶車電池供應的寡頭企業,天能動力從年初的無人問津,僅2倍的超低PE倍數,到沖進港股十大活躍交易排行榜,天能動力僅用了一份年報的時間。表面上,星期四單日,天能動力股價被大市帶跌。但實際上,交易資料顯示,天能動力獲神秘力量大舉進場買入抄底,淨買入量達1.42億港元,力壓比亞迪,騰訊,小米,美團等傳統明星股,直接沖上十大成交活躍股第二名,是第三名比亞迪6900萬港元的兩倍之多。



據瞭解,在港股Wind行業類型中,“天能動力”隸屬於“Wind可選消費-Wind汽車與汽車零部件-Wind汽車零配件-Wind機動車零配件與設備”,而在港交所行業分類中,“非必需消費”的平均PE倍數是“新能源物料”的2-3倍。以上還僅僅是行業分類認知修正這一項所帶來的空間。我們知道,天能動力子公司天能電池於7月8日正式提交科創板註冊,預計本月前獲得同意,8月底或9月初掛牌上市。目前該股關注度空前,大概率超募,屆時科創板將聯動現時僅10倍PE的港股達到新的歷史高度。此外,天能動力發佈上半年盈利預喜,鋰電替代理論被證偽等一系列利好因素,相信在一輪高歌猛進的上漲及價值修復以後,“天能動力”目前的PE也僅僅為10倍,毫不誇張地說,這是一座近年來難得的等待投資者發掘的金礦。







