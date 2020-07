Monday, 20 July 2020, 08:07 HKT/SGT Share:

來源 德琪醫藥 德琪醫藥C輪融資9700萬美元,主要用於新藥研發和商業化

中國,上海, 2020年7月20日 - (亞太商訊) - 專注於研發和商業化腫瘤領域全新機制及同類最優創新藥的領導企業——德琪醫藥,今日宣佈完成9700萬美元C輪融資。



本輪融資由Fidelity Management & Research Company LLC領投,其他新引進投資者包括高瓴創投、新加坡政府投資公司(GIC)及一家大型知名長線機構投資者,現有投資者中啟明創投、博裕資本繼續參投。



“非常感謝各家知名投資機構的認可與信任。本輪融資得到了全球最大資產管理公司之一的投資人,以及醫療行業知名的頂尖投資者的支援,也得到了現有投資者的支持。本次融資是德琪醫藥重要的一個里程碑,在此助力下,面對嚴重危及生命的疾病,德琪醫藥將進一步為亞太地區乃至全球的患者帶來更多前沿的創新療法。”德琪醫藥創始人、董事長兼首席執行官梅建明博士說。



本次融資的資金將主要用於鞏固和加強公司扎實的研發管線,推動血液腫瘤和實體腫瘤產品的持續臨床開發,繼續提升早期藥物自主研發的能力,並進一步增強公司在亞太市場的商業化運營實力。目前,德琪醫藥已建立了一條豐富的研發管線,涵蓋6個臨床階段的產品和6個臨床前階段的項目,並取得了多項重大進展:



- ATG-010(selinexor)是全球首個口服選擇性核輸出蛋白抑制劑(SINE)。美國FDA於2019年7月批准selinexor與低劑量地塞米松聯合治療難治復發性多發性骨髓瘤適應症(RRMM),並於2020年6月批准selinexor單藥治療難治復發性彌漫性大B細胞淋巴瘤(R/R DLBCL)。目前,ATG-010正在中國進行難治復發性多發性骨髓瘤和難治復發性彌漫性大B細胞淋巴瘤的註冊臨床研究。該藥物用於其他多種實體腫瘤(包括KRAS突變的實體腫瘤)和血液腫瘤的治療方案也已推進到臨床後期。臨床前研究表明核輸出蛋白(XPO1)抑制劑能有效治療攜帶KRAS突變的多種腫瘤。



- ATG-008(onatasertib)是第二代mTORC1/2抑制劑,目前正在開展多項以單藥或聯用抗PD-1抗體形式治療晚期肝癌(HCC)、非小細胞肺癌(NSCLC)、婦科腫瘤和其他多種腫瘤的多中心臨床研究。



- ATG-016(eltanexor)是第二代口服選擇性核輸出蛋白XPO1抑制劑,目前正進行針對骨髓增生異常綜合症(MDS)的臨床研究。ATG-016針對結直腸癌(CRC)、前列腺癌(PrC)等多種實體腫瘤的臨床研究也在同步開展。



- ATG-019是全球首個PAK4/NAMPT雙靶點抑制劑,正在開展包括非霍奇金淋巴瘤(NHL)、結直腸癌、非小細胞肺癌、黑色素瘤等腫瘤領域的多項臨床研究。此外,臨床前研究表明,ATG-019聯合抗PD-1抗體的療法可有效提高抗腫瘤療效並對抗PD-1抗體耐藥的患者有效。



- ATG-527(verdinexor)是一個在研的抗病毒及治療自身免疫疾病的創新產品,目前正在進行針對人類皰疹病毒第四型(EBV)感染、呼吸道合胞病毒(RSV)感染、巨細胞病毒(CMV)感染、系統性紅斑狼瘡(SLE)等病毒感染的臨床研究。ATG-527已完成I期健康受試者臨床試驗。



- ATG-017是一款作用於ERK1/2的高特異性小分子抑制劑,目前正在開展針對多種實體瘤、非霍奇金淋巴瘤、急性髓系白血病(AML)和多發性骨髓瘤的臨床研究。



此外,德琪醫藥早期藥物研發團隊正在持續推進小分子、單克隆和雙特異性抗體等抗腫瘤藥物的臨床前研究與開發。



關於德琪



德琪醫藥是一家植根中國、面向亞太、佈局全球,集新藥開發、臨床研究、藥物生產和市場銷售於一體的綜合性生物醫藥公司,專注於為中國和亞太其他國家和地區,以及全球各地的患者提供前沿的全新作用機制的抗腫瘤創新療法。2017年4月,全球新藥領導企業新基(Celgene,現已被百時美施貴寶正式收購,合併後成為世界前十大製藥公司)成為德琪醫藥的創始合作夥伴並投資德琪。成立三年來,德琪醫藥已建立起一條擁有12款臨床及臨床前創新藥物的豐富產品管線,取得7個臨床批件,並在亞太各地開展10項跨區域臨床試驗。德琪人以“醫者無疆,創新永續”為願景,力爭通過對全球首創和同類最優的專研與市場化,解決亞太乃至全球患者未滿足的臨床需求。欲知更多詳情,請訪問www.antengene.com。



About Fidelity



Fidelity’s mission is to inspire better futures and deliver better outcomes for the customers and businesses we serve. With assets under administration of $8.1 trillion, including discretionary assets of $3.3 trillion as of May 31, 2020, we focus on meeting the unique needs of a diverse set of customers: helping more than 32 million people invest their own life savings, 22,000 businesses manage employee benefit programs, as well as providing more than 13,500 institutions with investment and technology solutions to invest their own clients’ money. Privately held for more than 70 years, Fidelity employs more than 40,000 associates who are focused on the long-term success of our customers. For more information about Fidelity Investments, visit https://www.fidelity.com/about-fidelity/our-company.



關於高瓴創投



高瓴創投是高瓴資本旗下專注于創新型公司的風險投資基金,主要專注於生物醫藥及醫療器械、軟體服務和原發科技創新、消費互聯網及科技、新興消費品牌及服務四大領域的風險投資。生物醫藥和醫療器械領域一直是高瓴的重點投資方向,已有近15年的深入研究,投資了160多家優秀醫藥、器械企業,包括百濟神州、信達生物、君實生物、天境生物、方達醫藥、納微科技、麥科田醫療、品馳醫療、普蕊斯醫藥、沛嘉醫療、微創心通、啟明醫療等。我們希望與投資企業一起,做時間的朋友,共同推動大健康領域企業的創新和發展,惠及更多患者。



關於新加坡政府投資公司(GIC)



新加坡政府投資公司(GIC) 是全球頂尖的投資公司。成立於1981年,GIC旨在管理新加坡的外匯儲備,使國家和人民長久受益。身為長期價值投資者,GIC以其獨特的優勢廣泛投資於各大資產類別,包括房地產、私募股權、股票及固定收益。在私募股權領域,GIC與其基金管理人及企業管理團隊合作,通過基金或直接投資國際一流企業,助力企業發展。GIC在全球40多個國家均有投資,在新興市場投資更擁有超過20年的經驗。分佈在全球十個主要金融中心城市的辦事處及位於新加坡的總部,公司員工超過1,500人。欲瞭解更多,請流覽www.gic.com.sg。



關於啟明創投(Qiming Venture Partners)



啟明創投成立於2006年,先後在上海、北京、蘇州、深圳、香港,西雅圖、波士頓和三藩市灣區設立辦公室。目前,啟明創投旗下管理九隻美元基金,五隻人民幣基金,管理資產總額超過53億美元。自成立至今,專注於投資TMT、醫療健康(Healthcare)等行業早期和成長期的優秀企業。截至目前,啟明創投已投資超過350家高速成長的創新企業,其中有超過110家分別在美國紐交所、納斯達克,香港聯交所,臺灣櫃買中心,上交所及深交所等交易所上市,及合併等退出,有30多家企業成為行業公認的獨角獸和超級獨角獸企業。啟明創投投資企業中,很多已經成長為各自領域中最具影響力的公司,包括小米集團(01810.HK)、美團點評(03690.HK)、嗶哩嗶哩(NASDAQ:BILI)、石頭科技(688169.SH)、甘李藥業(603087.SH)、泰格醫藥(300347.SZ)、再鼎醫藥(NASDAQ:ZLAB)、啟明醫療(02500.HK)、康希諾生物(06185.HK)、Schrödinger(NASDAQ:SDGR)、三友醫療(688085.SH)、艾德生物(300685.SZ)、貝瑞基因(000710.SZ)、神州細胞(688520.SH)、微醫集團、優必選等。



關於博裕資本



博裕資本是中國最大的私募股權投資公司之一。博裕在北京、上海和香港設有辦事處,為媒體/技術、醫療、消費/零售和金融服務行業中管理最好、最具創新精神的公司提供長期資本和運營建議。



前瞻性聲明



本文所作出的前瞻性陳述僅與本文作出該陳述當日的事件或資料有關。除法律規定外,於作出前瞻性陳述當日之後,無論是否出現新資料、未來事件或其他情況,我們並無責任更新或公開修改任何前瞻性陳述及預料之外的事件。請細閱本文,並理解我們的實際未來業績或表現可能與預期有重大差異。本文內所有陳述乃本文章刊發日期作出,可能因未來發展而出現變動。







