Friday, 17 July 2020, 17:19 HKT/SGT Share: 和鉑醫藥完成C輪融資 針對新冠病毒和鉑醫藥建在研產品組合

香港, 2020年7月17日 - (亞太商訊) - 據財華社報道-2020年7月9日，和鉑醫藥宣布完成1.028億美元C輪融資，加速公司在腫瘤免疫、免疫性疾病領域，以及針對新冠病毒的創新生物藥產品管線的開发進程。本次融資由Hudson Bay Capital領投，OrbiMed(奧博資本)、碧桂園創投、高特佳投資集團、Octagon投資、銳智資本(Sage Partners)以及現有投資者大灣區共同家園发展基金共同參與。和鉑醫藥於今年3月完成了7500萬美元 B+輪融資。



“本輪融資進一步表明了現有及新進投資者對我們產品管線與創新藥物研发平台的充分肯定，以及對和鉑醫藥打造國際領先生物制藥公司戰略與願景的充分認可。”和鉑醫藥創始人、董事長兼首席執行官王勁松博士表示，“和鉑醫藥擁有強大的產品管線，多個臨床研究階段產品已取得重要進展，同時，基於公司核心技術平台的多個創新單抗與雙靶點抗體項目也將快速進入臨床開发階段。



本輪融資將用於支持臨床後期階段產品的開发與商業化進程，並將助力公司加速推進臨床前階段創新產品線的開发。”目前公司已形成擁有30多個創新項目的產品管線，包括CD73抗體、BCMAxCD3抗體以及CCR8抗體等一系列創新生物藥。



Hudson Bay Capital亞洲醫療健康投資經理Jo-Wen Lin表示: ”很高興能與和鉑醫藥及其管理團隊共同推進公司在腫瘤與免疫性疾病領域高度創新的產品管線。



和鉑醫藥以患者需求為核心，針對全球範圍內尚未滿足的臨床需求研发創新療法，目前已有五個臨床研究階段產品，其核心項目包括：HBM9161 (巴托利單抗)、HBM 9036 (特那西普) 、HBM4003。



針對新冠病毒，和鉑醫藥建立了強大的在研產品組合。公司與荷蘭烏得勒支大學、伊拉斯姆斯大學醫學中心合作開发了中和抗體47D11，該抗體能夠阻斷新冠病毒感染，用於預防和治療新冠。和鉑醫藥與荷蘭知名大學科學家已在《自然通訊》上发表初步研究結果，並與全球知名藥企艾伯維就此項目建立戰略合作夥伴關系。







July 17, 2020, 17:19 HKT/SGT

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