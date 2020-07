Friday, 17 July 2020, 17:10 HKT/SGT Share: 中國天保集團發展有限公司(1427.HK)建築先行,穩步擴張;地產跟上,業績可期

香港, 2020年7月17日 - (亞太商訊) - 2020年7月17日,克而瑞證券發佈中國天保集團研究報告,報告指出,公司特色明顯,保持建築先行,地產跟上的業務發展,深耕城市,土儲為未來業績提供支撐。該報告對中國天保集團信用狀況給予了較高評價,其核心報告內容如下:



地產業務:環首都衛星城深耕,土儲為未來業績提供支撐。公司2019年銷售平穩增長,竣工面積迎來高峰。銷售金額同比增長 26.5%,達到7.7億元。住宅項目新開工面積32.0萬㎡,竣工面積42.6萬㎡。同時,公司土儲為未來業績提供支撐,主要集中於涿州和張家口。土地儲備總建築面積約為160.7萬平方米,土地儲備/結轉面積比9.0。同時,公司項目地價房價比較低,為未來的利潤空間提供了有力的支撐。



建築業務:新簽約訂單充足,積極邁出京津冀。公司樓宇建築工程的新簽約訂單充足,為未來業績提供保障。工、商業及基礎設施建設和樓宇建築工程的新簽約訂單分別同比增長16.0%和 98.8%,達到 6.8億和 27.5億。另外,公司建築業務拓展到全國15個省份,仍有大量未完成合同。工、商業及基礎設施建設和樓宇工、商業及基礎設施建設和樓宇建築工程的未完成合同分別同比增長 37.0%和 137.2%,達到5.5億和31.0億,未完成合同中,其他地區的佔比由 2.2%提升至 37.2%。



盈利:公司的主要盈利指標改善,地產高增速,建築較穩定。具體表現爲1)2019年收入、歸母淨利潤快速增加。公司2019年收入規模達到26.6億元,三年 CAGR為48.7%;歸母淨利潤達到3.2億,三年CAGR為131.2%。2)地產業務收入高增長。房地產開發業務實現收入12.9億元,同比增長 223.4%。3)建築承包業務維持穩定發展,積極拓展京津冀外建築業務。 建築承包業務實現收入13.7億元,同比增長13.7%。建築板塊非京津冀佔比由 2018年7.1%上升至2019年31.9%。



債務:淨負債率低,償債能力在改善。中國天保集團扣除合同負債的資產負債率處於行業中等水準。2019年資產負債率82.2%,扣除合同負債的資產負債率75.9%。淨負債率43.0%,淨資產負債率(扣除受限資金)31.0% 。銀行借款一年期佔比較大,佔比達到78.5%。在建物業抵押佔比達到24.4%,物業、廠房及設備和投資物業佔比分別為31.1%和59.5%。



關於中國天保集團發展有限公司



中國天保集團發展有限公司(01427.HK)總部位於涿州,區位優勢顯著,與北京大興國際機場直線距離不足25公里。中國天保集團現擁有天保建設集團與天保房地產集團兩大控股子公司,堅持建築先行、地產跟上的理念。建築承包業務主要以總承建商身份,為樓宇建築專案、基礎設施建築專案及工業及商業建築專案提供建築承包服務;房地產開發業務主要從事開發及銷售住宅物業和租賃及經營投資物業。公司建築業務優勢明顯,獲得魯班獎等多個獎項,是涿州首家施工總承包特級企業;地產業務深耕涿州和張家口,獲得廣廈獎等多個獎項,是涿州首家壹級開發資質房地產企業。集團於2019年11月11日在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。

如欲獲得更多天保集團資料,請瀏覽公司網站 http://www.chinatbjt.com





July 17, 2020, 17:10 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network