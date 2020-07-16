Thursday, 16 July 2020, 20:48 HKT/SGT Share: 中滙集團（0382. HK）公佈截至2020年5月31日止首三季度之業務進展 收入及毛利符合預期，分別同比增長15.4%及19.5%

肇庆四會校區如期啟用，江門新会校區專科擴容，澳洲中滙學院可頒本碩

香港, 2020年7月16日 - (亞太商訊) - 中滙集團控股有限公司（「中滙集團」或「本集團」，股票編號：0382.HK）公佈截至2020年5月31日止九個月（「回顧期」）之未經審核財務與營運以及業務進展的最新資料。回顧期內，本集團共運營4所學校，即於中國粵港澳大灣區（「大灣區」）運營廣東財經大學華商學院（「華商學院」）及廣州華商職業學院（「華商職業學院」），於澳大利亞運營一家民辦教育機構澳洲國際商學院（「GBCA」），及於回顧期內新收購新加坡民辦教育機構NYU Language School （「NYU」）。



（廣州總部）左起：執行董事兼首席執行官廖伊曼女士及首席運營官劉文琦女士



（香港辦事處）左起：首席財務官兼公司秘書黃成滿先生及投融資與投資者關係部總監印國庭先生



四會校區第一期實景圖（拍攝於2020年5月）



四會校區第一期實景圖（拍攝於2020年5月）



業務進展亮點 （截至2020年5月31日止九個月未經審計之相關資料）

- 收入同比增長約15.4%至約人民幣6.092億元；

- 毛利同比增長約19.5%至約人民幣2.989億元；

- 毛利率同比提升1.8個百分點至49.1%；

- 在校學生人數（1）同比增加8.0%至35,444人；

- 華商學院在校學生平均學費同比增長11.5%至人民幣24,324元；

- 華商職業學院在校學生平均學費同比增長3.9%至人民幣15,633元；

- 新增江門新會校區，第一期土地面積約683畝，預計可容納約12,000名學生，第一期預計將於2021年9月投入用；

- 新增澳洲中匯學院，是一所經澳大利亞TEQSA（2）認證和許可且擁有自主招生資質並提供及頒發本科和碩士學位的高等教育機構，預計於2021年第一季度開始招生



注：（1）為華商學院、華商職業學院、澳洲國際商學院及新加坡NYU Language School之截至2020年5月31日止的在校學生人數總和；（2）澳大利亞高等教育品質與標準署



於回顧期內，中滙集團收入同比增長約15.4%至約人民幣6.092億元；毛利同比增長約19.5%至約人民幣2.989億元，毛利率同比提升1.8個百分點至49.1%。本集團旗下四所院校在校學生總數同比增加8.0%至35,444人；其中，華商學院在校學生人數較去年同期增長6.4%至24,126人，平均學費同比增長11.5%至人民幣24,324元；而華商職業學院在校學生人數較去年同比增長11.7%至10,662人及平均學費同比增長3.9%至人民幣15,633元。



關於2019/20學年住宿費退費，應中華人民共和國教育部通知，由於2019新型冠狀病毒肺炎疫情（「2019冠狀病毒」）的原因，學生無法返校，故需要退還學生半個學期的住宿費，本集團預計將會退還住宿費總計約人民幣3,600萬。同時，本集團預估因為2019冠狀病毒使得師生未返校而節省的2020財年的營業成本物業管理相關開支及教學相關開支等超過人民幣3,000萬。所以本集團預計2020財年全年的毛利及毛利率不會因此而受到重大的負面影響。



運營回顧



四所學校進展順利

回顧期內，華商學院已經結束2019/20學年第二學期，華商職業學院將於 2020年7月20日結束2019/20學年第二學期。2020/21學年的開學計劃方面，華商學院和華商職業學院的舊生將於2020年8月22日起陸續返校報到註冊，而新生的報到註冊日期目前暫定於2020年9月下旬至10月上旬期間。海外院校方面，本集團旗下海外兩所院校GBCA和 NYU也均處於線上上課狀態。回顧期內，GBCA和 NYU分別有619名學生及37名學生。NYU已搬至面積更大、地理位置更優的新校址，未來教學體驗及可容納的學生人數均會得到提升。



2020/21學年招生計劃和新生學費範圍齊升

關於2020/21學年的招生計劃，中華人民共和國教育部下達華商學院約5,300名學額，與2019/20學年招生計劃相較有所調整的原因是廣東省教育廳為順利完成中華人民共和國教育部對獨立學院轉設的相關要求，將廣東省獨立學院2020/21學年的招生計劃進行了統一的調整計劃。專插本的招生計劃為1,800名，與2019/20學年招生計劃相較增加900人，廣東省2020年專插本考試已經順利結束，本集團2020/21學年專插本最终錄取人數待公佈，預計最終的錄取人數將會超過1,800名；而華商職業學院2020/21學年的招生計劃約為7,500名，與2019/20學年的招生計劃相較增加約2,000。綜合來說，本集團2020/21學年的招生計劃整體有比較穩步的增加。



以上所提及的招生計劃包含了本科統招、專插本統招及專科統招，值得注意的是，轉設計劃雖然影響了2020/21學年本科統招計劃，本集團爭取於2020年12月底前會完成華商學院的轉設，如果轉設順利如期完成，該影響只影響本集團2020/21學年一年的本科統招計劃，當年所受的影響可由專插本、專科及職業教育業務的發展補回。同時本集團預計2021/22學年的招生計劃可以在保持2019/20學年招生計劃水平的基礎上有所增加。同時，本集團預計2022財年及之後數年，支付給廣東財經大學的學籍管理費會逐年下降，這將對本集團未來的發展產生積極影響。



本集團旗下院校2020/21學年的新生學費範圍升幅可觀，較高的收費標準體現本集團不斷提升的辦學品質，本科課程的新生學費範圍為人民幣28,000–43,800元，同比增加人民幣1,000–4,000元；專插本課程的新生學費範圍為人民幣27,000–33,000元，同比增加人民幣2,000–3,200元；專科課程的新生學費範圍為16,500–28,000元，同比增加人民幣1,000元。



與多家名企達成戰略合作 持續推動產教融合

回顧期內，本集團與眾多名企達成校企合作，持續深化產教融合，持續積極貫徹國家「1+X」證書制度。截至目前，本集團已先後與商湯集團有限公司（「商湯」）、金蝶軟件（中國）有限公司（「金蝶」）、深圳市中興新雲服務有限公司（「中興新雲」）及北京百度網訊科技有限公司（「百度」）達成戰略合作，在各個領域如人工智能、管理信息化、教學信息化及財務共享等方面強強聯合，旨在為學生提供更多多元化的教學內容及增強學生畢業後的就業能力，同時也助力本集團的全面數字化轉型。



業務進展



持續強化主營業務：



提升辦學條件 再增教學資源



江门新會校區：2020年6月初，本集團於廣東省江門市新會區獲得一地塊，用作華商職業學院新校區的第一期及本集團新部署的非全日制學歷教育，第一期佔地面積約455,652平方米（約683畝），預計可容納學生約12,000 名，第一期預計於2021年9月投入使用。在第一期投入使用後，未來仍有2期建設會陸續進行安排。該校區規劃佔地總面積共約為1,333,400平方米（約2,000畝），預計可容納逾3萬名學生。



肇庆四會校區：華商學院四會校區第一期將如期於2020年9月開始投入運營，第一期佔地面積約165,166平方米（約248畝），預計可容納學生約 6,000名。規劃佔地總面積共約為約533,300平方米（約800畝），預計可容納約16,000名學生。



增城校區：華商科技中心和華商國際會議中心正按照原有進度進行工程建造。華商科技中心主要用於教學活動；華商國際會議中心主要用於舉行行業或校企會議、舉辦學術活動和實踐培訓。



隨著肇慶四會及江門新會新校區的相繼落成，本集團合共三個校區（增城、四會及新會）將為學歷及非學歷教育帶來逾8萬的學生容量，三個校區均位於具有經濟和人口絕佳優勢的廣東省，且同時對高等教育資源有著強勁的需求，彼此的平均車程約1–1.5小時。結合優質辦學品牌、充足辦學條件、優越辦學位置，本集團未來數年內生增長可觀。



優化課程

繼先後與商湯、西南政法大學和金蝶達成合作後，本集團於回顧期內新增與中興新雲和百度的戰略合作，強強聯合持續為本集團的學生提供更多多元化課程的服務。



- 與中興新雲達成戰略合作：本集團於2020年5月13日與中興通訊旗下子公司、中國財務共享服務解決方案領導者中興新雲簽訂合作協議，雙方共建冠名班，互派專業教師及專家顧問到對方所在學校和企業，針對財務類專業學生進行學習及實踐教學，共同培養財務共享和中高級財務管理人才。



- 與百度達成戰略合作：本集團於2020年6月18日與百度簽訂戰略合作協議，雙方開展大數據、人工智能及金融科技等專業的聯合辦學，並基於雙方現有的課程體系和資源，根據專業發展需求，共同進行課程及教學資源開發。



拓展國際網絡 優化教學服務質量

回顧期內，本集團的國際校網拓展得到重大突破，於澳大利亞新增中滙學院，是一間經澳大利亞高等教育質量與標準署認證和許可且擁有自主招生資質並提供及頒發本科和碩士學位的高等教育機構。此外，倫敦校區也在持續穩步落實。



中滙學院：中滙學院是本集團第一所獲註冊以同時具有本科和碩士招生資質的高等教育機構。本集團將培養行業前沿高端應用型人才、適應社會需求高級商業管理人才和時代商業領袖作為辦學教學的宗旨，將學校發展成華商教育集團海外頂尖高校，擁有頂級師資，並打造國際化、多元化校園，成為擁有行業超高口碑、環球知名的學校。



- 課程設置方面，將以市場營銷本科為起點，積極拓展IT、教育等傳統移民專業本科課程，並計劃發展成為以MBA為代表的碩士課程為主，同時配備碩士預科課程的高等教育機構；



- 招生計劃方面，本集團一貫注重辦學品質及招生質量，而非追求量的取勝，目前正在招生的籌備階段，計劃於2021年第一季度開始招生，預計於4年之內的學生人數可達600人；



- 與國內院校的協同方面，本集團設想與華商學院和華商職業學院合作分別開設「3+2」、「2+2」項目以及為國內院校學生提供前往中滙學院的環球嵌入式課程。



倫敦校區：本集團正在推進倫敦新校區的相關籌備工作，其中，如申請牌照等工作持續進行中。截至目前，本集團對籌備倫敦新校區還未有很多投入。



大力發展職業教育業務：



本集團的職業教育業務在國家鼓勵於職業院校、應用型本科高校啟動「1+X」證書制度及高職院校擴招200萬的背景下持續擴大。職業教育業務是本集團的高增長與高毛利率業務，因此其將成為本集團新的收入增長點。本集團預計2019/20財年此版塊業務的收入將同比增加約50%以上（2018/19財年約人民幣900萬元），同時其毛利率將超過主營業務的毛利率（主營業務毛利率：2018/19財年約48.6%）。本集團於回顧期內發展職業教育培訓業務的舉措如下：



- 本集團積極與行業領先機構/學校合作展開國內外高端職業教育培訓課程：包括與商湯合作開發人工智能相關課程；與金蝶集團合作開發企業數字化管理人才相關課程；及與西南政法大學合作結合海外教育資源開展法學類職業培訓項目; 另外，本集團新增兩個行業領先機構合作夥伴：與中興新雲合作開展中高端企業財務共享人才培訓；與百度合作開設百度電腦視覺等應用開發相關課程；該類相關課程均有望於2020/21學年開始進行授課。



- 本集團於增城校區已有較為豐富的課程：如CFA、初級會計師、計算機等級、教師資格證、英語四六級、雅思等職業資格證書培訓課程；



- 增城校區高技能人才項目不斷推進：2019/20學年在校學生人數為2,229人；



- 增城校區成人教育不斷推進：2019/20學年在校學生人數為4,164人。



綜合來說，本集團2019/20財年首三季度的業務進展表明，本集團能夠抵抗因2019冠狀病毒而產生的影響；本集團的校網正在不斷擴大，從而本集團的辦學條件得到充分的補充；海外辦學的突破正是證明了本集團具有高水平的辦學質量。展望未來，本集團將不斷持續夯實高等教育業務，同時將大力發展目前歸類在其他收入的職業教育業務，從而為股東創造更大的價值。



關於中滙集團控股有限公司

中滙集團控股有限公司（「中滙集團」或「本集團」，股票編號：0382.HK）為粵港澳大灣區最大的民辦商科高等教育集團，及教育行業中拓展國際市場的早期先行者。截至2020年5月31日止，本集團的在校學生人數為35,444名。



於中國，本集團目前於廣東省運營兩家中國民辦高等教育機構，即本科院校廣東財經大學華商學院及大專院校廣州華商職業學院，以商務課程（如會計、金融、經濟學及商務英語）為課程設置戰略重點；於海外，本集團於澳大利亞運營一家經ASQA許可的民辦職業教育機構，即澳洲國際商學院，提供職業教育課程和其他非學歷短期課程。本集團亦於2019年12月收購了一間經新加坡教育部EduTrust權威認證的民辦職業教育機構NYU Language School，具有提供國際認可課程資質，以及在新加坡招收本地學生和海外留學生的資質。於2020年第一季度，本集團於澳大利亞新增一間經澳大利亞高等教育質量與標準署認證和許可且擁有自主招生資質並提供及頒發本科和碩士學位的高等教育機構——中滙學院，該學校計劃於2021年第一季度開始招生。





July 16, 2020, 20:48 HKT/SGT

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