Thursday, 16 July 2020, 17:15 HKT/SGT Share: 精準營銷+精益管理 渤海銀行業績快速增長

香港, 2020年7月16日 - (亞太商訊) - 據市場消息，渤海銀行（09668.HK）將於7月16日在港交所上市。2019年渤海銀行實現營業收入人民幣284.0億元，同比增長21.7%；實現淨利潤81.93億元，同比增長率為15.7%，加權平均淨資產收益率達13.71%；總資產突破1.1萬億。渤海銀行作爲12家同類銀行中最爲年輕的銀行，其業績快速增長得益於精準定位客戶以及精細化管理等優勢。



精準定位令客戶持續增長



渤海銀行深化大數據、人工智能等技術手段應用，通過與工商稅務、社保中心等機構對接數據，打造具有對客戶數據建模和數據管理功能的渤海銀行「北斗系統」，對目標客群特徵進行清晰定位，形成「客戶白名單」，幷向客戶精準推介産品與服務。



渤海銀行的公司銀行客戶包括大型央企、全球知名電信科技公司、領先製造商、批發及零售公司、全國性房地產開發商及知名金融機構，公司以服務核心企業客群為中心，通過執行「穿行企業客戶生態體系、穿透集團內母子公司的集約化管理、穿越企業金融服務市場的輕資本增值服務」的理念，對客戶的金融服務需求進行梳理及挖掘，並構建不同的對公服務模塊，提供定制化的現代財資管家服務。



零售業務則確定了以當前金融需求旺盛的「壓力一代」和擁有一定財富積累且亟需財資管理服務的「養老一族」爲核心的零售客戶群體。渤海銀行爲不同客戶群體選擇不同的産品組合，推出了「渤樂e貸」系列特色消費信貸産品，以及面向核心零售客群的「添金寶+」現金管理工具等。



在精準定位策略下，2015至2019年，公司銀行客戶增長了43.0%。2017年至2019年，個人貸款分別為人民幣1,188億元、1,678億元及2,334億元，年複合增長率為40.2%。



精細化管理助推業務發展



渤海銀行對外聚焦核心客群，持續優化客戶體驗，對內則積極倡導並引入精益六西格瑪方法，推動銀行自身供給側結構改革和管理結構，著力優化銀行業務運營相關流程，不斷加強運用精益手段解決專業問題的能力，加強對業務流程數據的梳理、分析、整合、篩選等能力，逐步提升業務流程敏捷化。目前渤海銀行已落地「單位結算賬戶開戶效率提升」、「個貸放款綫上化」、「機構庫存現金餘額管理」等業務流程與資源配置優化方案，流程運行效能不斷提升，有力促進了各項業務發展。



渤海銀行的內部管理及運營模式傳承了渣打銀行的管理理念，自成立以來，便與股東渣打銀行在跨境清算、貿易融資及金融市場等業務領域展開了深入戰略合作，爲客戶提供優質服務。渤海銀行表示未來將堅持國際化發展路徑，穩步推進跨境金融服務生態布局。此次成功上市後，渤海銀行的資本實力將進一步增强，有利於提升其國際化能力，擴大國際影響力，其成長潛力也將得到進一步有效釋放。







July 16, 2020, 17:15 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务, Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

