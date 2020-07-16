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來源 艾德韋宣集團控股有限公司 上海市政府牽頭發起基金入股艾德韋宣 上海雙創投資中心入股14.42%成為主要股東

香港, 2020年7月16日 - (亞太商訊) - 大中華整合營銷解決方案提供商 – 艾德韋宣集團控股有限公司（「艾德韋宣」或本「公司」，連同附屬公司總稱本「集團」，股份編號：9919）公佈獲上海雙創投資中心 (「上海雙創」)入股14.42% (合共約1.11億股)，成為主要股東。有關交易需待境內機構境外投資審批完成方可作實。



上海雙創投資中心是上海市人民政府發起設立的一家專注戰略新興領域的基金及專案投資的創新投融資平台，它肩負了引領上海創新轉型的歷史使命，以「市場化、專業化、國際化」為政策導向和運作原則設立百億級母基金，撬動更多的社會資本進入創業投資領域，引導資本合理流動，加大對早中期企業、產業鏈和產業集群的支持力度。截至目前，上海雙創管理的各類基金規模超過500 億元人民幣，各基金累計投資參與投資了近千家創新型企業和家早期孵化項目，培育了如微盟集團、字節跳動、北京君正、上海市數字証書認證中心、安信、上海綠能、新文化等一大批具有自主知識產權的領軍企業。上海雙創有四大投資策略，其中一項為以文娛宣發為切入點的泛文化產業。



上海雙創負責人表示: 「艾德韋宣多年來一直服務眾多國際頂級品牌，是國內少數具國際視野而又善於迎合本地市場的企業，為品牌和國際IP提供全方位行銷及運營解決方案，這亦正正與我們聚焦泛文化產業之投資策略相配合。我們期待與艾德韋宣於未來作更深度合作，使其能更好地發揮於業內積累的豐富經驗，為更多企業以至政府項目提供創新、具創意的營銷方案，與國際舞台接軌。」



艾德韋宣聯席主席兼行政總裁劉錦耀先生表示：「我們非常高興能獲上海雙創入股，是次投資能充分顯示其對集團未來前景的强大信心。集團於過去一直投入於品牌及IP的獨家運營戰略佈局，並進一步加快整體業務數字化發展，以把握市場不斷增長的機遇。我們相信透過上海雙創的業務網絡，將可使集團的業務更快速發展。」



關於艾德韋宣集團控股有限公司

艾德韋宣集團控股有限公司是領先並快速增長的整合營銷提供商及品牌/IP運營商，專注在大中華區提供體驗營銷、數字營銷與品牌推廣，及公共關係服務。於2020年1月16日在香港聯交所主板上市根據灼識諮詢報告，2018年，集團在大中華區高端及奢侈品牌市場的體驗營銷領域排名第一。集團亦專注於開拓體育與娛樂IP拓展領域，自2016年起經營體育市場的IP拓展業務，分別與西甲聯賽及阿莫里體育組織訂立IP合作協議，獲授予使用西甲俱樂部品牌及環法自行車賽品牌在中國舉辦授權活動的獨家權利，及涉及營銷、贊助、商品推廣及其他用途的其他權利。於2017年，集團亦與Stufish Productions成立斯達菲亞洲，以進軍娛樂IP拓展業務。









July 16, 2020, 17:01 HKT/SGT

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