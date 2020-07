Thursday, 16 July 2020, 15:30 HKT/SGT Share: 5G助力,DB3通訊帶您進入社交生活新時代!

香港, 2020年7月16日 - (亞太商訊) - 近年來,5G通訊技術迅速發展,通信世界瞬息萬變,幾乎每隔幾年就是一個新的時代。從90年代才開始開發的2G網路,到2010年左右興起的4G網路。通訊行業一直都集結著世界上最聰明的那批人,他們引領著世界不斷向前變革,在給我們生活帶來無盡便利的同時,新的技術革命也正在發生,全世界正大步邁進5G時代!















DB3通訊正是在如此的時代大背景下應運而生!它依託強大的5G通信技術,結合DB3數位貨幣銀行的強大資金實力,並整合了DB3集團的多產業鏈配套系統。它比傳統的通訊和銀行APP更方便,更簡單,更貼近我們的生活中的每時每刻!DB3通訊是現時代的通訊軟體,也將是您是直通線下和線上的最佳夥伴!



據悉,DB3通訊軟體將在2020年8月份上線1.0版本,提供給DB3貴賓客戶下載使用。DB3通訊將借助海量的多維度關聯資料支援,把銀行和各類生活場景銜接到一起,為客戶或使用者提供無處不在、無微不至的綜合服務解決方案。以人為本,把數位銀行和社會生活完美融合到一起。



在DB3通訊軟體中,您將體驗到以下多個前沿功能,真正實現您“一機在手,應有盡有”的完美體驗!



- 在DB3通訊中,您可以完成存儲,買賣和互轉數位貨幣,更有發紅包等趣味功能供您使用

- DB3通訊將和DB3帳戶互通,可直接轉移數位資產到DB3帳戶,並選擇對應存儲計畫

- DB3通訊提供多達7種操作語言,讓每一位元用戶無障礙操作,使用起來得心應手

- 軟體中可進行視頻聊天,語音會議,發送私密資訊等多種功能。語音和視頻可設置“閱後即焚”,為您的隱私保駕護航

- 另外,使用者可通過軟體內置信息源瞭解區塊鏈、投資和數字銀行等相關國際新聞,讓您與世界同步

- DB3通訊還將提供預定酒店、機票等多項便民生活服務,不辜負您的每一次旅行



除上所述外,為了進一步提升DB3客戶的使用體驗,不斷對DB3通訊軟體進行優化和升級,DB3的貴賓客戶還可在DB3通訊添加您的專屬24小時VIP客服,直接通過客服完成預定酒店、飛機票等操作。您也可以向客服諮詢DB3通訊軟體的使用問題,並提供您的寶貴意見。



通訊技術發展日新月異,傳統銀行朝數位、智慧型銀行升級已成必然之路。數位銀行的競爭也將不再局限於業務形態、客戶群以及線下產品,而是將集中于金融科技、5G應用、社交集群以及帳戶安全運行等更高層領域。



DB3通訊的面世,將填補目前數位銀行領域在生活社交領域的空白,真正實現社交和金融的完美融合。DB3數位貨幣銀行也將在DB3通訊軟體的助力下,實現企業新的跨越式發展。最終,DB3數字貨幣銀行將打造一個方便隨心、簡單安心、國際一流的加密數字資產管理及社交平臺,引領行業不斷向前邁進!









July 16, 2020, 15:30 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 电信运营商, 金融, Enterprise IT, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network