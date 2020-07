Thursday, 16 July 2020, 08:00 HKT/SGT Share: 大行看好 人瑞人才目標價50元

香港, 2020年7月16日 - (亞太商訊) - 近期港股表現反覆,之前熱炒的部份新經濟股股價亦已見連日回落,但其長期投資價值不變,現價回調更往往是押寶的良機。新經濟公司的靈活用工HR外包招聘服務夥伴人瑞人才(6919)值得留意。公司是中國最大的靈活用工外包招聘服務龍頭企業,客戶以中國新經濟公司及獨角獸企業為主,相關收入佔到公司去年總收入超過85%,其中來自獨角獸企業的收入便達到46.9%。可見中國新經濟公司及獨角獸企業的成長與人瑞人才的前景息息相關。目前市場一致看好新經濟公司的長期價值,股價走勢明顯落後的人瑞人才於後市應有不俗的上升空間。



雖然面對全球公共衛生事件的持續,內地首季經濟及人力資源外包招聘服務市場發展均有所回調,但短期波動對長期發展並沒有影響。相反,在經濟下行中,靈活用工的市場需求及規模增長將有望更為快速。回顧上世紀九十年代初期,日本泡沬經濟爆破後,靈活用工市場急速發展,不但成就了Recruit變成巨無霸,更令靈活用工模式大行其道,不少企業紛紛轉投此招聘模式,以減輕企業的人力資源管理成本。這一再反覆引證了靈活用工的降本增效作用。



誠如公司於在業績報告中指出,考慮到公司的客戶涵蓋線上直播平台、線上教育、電子商務、出行、金融、地產、零售等不同行業,公共衛生事件對於公司所服務不同行業的客戶用工需求方面的影響各有不同。但是線上直播平台、線上教育、遠程辦公等新經濟公司在這次疫情中受益,導致2020年第一季業務量顯著增加。因此,基於綜合不同行業客戶的用工需求增減相抵之後的情況,公司於2020年第一季的經營和財務業績並未出現大幅下滑。



2020年下半年業績大爆發

公司早前亦就2020年上半年業績作預告,指截至2020年6月30日止六個月,公司將錄得整體收益同比增長約20%,期內股東應佔純利約為5000萬元(人民幣,下同),相比之下2019年同期的淨虧損約為2.3億元,主要由於在2019年12月於聯交所完成上市後,部份首次公開發售前投資者持有的公司優先股轉換為公司普通股,令2020年首六個月不再有複合金融工具的公平值虧損。



若按扣除相關複合金融工具的公平值變動之經調整純利計算,人瑞人才於今年上半年的經調整純利同比減少約15%。與截至目前為止逾150家港股上市企業發盈警(同比倒退最少30%計)相比,人瑞人才的上半年業績已是有所交代。



特別是新經濟公司的業績增長持續,下半年人瑞人才的業績有望大翻身,市場料上下半年環比或見翻倍增長。公司股價現已回調不少,且低於招股價,絕對是低吸良機。平安證券昨天首次覆蓋公司,給予「強烈推薦」評級,目標價50港元,對應公司2021年25倍PE。該行預期未來3年國內人服市場按20%以上增速,公司業績有望維持30%-40%增幅,並認為高成長行業稀缺龍頭的估值可以享受一定溢價。之前第一上海亦給予56港元的目標價,說明人瑞人才的市場估值最少每股50港元,溢價空間達100%,此不可不察。







