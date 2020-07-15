Wednesday, 15 July 2020, 19:05 HKT/SGT Share: 排名繼續攀升 渤海銀行打造有溫度的敏捷銀行

香港, 2020年7月15日 - (亞太商訊) - 據星島日報報道，7月1日，英國《銀行家》雜誌發佈了「2019年全球銀行1000強」最新排名，渤海銀行股份有限公司（下稱「渤海銀行」或「公司」）排名繼續攀升，躋身全球銀行第133位，較上年提升了45位，在國內銀行排名中也由去年的27位提升至24位。「全球銀行1000強」榜單是當今國際上主流、權威的全球銀行業排名之一，具有較高的專業性和公信力。渤海銀行的排名能夠連年攀升，表明該行的核心一級資本實力、業務發展能力和風險承受能力均連年提升。值得一提的是，硬實力不斷提升的渤海銀行將作為今年國內銀行IPO的第一股登陸港交所，打破國內銀行IPO的冰封狀態。



自2006年成立以來，渤海銀行一直秉承「人本關愛」 的核心價值觀，不斷強化「用心服務」 的文化，努力打造「有溫度」的敏捷銀行。渤海銀行圍繞「成為客戶最佳體驗的現代財資管家」的理念，分別為當前金融需求最為旺盛的「壓力一代」和擁有一定財富積累且亟需財資管理服務的「養老一族」為核心的零售客戶群體，提供專屬、定制化的金融管家服務。同時，渤海銀行與超過20家國內知名互聯網平台開展了長期穩定合作，為零售客戶提供更加敏捷、多樣化、定制化的全面金融服務。



渤海銀行主動承擔金融企業應有的責任擔當，努力發展綠色信貸，堅持自身的低碳運營。截至2019年12月31日，公司的綠色信貸達184億元，為全國104家企業提供了綠色金融支持，涉及多個綠色環保項目。渤海銀行亦積極參與社會公益事業，連續多年向定點扶貧地區與單位提供資金和物資支持；扎實服務小微、「三農」、創業創新等普惠金融領域，並指定支行優先服務小微企業。



對於公司自身員工，渤海銀行還為其創造廣闊的職業發展空間和多樣化的培訓提升機會，提供完善的薪酬福利待遇和溫暖如家的關懷措施。同時，公司亦鼓勵員工協同股東和客戶，積極參與社會公益事業，以令渤海銀行成為有責任、有擔當的品牌銀行。



今年疫情期間，渤海銀行再次順應趨勢，展現出其作為有溫度的敏捷銀行的特性。公司以「渤海時速」 在第一時間向武漢捐款人民幣2,000萬元。2月28日，公司推出「抗疫勇士貸」。公司一直發揮「有溫度」的敏捷銀行效應，提升疫情防控期間相關業務審批力度和效率，以最大限度、最快速度全力支持受影響的客戶和地區。自疫情發生以來，渤海銀行已有多家分行服務防疫一線的藥品、醫療器械、試劑製造和流通企業、應急基礎設施建設企業將近20戶，已審批通過各類批發信用額度數十億元。渤海銀行表示將充分发挥有溫度的「敏捷銀行」效應，快速回應客戶各種需求，全力以赴抗擊疫情。



此外，渤海銀行亦將敏捷銀行和有溫度的銀行有機結合。針對部分客戶的特定需求，渤海銀行推出項目專項敏捷小組、授信調查及風險審批平行作業、行內系統加移動軟件的「雙線上受理審批」等創新便捷形式，按照特事特辦、高質高效原則為客戶開闢綠色通道，提升了客戶的滿意度和忠誠度。



作為今年國內銀行IPO第一股，上市後渤海銀行將進一步強化自身資本基礎。通過IPO補充核心資本後，渤海銀行有望進一步提高自身硬實力，打造有溫度的敏捷銀行。







July 15, 2020, 19:05 HKT/SGT

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